Ямаль удивил сменой имиджа перед финалом Кубка Испании с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль неожиданно сменил имидж перед финалом Кубка Испании с «Реалом».
17-летний футболист покрасил волосы в светлый цвет. Новая причёска вызвала ажиотаж среди болельщиков каталонского клуба, а также в социальных сетях.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль неожиданно сменил имидж перед финалом Кубка Испании с «Реалом».
17-летний футболист покрасил волосы в светлый цвет. Новая причёска вызвала ажиотаж среди болельщиков каталонского клуба, а также в социальных сетях.
югославские шузы на платформе и год до службы в Сов.Армии...!!!
югославские шузы на платформе и год до службы в Сов.Армии...!!!