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Эстевао стошнило во время матча Кубка Либератдорес

вчера, 17:49

Нападающий «Палмейраса» Эстевао в день своего 18-летия принял участие в гостевом матче Кубка Либертадорес против «Боливара» (3:2).

Во втором тайме игроку стало плохо, он упал на газон, его стошнило. На 60-й минуте его вынесли с поля на носилках. На скамейке запасных футболист продолжал чувствовать себя плохо, медицинский штаб оказал ему помощь. Поединок прошел в Боливии на высоте около 3650 метров над уровнем моря. Футболист дал комментарий по теме.

Мне понадобилось время, чтобы адаптироваться, и, увы, я не смог продолжить игру. Уже в перерыве я ощутил недомогание, это мой первый опыт на подобной высоте, и мне было тяжело привыкнуть. К сожалению, не смог доиграть, но смог положиться на своих партнеров по команде, и мы одержали победу.

Нет, никаких мышечных проблем или повреждений, просто высота. Здесь это что-то нереальное. Лучший подарок на день рождения – эта важнейшая победа на выезде.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Эстевао для своего возраста довольно уже известен! Цена его 55 млн.Он на карандаше уже давно у топ клубов , но вот выбрал Челси и думаю это его ошибка! Во вью он сказал «Многие люди спрашивают меня, почему мы выбрали «Челси». Они не понимают, как сильно клуб хотел меня подписать, насколько верит в мой потенциал. Эти люди не знают, какой проект нам предложили. Для молодого игрока такие факторы очень важны, и я знаю, что мы приняли верное решение, выбрав переезд в Лондон»
Futurista
Futurista
вчера в 19:02, ред.
Не удивительно...стадион находится на 3650 м над уровнем моря...удивляюсь как Палмейрас вообще победил...для нормальной адаптации нужно несколько дней...
Vilar
Vilar
вчера в 18:12
Почему не сообщили, чем он блеванул, это очень ценная информация, тем более такой известный игрок.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:09
Думаю это перепад высот виноват
shlomo
shlomo
вчера в 18:03
Медики не доработали .... он же проходил медицинскую комиссию...
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