«Интер» проиграл «Роме» в поединке Серии А

«Интер» уступил «Роме» в матче 34-го тура Серии А (0:1).
Единственный гол забил Матиас Суле на 22-й минуте.
После этой игры «Интер» идет на первом месте (71 очко), «Рома» находится на 4-й строчке (60 баллов).
«Интер» уступил «Роме» в матче 34-го тура Серии А (0:1).
Единственный гол забил Матиас Суле на 22-й минуте.
После этой игры «Интер» идет на первом месте (71 очко), «Рома» находится на 4-й строчке (60 баллов).
Не знаю, что будет в среду, но ощущение, что Барса сотрёт в порошок...
Не знаю, что будет в среду, но ощущение, что Барса сотрёт в порошок...
Если кому не лень, "поднимите" архивы прошлых лет и тогда убедитесь в правоте моих слов.
Если кому не лень, "поднимите" архивы прошлых лет и тогда убедитесь в правоте моих слов.