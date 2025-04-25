221-сантиметровый баскетболист НБА Вембаньяма сыграл в футбол

Баскетболист «Сан-Антонио» и сборной Франции Виктор Вембаньяма, который является одним из двух самых высоких игроков НБА (221 сантиметр), сыграл в футбол с обычными коста-риканскими мальчиками во время своего отпуска.
Баскетболист «Сан-Антонио» и сборной Франции Виктор Вембаньяма, который является одним из двух самых высоких игроков НБА (221 сантиметр), сыграл в футбол с обычными коста-риканскими мальчиками во время своего отпуска.
Прыгучий, реакция есть, мяч ловить привык...)
Прыгучий, реакция есть, мяч ловить привык...)