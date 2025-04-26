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Гвардиола ответил на вопрос о возможном участии Родри в финале Кубка Англии

сегодня, 00:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался на тему возможного участия полузащитника Родри в финальном матче Кубка Англии, если «горожане» туда пройдут. Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок.

Не знаю. Он занимается с нами на каждой тренировке, и он всё делает здорово. Но, по правде сказать, я не знаю. Родри хочет сыграть, но врачам для этого нужно сказать мне: «Пеп, даём тебе зелёный свет, чтобы дать ему несколько минут», или что-то в этом духе. В таком случае я положусь на врачей.

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drug01
drug01
сегодня в 00:37
Все решат врачи
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:37
Туда ещё попасть надо))
Гость
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