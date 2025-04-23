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Американский миллиардер Сарофим стал совладельцем клуба АПЛ

вчера, 18:35

Американский миллиардер Кристофер Сарофим стал совладельцем «Эвертона».

Он присоединится к группе Roundhouse Capital, владеющей клубом. Компания Кристофера, которая называется Fayez Sarofin and Co, оценивается приблизительно в $31 млрд. Сами «ириски» выпустили заявление по этому поводу:

Наш футбольный клуб горд объявить, что Кристофер Сарофим присоединился к группе наших владельцев. У мистера Сарофима за плечами почти 40 лет опыта в инвестициях, управлении фондами и филантропии, и он привнесет этот опыт в «Эвертон».

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drug01
drug01
вчера в 18:47
В наше время деньги решают многое
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:37, ред.
За 31 млрд бакинских можно наверное весь мадридский Реал купить, всю Ла Лигу вообще, если бы продавали такое на Авито
Гость
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