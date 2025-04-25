Бразильская конфедерация футбола возобновила переговоры с Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти снова стал претендентом на вакантную должность наставника сборной Бразилии. В Бразильской конфедерации футбола (CBF) будут внимательно следит за субботним финалом Кубка Испании между «галактикос» и «Барселоной», понимая, что поражение может привести к отставке Анчелотти.
Сообщается, что переговоры между представителями CBF и окружением итальянца возобновились в последние недели. Агент и два бразильских посредника находятся в Мадриде и, помимо отправки ежедневных отчётов, ведут переговоры с сыном Анчелотти, Давиде Анчелотти, и представителями тренера о работе в Бразилии. Подтверждается. что ни CBF, ни 65-летний специалист не будут предпринимать никаких шагов, пока не решится вопрос с будущим итальянского менеджера в «Реале». В Бразилии официально опровергли информацию о присутствии каких-либо представителей в Европе. В свою очередь, президент CBF Эдналдо Родригес почеркнул, что до лета у сборной будет новый главный тренер.