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«Зенит» готов продать своего основного нападающего

вчера, 11:16

Руководство «Зенита» готово продать своего нападающего Матео Кассьерру. К игроку проявляют интерес клубы из Южной Америки и Саудовской Аравии. «Зенит» готов рассмотреть предложения в районе 10 миллионов евро.

Напомним, Кассьерра перешёл в клуб с берегов Невы из «Сочи» в июле 2022 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего форварда 32 матча, 11 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.

Ранее Кассьерра высказался о своей игре на другой позиции.

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Все комментарии
wlad Mladic
wlad Mladic
вчера в 18:53
Абсолютно безполезный негр
rdjv94rzfsr3
rdjv94rzfsr3
вчера в 17:45
Да все, в принципе, верно... Ну не вписывается Кассьерра в новую схему Зенита. Из 10 матчей может 1, или 1,5 сыграть "на ура". Этого мало... (Правда Соболев ещё меньше, но это уже совсем другая история...)
Вот только за Кассьерру можно реально выручить какие-то деньги, а за Соболева - хм..., вряд ли...
Луссиано в пару нужен мелкий, юркий, наглый, техничный игрок (типа Аршавина). Ну как Дзюба с Азмуном. Вот тогда "масть попрёт"!
Ну а Соболев явно чей-то протеже... Взяли непонятно зачем, непонятно почему так дорого, непонятно как его встроить в команду, непонятно почему он так быстро разучился играть и забивать, но всё равно у него стабильное место в команде... Но это уже другая история...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:52
Я за Глуша подумал ...
Vilar
Vilar
вчера в 13:41
М-да, газ дешевеет, потребители борзеют, зенит бомжеет.
qgay9ufrfu55
qgay9ufrfu55
вчера в 13:26
Уже сразу грешным делом про Соболева подумал
4RT
4RT
вчера в 13:21
Нахватали всех подряд, теперь не знают куда рассовать
112910415
112910415
вчера в 13:12
как жить-то без Кассьерры ?!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:08
А вместо Кассьерры Соболева нельзя подсунуть. А что, кудряшки ему накрутить, покрасить и сойдёт.)
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 12:40
Не такой уж он и основной.
nikolah
nikolah ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:28
10(3)
adekvat
adekvat
вчера в 12:26
Жаль блин что саудиты Соболева не хотят купить.
Сп62
Сп62
вчера в 11:26
А чего не продать, если есть ещё основной - Соболев.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:26
Да!Щас глянул на трансфермаркете!За 4,5
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:23
Вроде бы за 4,5. Ну Сочи и не мог больше требовать))
sss9v7agznpj
sss9v7agznpj
вчера в 11:20
Непонятно почему подешёвке готовы его продать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:19
Интересно за сколько брали его?
LOpp
LOpp
вчера в 11:18
когда у тебя в команде 10 нападающих продать одного вообще не проблема
Гость
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