Бразильская конфедерация футбола возобновила переговоры с Анчелотти

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вчера, 10:57

Главный тренер «Реала» снова стал претендентом на вакантную должность наставника сборной Бразилии. В Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) будут внимательно следит за субботним финалом Кубка Испании между «галактикос» и «Барселоной», понимая, что поражение может привести к отставке Анчелотти.