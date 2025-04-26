«Фиорентина» сообщила о травме основного правого защитника

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сегодня, 11:23

Вчера днём защитнику «Фиорентины» была проведена экстренная лапароскопическая операция по удалению аппендицита. Хирургическое вмешательство, необходимость которого была обусловлена клинической картиной, развившейся ранним утром, прошло успешно. Дополнительная информация будет предоставлена после выписки игрока из больницы.

Додо перешёл в «Фиорентину» из «Шахтёра» в июле 2022 года. Его контракт с «фиалками» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний правый защитник сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых отдал 6 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» активирует опцию продления контракта вратаря Давида Де Хеа.