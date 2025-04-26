Касильяс отрастил усы, Трезеге женился. Как игроки провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Радамель Фалькао покатался на лошади.
Букайо Сака спрятался под маской.
Донни ван де Бек — счастливый отец.
Габриэл Жезус тоже отпраздновал день рождения дочери.
Ривалдо уже 53 года.
Джон Терри позагорал с женой в Дубае.
Килиан Мбаппе спустя много лет снова сфотографировался с Вильямом Галласом.
Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс отрастил усы.
А Пауло Дибале идет костюм!
Тьяго с супругой тоже посетили светское мероприятие.
Сын Уэйна Руни изобразил отца на листке бумаги.
Дочери Луки Модрича исполнилось 12 лет.
Вот в такой обстановке отпраздновал день рождения Рафаэль Варан.
Стиляга дня. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль.
Марко Ройс с женой сходили на музыкальный фестиваль.
Девушка дня. Жена бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса.
Войцех Щесны отпраздновал 35-летие.
А Давид Трезеге решил жениться в третий раз. Без Кубка мира на праздничном столе не обошлось.
Сергей Семак оказался в сетях своей жены.
Патрис Эвра продолжает заниматься боевыми искусствами.
А Томас Мюллер сходил на теннис. Скоро он может уехать в другую страну.
У Хуана Себастьяна Верона родилась дочь.
На этой позитивной ноте и завершим наш выпуск, друзья! Почаще гуляйте на свежем воздухе — берите пример с полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова.
Семак в сетях жены? Не нашёл фото. Видимо уже съела.
Семак в сетях жены? Не нашёл фото. Видимо уже съела.