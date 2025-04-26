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Ямаль удивил сменой имиджа перед финалом Кубка Испании с «Реалом»

вчера, 22:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль неожиданно сменил имидж перед финалом Кубка Испании с «Реалом».

17-летний футболист покрасил волосы в светлый цвет. Новая причёска вызвала ажиотаж среди болельщиков каталонского клуба, а также в социальных сетях.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:08
Ох захейтят его, если Барса проиграет)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:03
Главное чтобы играл норм!А так пусть хоть налысо стрижется
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:41
так Барселона идет на требл ))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:35
Вермишель у него в голове)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:22
Ольмо тоже перекрасился. Они по ходу в сговоре. Решили запутать мадридцев
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06
А у него вермишель на голове)) и это, видимо, красиво)
shur
shur
вчера в 23:01
...в мои семнадцать у меня был длинный хайер, джинсы Super Rifle,
югославские шузы на платформе и год до службы в Сов.Армии...!!!
Гость
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