«Динамо» определилось с позициями, на которые подпишет игроков летом

По данным журналиста Ивана Карпова, после окончания сезона защитник Фабиан Бальбуэна покинет «Динамо», так как его контракт истекает.
В связи с этим и с травмой Милана Майсторовича клубом будет приоритетно рассматриваться покупка иностранного центрального защитника, готового сразу занять место в основном составе.
Кроме того, журналист сообщает, что «Динамо» также ищет нападающего, так как Константин Тюкавин, скорее всего, восстановится только к концу года после травмы связок, а одного Эль Мехди Маухуба для команды будет недостаточно.
Трансфер крайнего защитника также возможен после ухода Эли Дасы, но это не рассматривается как первоочередная задача.
В целом, трансферная стратегия клуба будет зависеть от обстоятельств, особенно от возможного ухода Бителло и Луиса Чавеса.
По информации источника, полузащитник Муми Нгамалё заинтересовал несколько клубов из Азии.