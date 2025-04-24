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Роналдо близок к продаже «Вальядолида» за 40 миллионов евро

вчера, 12:34

Роналдо продаёт «Вальядолид».

Сообщается, что бывший футболист сборной Бразилии продаст клуб в ближайшее время, он хочет получить за «бело-фиолетовых» 40 миллионов евро.

Соглашение о продаже уже достигнуто, но стороны не объявят об этом до мая.

Роналдо владеет «Вальядолидом» с 2018 года, за этот период коллектив дважды покидал Примеру, в нынешнем сезоне, вероятно, это повторится: команда занимает последнее место в таблице.

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Все комментарии
Виталий Колесников
Виталий Колесников
вчера в 16:20
Уважения к нему за это меньше не станет, молодец, что решил продать
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:49
Потом поступят ему предложения об обмене на крузаки, бананы и строительные кирпичи.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:23
Ну, что ж, как говорится: "налетай, подешевело!"
Да, поистине валья... валидольный клуб купил себе Роналдо)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:28
На Авито можно выставить, верный способ, проверено
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 13:20
Отличный футболист, не значит отличный функционер.
shlomo
shlomo
вчера в 13:10
Первый блин получился комом... наверное больше не будет с этим связываться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:07
Спрашивается зачем покупал. Хотя Попытка не пытка
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:51
Решил попробовать...ну не получилось
Гость
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