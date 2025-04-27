В «Динамо» высказались о главном конкуренте в Премьер-Лиге

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о главном конкуренте клуба в РПЛ.
«Зенит» — главный конкурент для «Динамо»? Нет. Для «Динамо» главный конкурент — мы сами. По игре с «Зенитом» и по серии остальных матчей с ними видно, что «Динамо» мало в чем уступает «Зениту». У нас отличный состав, хорошие футболисты, потолок которых определяют они сами, а не соперник. Думаю, на сегодняшний день это так.
Положение в таблице? Оценю его после окончания соревнования.
Правильный я сделал выбор!!! Нисколько не жалею!!!!!!!
Правильный я сделал выбор!!! Нисколько не жалею!!!!!!!
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С Зенитом все понятно и без тебя. Два года говорю, что Семак- первый вредитель. Что касается отличных футболистов, о которых ты говоришь, то их немного, но главный Бителло, который и определяет стиль игры. И ничего тренерского в игре ростовщиков нет, иначе, не ползли бы сейчас на пятом месте... А про твою оборону, вообще смешно говорить. И где был вчера великий Глебов, когда мяч метался в твоей штрафной, а в итоге залетел в ворота?! Не преувеличивай свои возможности, "знаток" футбольный. Такой Зенит как сейчас- надо выносить без разговоров, а ты- только вничью сыграл.
С Зенитом все понятно и без тебя. Два года говорю, что Семак- первый вредитель. Что касается отличных футболистов, о которых ты говоришь, то их немного, но главный Бителло, который и определяет стиль игры. И ничего тренерского в игре ростовщиков нет, иначе, не ползли бы сейчас на пятом месте... А про твою оборону, вообще смешно говорить. И где был вчера великий Глебов, когда мяч метался в твоей штрафной, а в итоге залетел в ворота?! Не преувеличивай свои возможности, "знаток" футбольный. Такой Зенит как сейчас- надо выносить без разговоров, а ты- только вничью сыграл.