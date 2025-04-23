«Динамо» определилось с позициями, на которые подпишет игроков летом

1745430914

вчера, 20:55

По данным журналиста Ивана Карпова, после окончания сезона защитник покинет «Динамо», так как его контракт истекает.

В связи с этим и с травмой клубом будет приоритетно рассматриваться покупка иностранного центрального защитника, готового сразу занять место в основном составе.

Кроме того, журналист сообщает, что «Динамо» также ищет нападающего, так как , скорее всего, восстановится только к концу года после травмы связок, а одного для команды будет недостаточно.

Трансфер крайнего защитника также возможен после ухода , но это не рассматривается как первоочередная задача.

В целом, трансферная стратегия клуба будет зависеть от обстоятельств, особенно от возможного ухода и .

По информации источника, полузащитник заинтересовал несколько клубов из Азии.