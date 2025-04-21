«Золотой мяч» начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность

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вчера, 22:51

Легенды разбаловали фанатов.

Успехи Винисиуса и Рафиньи не говорят о деградации футбола

Одна из центральных тем весны – разговоры о «состоянии футбола». В основном кивают на перепады в игре грандов. «Барселона» работала роскошно и рядом выдавала дикие представления в обороне. Теряли очки, подпустили «Реал». Клуб из Мадрида не побеждает с запасом. Будущий чемпион Англии «Ливерпуль» безобразно сыграл против чемпионов Франции из ПСЖ . Это тоже считают аргументом в пользу «деградации футбола».

Зато нестабильность грандов делает сезон веселее. У «Интера» и «Арсенала», двух полуфиналистов Лиги чемпионов, были неудачные матчи и отрезки. И раньше трава не была зеленее, а мяч не летел быстрее. Специалисты по видеотехнике даже объясняли фанатам, что им кажется, будто мячи после ударов Марадоны или Роберто Карлоса летели быстрее из-за разницы в технике. Были старые камеры, а сейчас цифровое телевидение.

Роналдо не бежал быстрее Мбаппе. В год, когда Килиан рискует упустить трофеи, кроме второсортного Клубного ЧМ , на первый план выходит вингер Рафинья. Неожиданность, сюрприз, даже сенсация. А год назад в шаге от «Золотого мяча 2024» остановился Винисиус. Вингеров сборной Бразилии объединяет тот факт, что они бы сидели в запасе национальной команды с Кака, Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо двадцать лет назад.

Винисиус плохо провёл начало года, а на его место в рейтинге «Золотого мяча» неожиданно выбрался Усман Дембеле. Идеальная кандидатура для адептов теории о «деградации футбола». Француз не мастер стабильной игры. Выдал сказочные месяцы в ПСЖ , а теперь снова работает хуже. Успехи Винисиуса и Рафиньи, как и «Золотой мяч» Родри за добротный сезон, ничего не говорят о нынешнем состоянии большого футбола.

Зато говорят о смене поколений. Семь лет назад были моложе Роналду и Месси. Салах, Гризманн, Азар и Де Брюйне не были ветеранами. А в мире голкиперов ещё летали в воротах легенды. Во времена Касильяса, Буффона, Чеха и молодого Нойера шансы Эмилиано Мартинеса на победу в рейтинге лучших голкиперов стремились бы к нулю. Сейчас всё иначе. Но это не значит, что футбол не будет развиваться в ближайшие сезоны.

Пора привыкать к сенсациям и нестабильности многих суперзвёзд

Холанд и Мбаппе среди сильнейших игроков планеты. Молодые голевые машины. И Эрлинг провел плохой сезон, невзирая на голы. Гвардиола проболтался о вероятной причине спада. Холанд стал папой. Вместе с юной подругой не делился деталями. Не знаем, мальчик это или девочка. Но Эрлинг гуляет с коляской после травмы. Норвежец будет определяться с будущим. Всегда можно остаться в богатом «Манчестер Сити».

Там обновляют проект. Или уйти в «Реал» к другому тренеру. Если условием Клоппа станет прощание с Винисиусом, перевод Мбаппе на родную позицию левого инсайда, то трансфер Холанда не станет дикостью. А пока неоднозначный сезон в футболке «сливочных» провел Мбаппе. Были ошибки без мяча, которые стоили «Реалу» пропущенных голов. Винисиус и Мбаппе плохо прессинговали соперников в сложном сезоне.

У француза хорошая статистика. Зато удалился и подставил «Реал». Пришлось хавбеку Вальверде спасать на последних секундах матча идеальным ударом в девятку. Мбаппе может стать лидером «Реала» в будущем. Пока речь о дорогом и часто нестабильном новичке, которому Перес вручил безумную сумму «подъемных». Кто был важным для «Реала» год назад? Беллингем. А где Джуд сейчас? Правильно – проиграл Райсу.

Президент Перес вербует в «Реал» Энцо Фернандеса из «Челси». Чемпион мира может заменить Тчуамени, которого реже ставили в опорную зону и часто использовали в центре обороны. Пора привыкать, что самые талантливые элитные футболисты будут играть с дикими перепадами формы. Кайседо в «Челси» был ужасен не так давно, а теперь работает намного лучше. Палмер был безусловным лидером английского клуба.

Сейчас у Коула проблемы даже против варшавской «Легии». Палмер не забивал за «Челси» более трех месяцев. А помните, кто выиграл приз лучшему футболисту АПЛ год назад? Фоден – ещё один пример, когда игрок с ценником в 130 миллионов евро разочаровал публику и тренера своей команды. Гвардиола сейчас не сможет пообещать англичанину, что тот останется в основе «Манчестер Сити» в следующем сезоне.

Перемены в футболе связаны с разницей в психологии поколений

В футболе много лет правили миллениалы. Люди, рожденные между 1981-м и 1996-м. Проще говоря, от Касильяса, Видича и Ибрагимовича до Родри и Рафиньи. Месси, Роналду и многие другие легенды – миллениалы. Возможно, лучшее футбольное поколение в истории. Привыкнув к работе монстров, вроде Иньесты, Бускетса, Хави, Крооса и Модрича, тяжело смотреть на ошибки хавбеков за более чем сто миллионов евро.

Даже Педри из «Барселоны» брал паузы, чтобы набрать форму. И здесь важно остановиться. Возможно, причина в идеализации легенд и в доступности футбольного контента? Не было изучения игры юного Хави под микроскопом, как у Педри. Юный Роналдо играл за ПСВ и «Барселону», чьи матчи не смотрели сотни миллионов людей, как матчи Ямаля. Статистику юного Роналдо начали изучать после завершения карьеры бразильца.

Был Феноменом с большой буквы. Сейчас у «селесао» такого таланта нет. Эндрик точно не новый Роналдо. У зумеров, следующего поколения, другая психология. Исследования показывают, что молодые футболисты реже привязаны к команде. Модрич, Роналду и Месси поднимались из нищеты. А обычный испанский ребенок, даже если из семьи мигрантов, как Ямаль, быстро получает комфорт маленького сытого европейца.

У парней другие приоритеты. Иной способ мышления из-за соцсетей. Нет авторитетов и всё намного хуже с общим оптимизмом. Миллениалы росли в более суровых условиях, но реже были пессимистами. А зумеры воспринимают жизнь как кризис. Жаловаться стало моднее. Сложнее строить команды, единства меньше, за него тренеры ведут борьбу. Постаревшие наставники понимали миллениалов, поколение своих детей.

С внуками рабочие отношения строить сложнее. Важен вопросы дисциплины. А впереди тренерская миграция, летние трансферы и анализ ошибок. Условный «плохой футбол» по стандартам былых великих лет – подарок для зрителя. Пошли зрелищные матчи. При этом Мбаппе, Холанд и компания задолжали стабильность. Сами это понимают. Поколения меняются, а побеждать любят все. Клубы ждут, пока малышня вырастет.