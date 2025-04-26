Касильяс отрастил усы, Трезеге женился. Как игроки провели эту неделю

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вчера, 19:09

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

покатался на лошади.

спрятался под маской.

— счастливый отец.

тоже отпраздновал день рождения дочери.

уже 53 года.

позагорал с женой в Дубае.

спустя много лет снова сфотографировался с .

Легенда мадридского «Реала» отрастил усы.

А идет костюм!

Тьяго с супругой тоже посетили светское мероприятие.

Сын изобразил отца на листке бумаги.

Дочери исполнилось 12 лет.

Вот в такой обстановке отпраздновал день рождения .

Стиляга дня. Полузащитник «Динамо» .

с женой сходили на музыкальный фестиваль.

Девушка дня. Жена бывшего защитника «Барселоны» .

Войцех Щесны отпраздновал 35-летие.

А решил жениться в третий раз. Без Кубка мира на праздничном столе не обошлось.

оказался в сетях своей жены.

продолжает заниматься боевыми искусствами.

А сходил на теннис. Скоро он может уехать в другую страну.

У родилась дочь.

На этой позитивной ноте и завершим наш выпуск, друзья! Почаще гуляйте на свежем воздухе — берите пример с полузащитника «Краснодара» .