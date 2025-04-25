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Бразильская конфедерация футбола возобновила переговоры с Анчелотти

вчера, 10:57

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти снова стал претендентом на вакантную должность наставника сборной Бразилии. В Бразильской конфедерации футбола (CBF) будут внимательно следит за субботним финалом Кубка Испании между «галактикос» и «Барселоной», понимая, что поражение может привести к отставке Анчелотти.

Сообщается, что переговоры между представителями CBF и окружением итальянца возобновились в последние недели. Агент и два бразильских посредника находятся в Мадриде и, помимо отправки ежедневных отчётов, ведут переговоры с сыном Анчелотти, Давиде Анчелотти, и представителями тренера о работе в Бразилии. Подтверждается. что ни CBF, ни 65-летний специалист не будут предпринимать никаких шагов, пока не решится вопрос с будущим итальянского менеджера в «Реале». В Бразилии официально опровергли информацию о присутствии каких-либо представителей в Европе. В свою очередь, президент CBF Эдналдо Родригес почеркнул, что до лета у сборной будет новый главный тренер.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 13:51
Замену Реал нашёл ещё год назад, остаётся лишь открытым вопрос, - уволит ли дедушку.
112910415
112910415
вчера в 13:14
перемены всё ближе ...
Vilar
Vilar
вчера в 11:21
Реал доиграется: за одну осечку уволит дедушку, а потом долго будет искать замену.
yedj4wgqmyt9
yedj4wgqmyt9
вчера в 11:11
Он больше клубный тренер, хотя могут и уговорить
drug01
drug01
вчера в 11:00
Неужели он способен успешно там работать?
Вещий
Вещий
вчера в 10:59
Думаю что сумеют договориться и составить контракт.
Гость
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