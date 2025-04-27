Тюрам пропустит первую игру с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам, вероятно, не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» 30 апреля.
Ранее футболист получил мышечную травму. К этому поединку с каталонцами он не успеет восстановиться.
Француз также рискует пропустить встречу с «Вероной» в рамках 35-го тура Серии А 3 мая. К ответной игре с «блауграной» в ЛЧ 6 мая футболист, возможно, успеет вернуться на поле.
хотя...прямо сейчас против Ромы мало что получается у нерадзурри.
у волков Шомуродов хорош.
и дает большой шанс для Наполи на скудетто ))
хотя...прямо сейчас против Ромы мало что получается у нерадзурри.
у волков Шомуродов хорош.
и дает большой шанс для Наполи на скудетто ))