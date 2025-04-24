Готовы выбросить на ветер ещё 100 миллионов евро. У «Манчестер Юнайтед» пропал вкус на футболистов

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вчера, 16:55

Могут испортить карьеру двум форвардам.

Эпоха побед с Роналду, Руни и ван Перси осталась в прошлом

Центральные нападающие не всегда были самыми результативными в футболке МЮ . Причина в наличии прекрасных инсайдов и великого хавбека Роберта Чарльтона. Бобби, как его любя называли, забил за «красных дьяволов» 245 голов. Роналду не играл за «Манчестер Юнайтед» достаточно долго, чтобы покорить эту вершину. А вот Руни справился, причем его средняя результативность намного выше, чем у хавбека Чарльтона. Хавбеки Гиггз и Скоулз за счет верности красным цветам обошли по голам ван Нистелроя, Роналду, Сульшера и Коула.

Вот только раньше «Манчестер Юнайтед» умел выбирать форвардов. Появление ван Перси, который предал «Арсенал» ради исторических врагов, принесло «красным дьяволам» последний титул в АПЛ . Случилось это двенадцать лет назад. Робин теперь сам тренер, работает с «Фейеноордом». А вот Рубен Аморим пытается навести порядок в заявке МЮ . Летом богатый клуб, чей владелец жаловался на нехватку денег, планирует потратить 100 млн евро на подписание двух нападающих. Далеко ходить не будут, предложили контракты футболистам из АПЛ .

«Вулверхэмптон» понимает, что бразилец Кунья покинет их состав. Также у «Ипсвича» нулевые шансы сохранить Делапа, «трактористы» вылетят из АПЛ . Сын знаменитого мастера далеко вводить мяч из аутов вырос в перспективного форварда. Лиам Делап и Матеус Кунья – прекрасные футболисты. У бразильца есть характер, а молодой англичанин физически крепкий парень. И ещё может вырасти, ведь ему всего 22 года. Кунье скоро исполнится 26 лет. Проблема не в нападающих, а в «Манчестер Юнайтед». Клуб не готов грамотно работать с футболистами.

Трансферы в МЮ испортили карьеру перспективным футболистам

Бразильский вингер Антони, на которого работала его наглость в «Аяксе», стал мемом в Англии. За крайнего форварда переплатили. Загнали на функциональное дно. Антони возродился в «Бетисе» и теперь вряд ли хочет возвращаться в Манчестер. Даже великий крайний форвард Ди Мария, победитель Лиги чемпионов и мундиаля, всегда переключал канал на телевизоре, если играл «Манчестер Юнайтед». Бывший клуб попил кровушки у Анхеля. Дело не только в знаменитой ненависти жены Ди Марии к городу Манчестеру. В «Юнайтед» деградируют.

Хавбеки и защитники ещё время от времени возвращаются, как Магуайар и Каземиро. Хотя даже разовые успехи знаменитых дорогих новичков скорее исключение. А вот форвардам крышка при такой неорганизованной игре. Опытный Лукаку не стал легендой «Манчестер Юнайтед». Капризный Санчо не справился на фланге. Марсьяль не заиграл ни на левом краю, ни в центре атаки, где из него лепили ложного форварда. Сейчас проблемы у Зиркзее. Молодой и талантливый голландец изначально был неграмотной ставкой из-за необычного стиля футбола.

Также жаль датчанина Хёйлунда. Расмус – перспективный центральный нападающий. Ему всего 21 год. В «Аталанте» не успел выйти на промышленные голевые масштабы, в его возрасте это нормально. А вот переход в МЮ – ненормальное решение для любого молодого таланта. Хёйлунд совершил ошибку, поскольку «Аталанте» выдали 77,8 млн евро. Исторический рекорд клуба из Бергамо. Итальянцы забрали себе деньги, а МЮ потерял ресурсы. Но хуже всего форварду Хёйлунду. Расмус в 21 год переживает кризис и в скором времени может сменить клуб.

Бегство Эшуорта подчеркивает кризис и трансферный бедлам

Хаотичные трансферные кампании ведут к футбольным и денежным потерям. В «Манчестер Юнайтед» отпраздновали эпичный проход «Лиона» в Лиге Европы. Это было красиво. Победа 5:4 всегда смотрится классно, особенно когда фавориту приходится отыгрываться. Но Бруну Фернандешу по-прежнему не на кого пасовать, ведь у команды ненадежные форварды. Если бы МЮ на переговорах представлял опытный Дэн Эшуорт, то могли пойти за форвардом Дьёкерешем. Особенно с учетом того, что Виктора прекрасно знает по «Спортингу» Рубен Аморим.

А теперь швед боится связываться с клубом, где лучшим снайпером сезона в АПЛ является диспетчер Бруну с восемью голами. Год назад Фернандеш забил 10 мячей, как и Хёйлунд. С таким скромным показателем они были лучшими в МЮ . Рэшфорд как-то забивал 17 мячей, а Роналду отличался 18 раз. И нет стабильного снайпера на дистанции, вроде Холанда в «Манчестер Сити». Соседнему клубу из Манчестера откажут самые интересные форварды на рынке. Уже не согласился Кейн в прошлом. А Кунья и Делап могут не потянуть уровень амбиций.

Задача МЮ на будущий сезон – вернуться в топ-4 АПЛ . Хотя для прибыли этого мало. Пока «Манчестер Юнайтед» не стал чемпионом Англии, трансферные телодвижения не имеют значения. Решение Эшуорта уйти из МЮ после назначения в клуб подчеркивает, насколько ужасны Глейзеры и Рэтклифф при общении с топ-менеджерами клуба. Даже Аморим не гарантировал себе новый сезон у руля. А трансферы сделают, хотя напрочь потеряли на них вкус. Состав «Манчестер Юнайтед» словно ужасная дорогая одежда. Карикатурная, аляповатая и кривая.