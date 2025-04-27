Тюрам пропустит первую игру с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов

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сегодня, 14:33

Нападающий «Интера» , вероятно, не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» 30 апреля.

Ранее футболист получил мышечную травму. К этому поединку с каталонцами он не успеет восстановиться.