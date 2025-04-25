Эстевао стошнило во время матча Кубка Либератдорес

Нападающий «Палмейраса» в день своего 18-летия принял участие в гостевом матче Кубка Либертадорес против «Боливара» (3:2).

Во втором тайме игроку стало плохо, он упал на газон, его стошнило. На 60-й минуте его вынесли с поля на носилках. На скамейке запасных футболист продолжал чувствовать себя плохо, медицинский штаб оказал ему помощь. Поединок прошел в Боливии на высоте около 3650 метров над уровнем моря. Футболист дал комментарий по теме.

Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться, и, увы, я не смог продолжить игру. Уже в перерыве я ощутил недомогание, это мой первый опыт на подобной высоте, и мне было тяжело привыкнуть. К сожалению, не смог доиграть, но смог положиться на своих партнеров по команде, и мы одержали победу.

Нет, никаких мышечных проблем или повреждений, просто высота. Здесь это что-то нереальное. Лучший подарок на день рождения – эта важнейшая победа на выезде.