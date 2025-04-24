Лэмпард: «Фергюсон поддерживает каждого тренера, не только меня»

Наставник «Ковентри Сити» рассказал о поддержке со стороны других тренеров.

Мне повезло, что за мою долгую карьеру у меня сложились определенные отношения с некоторыми действительно замечательными тренерами и людьми из мира футбола.

Я говорю о Харри Реднаппе, он мой дядя, но у него невероятный опыт игры. Сэр Алекс Фергюсон всегда отлично относился ко мне. В те несколько раз, когда мы пересекались, он был одним из тех наставников, которые всегда отправят вам сообщение или что-то в этом духе.

Он поддерживает каждого тренера, не только меня. Рой Ходжсон, Гарет Саутгейт, Томас Франк, список можно продолжить.

Многие элитные тренеры очень рады иметь поддержку, поскольку понимают требования к работе и осознают, что это непросто. Тренеру приятно принимать советы или идеи от того, кто уже через подобное прошёл. Когда вы общаетесь, они могут рассказать вам очень много вещей, которых вы, возможно, не знаете. Поэтому я стараюсь полагаться на них, когда могу. Опытные тренеры могут рассказать тысячу историй. Они все это пережили, поэтому могут дать полезный совет.

Я такой же – если какой-то тренер захочет прийти и посмотреть, чем мы занимаемся на тренировочной базе, я очень открыт. Полагаю, что самые сильные и уверенные в своих силах, как правило, таковы. Томас Франк, к примеру. Он приглашает меня на тренировочную базу, и Пеп Гвардиола такой же. Пеп лучший, так что можно подумать, что он поглощен всем, что у него происходит. Но он может посидеть час и поговорить о футболе.

Я действительно уважаю это. Надеюсь, что если я когда-нибудь смогу стать таким, то это то, на что я буду ориентироваться.