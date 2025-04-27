В «Динамо» высказались о главном конкуренте в Премьер-Лиге

Председатель совета директоров московского «Динамо» высказался о главном конкуренте клуба в РПЛ .

«Зенит» — главный конкурент для «Динамо»? Нет. Для «Динамо» главный конкурент — мы сами. По игре с «Зенитом» и по серии остальных матчей с ними видно, что «Динамо» мало в чем уступает «Зениту». У нас отличный состав, хорошие футболисты, потолок которых определяют они сами, а не соперник. Думаю, на сегодняшний день это так.

Положение в таблице? Оценю его после окончания соревнования.