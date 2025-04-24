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Агент Сильянова оценил слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

вчера, 13:37

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, дал комментарий касательно предполагаемого интереса ЦСКА к игроку.

Если внимательно прочитать заметку Ивана Карпова, по-моему, все ведущие клубы засматриваются на Сильянова. Поэтому на новость об интересе ЦСКА пока тоже не стоит серьёзно обращать внимание. Насколько я знаю, ЦСКА не контактировал, по крайней мере, с «Локомотивом» по поводу Александра.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:20
надо сказать по секрету :
и ведущие зарубежные клубы все глаза проглядели !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:07
Карп это синоптик нашего футбола, даёт прогнозы и если они сбываются, то говорит, что знал, а если не сбывается, то говорит, что это же погода она не предсказуема.
Ну, а если серьёзно, то Карп это последний источник, которому стоит доверять, хотя для меня это не источник, а распускатель дешевых слухов.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:06
Какое решение ему следует принять, на Ваш взгляд?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:29
Да кому он нужен, Денисов же есть - топище, звезда мирового уровня, а вы про какого-то Сельянова, Сельянов вы мне скажите такие голы головой кладёт как Даниил в матче Спартак - Динамо Махачкала? Вряд ли, так только избранные могут. Так что очень рекомендую ЦСКА присмотреться к трансферу из Лукойла
drug01
drug01
вчера в 13:59
Пусть решает сам время еще есть!
Датак
Датак
вчера в 13:55
Если избавляться и от келвена,и от гайича,то можно и сильянова...
Но не забывайте про рядно,который проводит хороший сезон в родине,и агапове
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:49
Тут и там ходят слухи по дворам и беззубые старухи....
Поживем увидим состоится этот переход или нет.
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