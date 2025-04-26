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Касильяс отрастил усы, Трезеге женился. Как игроки провели эту неделю

вчера, 19:09
Касильяс
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Hamman
Hamman
вчера в 20:13
Касильяс стал похож на Педро Паскаля.
Семак в сетях жены? Не нашёл фото. Видимо уже съела.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:17
Фалькао сегодня за ЦСКА))
Гость
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