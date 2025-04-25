«Зенит» готов продать своего основного нападающего

Руководство «Зенита» готово продать своего нападающего Матео Кассьерру. К игроку проявляют интерес клубы из Южной Америки и Саудовской Аравии. «Зенит» готов рассмотреть предложения в районе 10 миллионов евро.
Напомним, Кассьерра перешёл в клуб с берегов Невы из «Сочи» в июле 2022 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего форварда 32 матча, 11 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 11 миллионов евро.
Ранее Кассьерра высказался о своей игре на другой позиции.
Вот только за Кассьерру можно реально выручить какие-то деньги, а за Соболева - хм..., вряд ли...
Луссиано в пару нужен мелкий, юркий, наглый, техничный игрок (типа Аршавина). Ну как Дзюба с Азмуном. Вот тогда "масть попрёт"!
Ну а Соболев явно чей-то протеже... Взяли непонятно зачем, непонятно почему так дорого, непонятно как его встроить в команду, непонятно почему он так быстро разучился играть и забивать, но всё равно у него стабильное место в команде... Но это уже другая история...
Вот только за Кассьерру можно реально выручить какие-то деньги, а за Соболева - хм..., вряд ли...
Луссиано в пару нужен мелкий, юркий, наглый, техничный игрок (типа Аршавина). Ну как Дзюба с Азмуном. Вот тогда "масть попрёт"!
Ну а Соболев явно чей-то протеже... Взяли непонятно зачем, непонятно почему так дорого, непонятно как его встроить в команду, непонятно почему он так быстро разучился играть и забивать, но всё равно у него стабильное место в команде... Но это уже другая история...