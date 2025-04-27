Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Динамо» высказались о главном конкуренте в Премьер-Лиге

сегодня, 12:44

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о главном конкуренте клуба в РПЛ.

«Зенит» — главный конкурент для «Динамо»? Нет. Для «Динамо» главный конкурент — мы сами. По игре с «Зенитом» и по серии остальных матчей с ними видно, что «Динамо» мало в чем уступает «Зениту». У нас отличный состав, хорошие футболисты, потолок которых определяют они сами, а не соперник. Думаю, на сегодняшний день это так.

Положение в таблице? Оценю его после окончания соревнования.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ямаль удивил сменой имиджа перед финалом Кубка Испании с «Реалом»
Вчера, 22:53
Касильяс отрастил усы, Трезеге женился. Как игроки провели эту неделю
Вчера, 19:09Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
Семак – перед главным выбором в карьере. Судьбу тренера «Зенита» решит чемпионская гонка
25 апреляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии13
Патрис Эвра дебютирует в ММА
25 апреля
Экс-футболист «Челси», ПСЖ и «Арсенала» Давид Луис удивил сменой имиджа
25 апреля Фото
ОфициальноУЕФА почтит память Папы Римского перед полуфинальными матчами еврокубков
25 апреля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:31, ред.
Даже, если Зенит будет в зените, это будет не заслуга Семака, а невежество конкурентов...
lotsman
lotsman
сегодня в 15:25
Избавится? Вот вернусь домой и сразу займусь этим. Проблема только что дома я буду к последнему туру. А вдруг команда, к этому туру, будет на высоте? Тогда и он будет в фаворе.) И самое главное - не мы, болельщики, решаем этот кадровый вопрос. А это главная проблема.
Capral
Capral
сегодня в 15:10
Вот так послушаешь его и подумаешь: кто нынче руководит, некогда Великим и Славным Клубом. Человек ругающийся с Заремой в прямом эфире. Человек, с разрешения которого выпускаются омерзительные ролики про свиней. Человек, всячески пытавшийся не придавать огласке, позорнейшую и оскорбительную ПК хамла и грубияна. И вот, "это" - представляет лицо клуба...
Правильный я сделал выбор!!! Нисколько не жалею!!!!!!!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:00
Желаю вам поскорей от него избавиться- это в ваших интересах, говорю вам совершенно искренне.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:35
Не знаю, не слышал. С утра пораньше, как то об этом не задумывался. Вот посмотрю новости, узнаю.)
Vilar
Vilar ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:15
Да, не он это сказал, он переписал у Бескова, Графин не может такое сказать, в принципе.
tv3v9bcnwy4m
tv3v9bcnwy4m
сегодня в 14:13
Еще одних понесло от дикого успеха - ничьей с Зенитом.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:03
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 14:03
    Какой-то Графин умничает и будет решать и оцевать игру одной из старейших, общеуважаемых команд страны, УЖАС!!!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:03
    Правильно сказал. Главный конкурент любого клуба, это сам клуб. Хорошо подобранный состав, грамотная тактика игры и конкурентов может и не быть.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    сегодня в 13:16
    Отлично сказано, по делу!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:13, ред.
    По-моему, его уже слишком много. Вчера весь день п......л не по теме, сегодня корчит из себя патриота. А ведь на деле, только и думает, как избавиться от убыточного клуба, к которому равнодушен.
    С Зенитом все понятно и без тебя. Два года говорю, что Семак- первый вредитель. Что касается отличных футболистов, о которых ты говоришь, то их немного, но главный Бителло, который и определяет стиль игры. И ничего тренерского в игре ростовщиков нет, иначе, не ползли бы сейчас на пятом месте... А про твою оборону, вообще смешно говорить. И где был вчера великий Глебов, когда мяч метался в твоей штрафной, а в итоге залетел в ворота?! Не преувеличивай свои возможности, "знаток" футбольный. Такой Зенит как сейчас- надо выносить без разговоров, а ты- только вничью сыграл.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 13:10, ред.
    Вчера ещё не было никакого Гафина в мире футбола, а сегодня речи такие высокопарные уже по всему интернету разносятся. Ну это точно, вы сами главный конкурент Динамо и есть собственно, а кто бы сомневался. У нас тоже кстати главный конкурент это руководство клуба, но оно этого совсем не осознаёт, думает что помогает. Хотя я не уверен что и этот мастер слова понял что был очень близок к истине, но истину ввиду совсем при этом не имел.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 13:07
    С самим Зенитом ничью вымучили... звёзды динамиков...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     