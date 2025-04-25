«Зенит» готов продать своего основного нападающего

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вчера, 11:16

Руководство «Зенита» готово продать своего нападающего . К игроку проявляют интерес клубы из Южной Америки и Саудовской Аравии. «Зенит» готов рассмотреть предложения в районе 10 миллионов евро.

Напомним, Кассьерра перешёл в клуб с берегов Невы из «Сочи» в июле 2022 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего форварда 32 матча, 11 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.

Ранее Кассьерра высказался о своей игре на другой позиции.