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Тюрам пропустит первую игру с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов

сегодня, 14:33

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам, вероятно, не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» 30 апреля.

Ранее футболист получил мышечную травму. К этому поединку с каталонцами он не успеет восстановиться.

Француз также рискует пропустить встречу с «Вероной» в рамках 35-го тура Серии А 3 мая. К ответной игре с «блауграной» в ЛЧ 6 мая футболист, возможно, успеет вернуться на поле.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:33
Анаутович должен выдать матч жизни против Барсы ))
хотя...прямо сейчас против Ромы мало что получается у нерадзурри.
у волков Шомуродов хорош.
и дает большой шанс для Наполи на скудетто ))
протон
протон
сегодня в 15:28
Большая потеря для итальянцев, француз в этом сезоне главная фигура в атаке.
nikolah
nikolah
сегодня в 14:56
Очень плохая новость..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:49
Это конечно потеря для Интера
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