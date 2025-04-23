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«Динамо» определилось с позициями, на которые подпишет игроков летом

вчера, 20:55

По данным журналиста Ивана Карпова, после окончания сезона защитник Фабиан Бальбуэна покинет «Динамо», так как его контракт истекает.

В связи с этим и с травмой Милана Майсторовича клубом будет приоритетно рассматриваться покупка иностранного центрального защитника, готового сразу занять место в основном составе.

Кроме того, журналист сообщает, что «Динамо» также ищет нападающего, так как Константин Тюкавин, скорее всего, восстановится только к концу года после травмы связок, а одного Эль Мехди Маухуба для команды будет недостаточно.

Трансфер крайнего защитника также возможен после ухода Эли Дасы, но это не рассматривается как первоочередная задача.

В целом, трансферная стратегия клуба будет зависеть от обстоятельств, особенно от возможного ухода Бителло и Луиса Чавеса.

По информации источника, полузащитник Муми Нгамалё заинтересовал несколько клубов из Азии.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:00, ред.
Если они умные, что не факт конечно, то должны понимать что тот Тюкавин которого они знали может не восстановится уже никогда и нападающий нужен для игры за основу
Гость
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