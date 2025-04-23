Американский миллиардер Сарофим стал совладельцем клуба АПЛ

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вчера, 18:35

Американский миллиардер Кристофер Сарофим стал совладельцем «Эвертона».

Он присоединится к группе Roundhouse Capital, владеющей клубом. Компания Кристофера, которая называется Fayez Sarofin and Co, оценивается приблизительно в $31 млрд. Сами «ириски» выпустили заявление по этому поводу: