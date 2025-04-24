Агент Сильянова оценил слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Локомотива» , дал комментарий касательно предполагаемого интереса ЦСКА к игроку.

Если внимательно прочитать заметку Ивана Карпова, по-моему, все ведущие клубы засматриваются на Сильянова. Поэтому на новость об интересе ЦСКА пока тоже не стоит серьёзно обращать внимание. Насколько я знаю, ЦСКА не контактировал, по крайней мере, с «Локомотивом» по поводу Александра.