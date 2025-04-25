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221-сантиметровый баскетболист НБА Вембаньяма сыграл в футбол

вчера, 10:19

Баскетболист «Сан-Антонио» и сборной Франции Виктор Вембаньяма, который является одним из двух самых высоких игроков НБА (221 сантиметр), сыграл в футбол с обычными коста-риканскими мальчиками во время своего отпуска.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:57
а разве можно ему играть - помню раньше в контрактах игроков прописывали что им нельзя играть в футбол - по крайней мере в контракте Стива Нэша было такое но он периодически нарушал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:35
А не пытались предложить ему стать в ворота?
Прыгучий, реакция есть, мяч ловить привык...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
Бегает как жираф, а прыгает как кенгуру...)
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