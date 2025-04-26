Гвардиола ответил на вопрос о возможном участии Родри в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался на тему возможного участия полузащитника в финальном матче Кубка Англии, если «горожане» туда пройдут. Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок.

Не знаю. Он занимается с нами на каждой тренировке, и он всё делает здорово. Но, по правде сказать, я не знаю. Родри хочет сыграть, но врачам для этого нужно сказать мне: «Пеп, даём тебе зелёный свет, чтобы дать ему несколько минут», или что-то в этом духе. В таком случае я положусь на врачей.