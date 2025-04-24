Готовы выбросить на ветер ещё 100 миллионов евро. У «Манчестер Юнайтед» пропал вкус на футболистов

Могут испортить карьеру двум форвардам.
Эпоха побед с Роналду, Руни и ван Перси осталась в прошлом
Центральные нападающие не всегда были самыми результативными в футболке МЮ. Причина в наличии прекрасных инсайдов и великого хавбека Роберта Чарльтона. Бобби, как его любя называли, забил за «красных дьяволов» 245 голов. Роналду не играл за «Манчестер Юнайтед» достаточно долго, чтобы покорить эту вершину. А вот Руни справился, причем его средняя результативность намного выше, чем у хавбека Чарльтона. Хавбеки Гиггз и Скоулз за счет верности красным цветам обошли по голам ван Нистелроя, Роналду, Сульшера и Коула.
Вот только раньше «Манчестер Юнайтед» умел выбирать форвардов. Появление ван Перси, который предал «Арсенал» ради исторических врагов, принесло «красным дьяволам» последний титул в АПЛ. Случилось это двенадцать лет назад. Робин теперь сам тренер, работает с «Фейеноордом». А вот Рубен Аморим пытается навести порядок в заявке МЮ. Летом богатый клуб, чей владелец жаловался на нехватку денег, планирует потратить 100 млн евро на подписание двух нападающих. Далеко ходить не будут, предложили контракты футболистам из АПЛ.
«Вулверхэмптон» понимает, что бразилец Кунья покинет их состав. Также у «Ипсвича» нулевые шансы сохранить Делапа, «трактористы» вылетят из АПЛ. Сын знаменитого мастера далеко вводить мяч из аутов вырос в перспективного форварда. Лиам Делап и Матеус Кунья – прекрасные футболисты. У бразильца есть характер, а молодой англичанин физически крепкий парень. И ещё может вырасти, ведь ему всего 22 года. Кунье скоро исполнится 26 лет. Проблема не в нападающих, а в «Манчестер Юнайтед». Клуб не готов грамотно работать с футболистами.
Трансферы в МЮ испортили карьеру перспективным футболистам
Бразильский вингер Антони, на которого работала его наглость в «Аяксе», стал мемом в Англии. За крайнего форварда переплатили. Загнали на функциональное дно. Антони возродился в «Бетисе» и теперь вряд ли хочет возвращаться в Манчестер. Даже великий крайний форвард Ди Мария, победитель Лиги чемпионов и мундиаля, всегда переключал канал на телевизоре, если играл «Манчестер Юнайтед». Бывший клуб попил кровушки у Анхеля. Дело не только в знаменитой ненависти жены Ди Марии к городу Манчестеру. В «Юнайтед» деградируют.
Хавбеки и защитники ещё время от времени возвращаются, как Магуайар и Каземиро. Хотя даже разовые успехи знаменитых дорогих новичков скорее исключение. А вот форвардам крышка при такой неорганизованной игре. Опытный Лукаку не стал легендой «Манчестер Юнайтед». Капризный Санчо не справился на фланге. Марсьяль не заиграл ни на левом краю, ни в центре атаки, где из него лепили ложного форварда. Сейчас проблемы у Зиркзее. Молодой и талантливый голландец изначально был неграмотной ставкой из-за необычного стиля футбола.
Также жаль датчанина Хёйлунда. Расмус – перспективный центральный нападающий. Ему всего 21 год. В «Аталанте» не успел выйти на промышленные голевые масштабы, в его возрасте это нормально. А вот переход в МЮ – ненормальное решение для любого молодого таланта. Хёйлунд совершил ошибку, поскольку «Аталанте» выдали 77,8 млн евро. Исторический рекорд клуба из Бергамо. Итальянцы забрали себе деньги, а МЮ потерял ресурсы. Но хуже всего форварду Хёйлунду. Расмус в 21 год переживает кризис и в скором времени может сменить клуб.
Бегство Эшуорта подчеркивает кризис и трансферный бедлам
Хаотичные трансферные кампании ведут к футбольным и денежным потерям. В «Манчестер Юнайтед» отпраздновали эпичный проход «Лиона» в Лиге Европы. Это было красиво. Победа 5:4 всегда смотрится классно, особенно когда фавориту приходится отыгрываться. Но Бруну Фернандешу по-прежнему не на кого пасовать, ведь у команды ненадежные форварды. Если бы МЮ на переговорах представлял опытный Дэн Эшуорт, то могли пойти за форвардом Дьёкерешем. Особенно с учетом того, что Виктора прекрасно знает по «Спортингу» Рубен Аморим.
А теперь швед боится связываться с клубом, где лучшим снайпером сезона в АПЛ является диспетчер Бруну с восемью голами. Год назад Фернандеш забил 10 мячей, как и Хёйлунд. С таким скромным показателем они были лучшими в МЮ. Рэшфорд как-то забивал 17 мячей, а Роналду отличался 18 раз. И нет стабильного снайпера на дистанции, вроде Холанда в «Манчестер Сити». Соседнему клубу из Манчестера откажут самые интересные форварды на рынке. Уже не согласился Кейн в прошлом. А Кунья и Делап могут не потянуть уровень амбиций.
Задача МЮ на будущий сезон – вернуться в топ-4 АПЛ. Хотя для прибыли этого мало. Пока «Манчестер Юнайтед» не стал чемпионом Англии, трансферные телодвижения не имеют значения. Решение Эшуорта уйти из МЮ после назначения в клуб подчеркивает, насколько ужасны Глейзеры и Рэтклифф при общении с топ-менеджерами клуба. Даже Аморим не гарантировал себе новый сезон у руля. А трансферы сделают, хотя напрочь потеряли на них вкус. Состав «Манчестер Юнайтед» словно ужасная дорогая одежда. Карикатурная, аляповатая и кривая.
МЮ потерял нюх. Одной из опасных и неприятных особенностей коронавируса была потеря обоняния. Людям испортили вкус к жизни. В самых сложных случаях не различают запахи и не могут насладиться пищей. Страшная штука, если задуматься, ведь еда – одно из каждодневных удовольствий. Ценить её вкус начинают, когда теряют возможность. В МЮ умели делать трансферы. У Фергюсона тоже были дорогие звонкие ошибки. Но успехи случались чаще. Сейчас всё иначе. Хёйлунд, Зиркзее, Онана и Маунт вряд ли будут частью МЮ будущего.