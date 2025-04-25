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Щесны призвал не следовать его примеру в плане курения

вчера, 13:32

Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны рассказал источнику, что курение является плохой привычкой, и попросил не следовать его примеру в этом вопросе.

Есть некоторые моменты в игре, где я считаю, что могу быть прекрасным примером для молодёжи или, по сути, для своих товарищей по команде.

И есть в моей карьере вещи, которым лучше не следовать. В некоторых аспектах у меня не получается [быть примером], но я стараюсь быть лучшей версией себя и подавать правильный пример своим партнёрам по команде, молодым ребятам, которые наблюдают за нами.

Но если говорить о курении, то, пожалуйста, не следуйте за мной и не делайте этого. Я проиграл эту борьбу. Когда я был очень молод, обрёл привычку, которая очень негативно влияет на меня, и я знаю, что это так. Я просто проигрываю в борьбе с ней. Так что всем, кто смотрит: не делайте того, что сделал я.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:08
Я не курю уже 11 лет, и не потому, что бросил по желанию, но только потому, что приперло. Курил много, пыхтел как паровоз. А потом начались сильнейшие боли в желудке. Обследование показало язву желудка, курить запретили. Сейчас, даже посторонний дым выворачивает наружу. А ведь курил больше сорока лет, и много.
Всем известно, что самое в кайф закурить- после секса или рюмки водки...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 15:02
За такие слова пшека можно и 🥃.. 😄
112910415
112910415
вчера в 14:23
поздно, брат, мы уже ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:08, ред.
Ой, сколько же народу уже это говорило. "Попомните мои слова, не делайте как я". Кому надо тот закурит что не говори, кому надо и рак заработает, даже без сигарет причём. Это всё бесполезно. И Минздрава предупреждения бесполезны. Все знают что вредно курить, но для многих реально вреднее не курить. Кто то курит, кто то жвачку жуёт, а кто то и лоб царапает. Лучше бы разобрался что толкает тебя каждый раз сигарету брать из пачки кроме привычки, что ещё за этим стоит. Глядишь и бросил бы в результате решив проблему толкнувшую к курению.
Вещий
Вещий
вчера в 14:05, ред.
Нужно на личных примерах дело делать и не на разговорами.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:54
после футбола Щелсны можно устроится на работу в минздрав.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:43
Давно бы уже бросил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Курить-здоровью вредить. Это должно быть понятно с ранних лет...
Гость
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