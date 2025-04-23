Американский миллиардер Сарофим стал совладельцем клуба АПЛ

Американский миллиардер Кристофер Сарофим стал совладельцем «Эвертона».
Он присоединится к группе Roundhouse Capital, владеющей клубом. Компания Кристофера, которая называется Fayez Sarofin and Co, оценивается приблизительно в $31 млрд. Сами «ириски» выпустили заявление по этому поводу:
Наш футбольный клуб горд объявить, что Кристофер Сарофим присоединился к группе наших владельцев. У мистера Сарофима за плечами почти 40 лет опыта в инвестициях, управлении фондами и филантропии, и он привнесет этот опыт в «Эвертон».