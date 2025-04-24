Роналдо близок к продаже «Вальядолида» за 40 миллионов евро

1745487287

вчера, 12:34

продаёт «Вальядолид».

Сообщается, что бывший футболист сборной Бразилии продаст клуб в ближайшее время, он хочет получить за «бело-фиолетовых» 40 миллионов евро.

Соглашение о продаже уже достигнуто, но стороны не объявят об этом до мая.

Роналдо владеет «Вальядолидом» с 2018 года, за этот период коллектив дважды покидал Примеру, в нынешнем сезоне, вероятно, это повторится: команда занимает последнее место в таблице.