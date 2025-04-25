Семак – перед главным выбором в карьере. Судьбу тренера «Зенита» решит чемпионская гонка

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вчера, 20:23

Время нового вызова.

Цикл близок к логическому завершению

Сергей Богданович начинал тренерскую карьеру в штабе Лучано Спаллетти, в мае 2018 года вернулся в Санкт-Петербург – и с тех пор непрерывно работает в «Зените». За это время «сине-бело-голубые» стали гегемонами РПЛ . Шесть чемпионских титулов подряд, два Кубка России, пять Суперкубков – с Семаком петербуржцы превратились в безоговорочного лидера внутреннего чемпионата.

От того «Зенита», в который приходил наставник «Уфы», уже не осталось ничего. Ушёл Дриусси – лучший бомбардир первого чемпионского сезона. Прошло время, когда Дзюба в связке с Азмуном наводил ужас на всю Премьер-Лигу. Артём был харизматичным лидером, лицом команды Семака – сейчас это уже ветеран, играющий за «Акрон». Малком в Саудовской Аравии, Клаудиньо недавно отправился в Катар, летом придётся прощаться с Венделом – это ещё два знаковых для эпохи Семака футболиста. Из традиционного состава «Зенита» остались Михаил Кержаков, Сантос, Барриос, Ерохин.

Коллектив почти полностью обновился – теперь погоду в «Зените» делают Кассьерра, Глушенков, Энрике. При этом с новым поколением у Семака идёт куда хуже.

Накопилась усталость

Показательно, что спад наметился именно в последние сезоны. Для этого есть сразу несколько аргументов. Прежде всего, видна усталость. Из года в год никто не мог составить «Зениту» достойную конкуренцию – это неизбежно набивает оскомину. В команде собраны сильнейшие футболисты – и как только они понимают разницу в классе, перестают выжимать из себя максимум. Дают ровно столько, сколько достаточно для победы.

Кроме того, это с прошлым «поколением» у Семака была химия. Костяк гегемона обновился – и при смене поколений эффективность снизилась. После ухода Дзюбы и Азмуна не срослось с Альберто, Сергеев не отвечал статусу лидера топ-клуба, а Кассьерра начал давать результат только на второй сезон. Показательно, что даже спустя три года не решён вопрос с главным бомбардиром. Восемь голов Матео в текущем чемпионате – вообще не показатель. Соболев не тянет на старт, Гонду не всегда делает разницу.

Замену Малкому искали полтора года – только сейчас привезли Энрике. В центре поля уже не хватало движения – теперь потребуется замена Венделу и Клаудиньо (просадка чувствуется уже сейчас). И далеко не факт, что селекционеры не ошибутся снова.

Прошлый сезон в этом плане был показательным. Пропала вся разница в классе – и титул вырвали на зубах, в последнем туре, не без доли везения. На остатках чемпионской ДНК. Текущий сезон показывает, что это не случайность – данный эффект лишь усилился.

У «Зенита» осторожное руководство

Эти факторы указывают на то, что со сменой тренера не стоит затягивать. С каждым сезоном мотивацию находить всё сложнее. От любви до ненависти один шаг – лучше попрощаться до того, как пограничные успехи превратятся в провалы. По логике расставание пойдёт всем на пользу – новый тренер принесёт свежие эмоции, лучше найдёт подход к молодым футболистам.

Но для прощания с Семаком есть очень серьёзный контраргумент – прагматичное руководство. Боссы «Зенита» внимательно следят за делами в клубе и предельно аккуратны при управлении. Сколько раз пытались переманить Вендела и Клаудиньо, сколько раз казалось, что игроки готовы показать чемоданы и до потери лидеров один шаг? В каждом из этих случаев петербуржцы оставались непоколебимы и сохраняли своих лидеров. Малкома отпустили только за 60 млн евро – и после не жалели денег на поиск замены даже после ошибки с Артуром. Дзюба покинул команду, только когда прошла смена поколений на его позиции. Таких примеров гораздо больше.

Наконец, прошлогодняя ситуация с Семаком. В пограничный момент клуб оказал жест доверия и подписал с тренером контракт аж до 2030 года. Вряд ли летом в клубе так просто пойдут на смену наставника, учитывая длительное сотрудничество, полное взаимоуважение и эффективность Сергея Богдановича на огромном отрезке.

Трофеи сгладят углы, поражение в гонке поставит точку

Расставание с тренером по инициативе клуба выглядит невозможным – остаётся вопрос, решится ли на такой шаг сам Семак. И тут на первый план выходит «золотая клетка» – так можно описать положение тренера. Сразу после первого самостоятельного опыта с «Уфой» он попал в идеальные условия – в проект, о котором многие тренеры мечтают всю карьеру. Внушительный бюджет на трансферы, значит, возможность получать исполнителей под свои идеи, титулы каждый год и как следствие, доверие руководства. Поскольку именно с Семаком «Зенит» стал гегемоном, отношение к нему соответствующее – то же можно сказать о зарплате.

Сергей Богданович привык к таким условиям, в случае ухода неизбежно будет сравнивать новые проекты с условиями в предыдущем – и никто в РПЛ не сможет предложить ничего сопоставимого. Кто в здравом уме по собственному желанию пойдёт на такой шаг? Другой рынок Семаку вряд ли будет доступен – из топ-чемпионатов российским тренерам предложения не приходят.

При этом для развития тренера уход необходим – профессиональный рост находится за зоной комфорта, без еврокубков этого в «Зените» не добиться. Так и получается, что Семак на перепутье – наверняка есть усталость от проекта и желание освежить эмоции, но и вырваться из «золотой клетки» – шаг, на который пойдёт не каждый. Многое решит исход чемпионской гонки. Если даже сейчас команда возьмёт титул – и тем более если попутно заберёт Кубок – никто не станет дёргаться. В противном случае вероятность прощания возрастает в разы (причём не только с Семаком).