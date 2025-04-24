Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Чемпионшип 2024/2025

Лэмпард: «Фергюсон поддерживает каждого тренера, не только меня»

вчера, 12:48

Наставник «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард рассказал о поддержке со стороны других тренеров.

Мне повезло, что за мою долгую карьеру у меня сложились определенные отношения с некоторыми действительно замечательными тренерами и людьми из мира футбола.

Я говорю о Харри Реднаппе, он мой дядя, но у него невероятный опыт игры. Сэр Алекс Фергюсон всегда отлично относился ко мне. В те несколько раз, когда мы пересекались, он был одним из тех наставников, которые всегда отправят вам сообщение или что-то в этом духе.

Он поддерживает каждого тренера, не только меня. Рой Ходжсон, Гарет Саутгейт, Томас Франк, список можно продолжить.

Многие элитные тренеры очень рады иметь поддержку, поскольку понимают требования к работе и осознают, что это непросто. Тренеру приятно принимать советы или идеи от того, кто уже через подобное прошёл. Когда вы общаетесь, они могут рассказать вам очень много вещей, которых вы, возможно, не знаете. Поэтому я стараюсь полагаться на них, когда могу. Опытные тренеры могут рассказать тысячу историй. Они все это пережили, поэтому могут дать полезный совет.

Я такой же – если какой-то тренер захочет прийти и посмотреть, чем мы занимаемся на тренировочной базе, я очень открыт. Полагаю, что самые сильные и уверенные в своих силах, как правило, таковы. Томас Франк, к примеру. Он приглашает меня на тренировочную базу, и Пеп Гвардиола такой же. Пеп лучший, так что можно подумать, что он поглощен всем, что у него происходит. Но он может посидеть час и поговорить о футболе.

Я действительно уважаю это. Надеюсь, что если я когда-нибудь смогу стать таким, то это то, на что я буду ориентироваться.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиРоналдо близок к продаже «Вальядолида» за 40 миллионов евро
Вчера, 12:34
Спортивный директор «Черноморца» рассказал о цели клуба
Вчера, 09:22
Американский миллиардер Сарофим стал совладельцем клуба АПЛ
23 апреля
«Золотой мяч» начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность
21 апреляRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии40
«Реал» предлагал Неймару на 100 миллионов евро больше, чем «Барселона»
21 апреля
Футболисты задумались об уходе из «Локомотива». Десяток игроков могут покинуть команду летом
21 апреляRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:38
Сэр Алекс - вообще "штучный товар" - таких сейчас не "делают".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:07
Здорово иметь таких опытных Наставников...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 