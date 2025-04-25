Щесны призвал не следовать его примеру в плане курения

Вратарь «Барселоны» рассказал источнику, что курение является плохой привычкой, и попросил не следовать его примеру в этом вопросе.

Есть некоторые моменты в игре, где я считаю, что могу быть прекрасным примером для молодёжи или, по сути, для своих товарищей по команде.

И есть в моей карьере вещи, которым лучше не следовать. В некоторых аспектах у меня не получается [быть примером], но я стараюсь быть лучшей версией себя и подавать правильный пример своим партнёрам по команде, молодым ребятам, которые наблюдают за нами.

Но если говорить о курении, то, пожалуйста, не следуйте за мной и не делайте этого. Я проиграл эту борьбу. Когда я был очень молод, обрёл привычку, которая очень негативно влияет на меня, и я знаю, что это так. Я просто проигрываю в борьбе с ней. Так что всем, кто смотрит: не делайте того, что сделал я.