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«Интер» проиграл «Роме» в поединке Серии А

сегодня, 17:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Интер» уступил «Роме» в матче 34-го тура Серии А (0:1).

Единственный гол забил Матиас Суле на 22-й минуте.

После этой игры «Интер» идет на первом месте (71 очко), «Рома» находится на 4-й строчке (60 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:26
Ладно ладно, не кипятись.))) Ты же знаешь, как я тебя Уважаю.)))🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:23
Вот нашел, но вероятно здесь не столько про победу Флика, сколько про поведение Рюдигера:"Matthäus nach Rüdiger-Ausraster: Nagelsmann muss reagieren".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:20, ред.
"Я не очень понимаю, чем ты так восторгаешься по вчерашней игре?"

Накал, энергетика, борьба, бескомпромиссность, мастерство, ..., тебе интересно ? Я могу ещё долго продолжать..., но какой резон ?

"Второй тайм от Барсы- фактически провальный, где, я ещё раз увидел недоработки Флика и уязвимость отдельных позиций Барселоны..."

И я увидел. И согласился отчасти с тобой. И что с этого ? Или тебя бы устроила полная доминация Барсы на оба тайма ? В прошлое Классико так и было, - и ты тут метал гром и молнию в адрес Анчи/Реала..., да и Флика - за такое беспардонное доминирование и игру в одни ворота. Тебе трудно угодить. )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:14
Конечно, если Барса выиграет ЛЧ, то, точно будет статья в немецкой печати. Или, возможно после чемпионства в Примере. А кубок страны, здесь не считается крутым трофеем. Это тебе надо, чтобы мне, что-то доказать, но немцы, меньше всего об этом думают...)))
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:05, ред.
Значит так. О игре Реала и Барсы, я ничего не нашел. Возможно уже было, а возможно и не было сообщений.
А вот про чемпионство Ливерпуля есть статья, которую я ещё не читал, и собственно не очень хочу.
Вот она:"Selfie-Jubel und Tränen in Anfield: Liverpool ist Meister".
Кстати, с очень красочными картинками!)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:55
Я собственно и не собираюсь тебя ни в чем убеждать. Это для тебя вчерашний матч событие века. А здесь люди живут другими интересами, интересами своей страны, своего футбола. Но, вполне возможно инфа имеется, я посмотрю. И последнее. Я не очень понимаю, чем ты так восторгаешься по вчерашней игре? Второй тайм от Барсы- фактически провальный, где, я ещё раз увидел недоработки Флика и уязвимость отдельных позиций Барселоны...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:48, ред.
А зачем мне извинения Феллера, когда интересно его футбольное мнение о матче ?

Матч Реал - Барселона смотрят больше миллиарда на планете. И если ты меня хочешь убедить в отсутствии интереса у немцев ко вчерашней игре, то сильно в этом заблуждаешься. )))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:41
Во-первых, немецкая пресса, крайне редко освещает игры других чемпионатов, даже, если там работают немецкие специалисты. Даже про Клоппа не писали регулярно. Показали его ПК, когда он не попал в ЛЧ.
А во-вторых, с чего бы Феллер стал извиняться перед Фликом и за что? Матч Реала с Барсой событие другой страны. Я сегодня целый день с тобой разговарию, когда мне было новости немецкие смотреть...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:32, ред.
Неприятно мне..., приятно тебе... Всё это лирика, не имеющая к футбольной сути и статусу клуба - обладателя ушастого никакого отношения.
Ты мне так и не ответил дружище... Что пишет немецкая пресса о вчерашней победе Барселоны ? Фёллер безмолвен ?
Хотя ..., судя по тому, как ты громко молчишь на эту тему, то думаю пишут не то, о чём бы ты хотел. )))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:23
Я тебе не перлы выдаю, а конкретные факты, которые тебе, разумеется, слышать неприятно...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:17, ред.
?????? А остальные клубы чё, при полных трибунах в ковидный год играли ? Или ушастый в 2020-м был другого размера ? ))))))))))))))

Ты сегодня такие перлы выдаёшь, - обалдеть! ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:07
Ага, в ковидный год, при пустых трибунах, когда даже Реал Зидана проиграл дважды Шахтёру.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:54
В твоём полку убыло, Вить. ))

Ты видать позабыл, что Флик с Баварией ушастого взял. Напоминаю.)
RM_35
RM_35
сегодня в 20:44
и перед барсой пропала у интера игра!! так что легкая прогулка будет у барсы!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 20:39
Нисколько не удивлён этому проигрышу. Если кто внимательно следит за турнирами все последние годы, тот должен заметить, что перед важными матчами в ЛЧ, ЛЕ... команда, которая дошла до поздних стадий турниров (четверть, полу-и финал), во внутреннем чемпионате сбавляет темп и частенько проигрывает. Связано это только с тем, что все мысли у коллектива направлены только на матч в еврокубках, который команда считает важнее, чем очередная игра в первенстве страны. По этой причине футболисты поневоле начинают беречь свои силы, где - то не "добегают", где - то стараются выиграть малыми силами... И всё это только с одной целью - к важному международному матчу подойти во всеоружии, без травм и хорошо отдохнувшими, свеженькими как огурчики с грядки.
Если кому не лень, "поднимите" архивы прошлых лет и тогда убедитесь в правоте моих слов.
nikolah
nikolah
сегодня в 20:08, ред.
Закономерной проигрыш, абсолютно беззубая игра в атаке, Рома при дедушке Раньери преобразилась,совершенно другая команда, нежели та, которая была при Де росси, про усталость уже многое сказано, но мне кажется и ментально не все в порядке после крупного луза милану.
Не знаю, что будет в среду, но ощущение, что Барса сотрёт в порошок...
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 20:07
А от кого он отказался? Компани подарил тебе чемпионство, после катастрофы прошлого сезона!!! Чем ты не доволен??? А Флика вышвырнули с позором из сборной!!! Тебе он нравится? Ты видимо тоже под ложной магией этого тренера. Ты посмотри, как ему прёт в ЛЧ!!! И почему ты считаешь, что и в Баварии, он должен был так работать как сейчас в Барселоне? Гвард уже пытался навязать Баварии испанский футбол, а Анчи итальянский, и что из этого вышло?
Компани подарил тебе радость победного сезона, так радуйся!!! Ещё не известно, чем закончится работа Флика в Барселоне, а ты уже завидуешь... Не понимаю тебя.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:59
Привет Виктор! 🤝 Вот же и я о чем, за Флика буду болеть, пусть Ули посмотрит от кого он отказался…
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 19:53
За два матча проиграли два титула.. надеюсь и третий
Niagara
Niagara
сегодня в 18:49
интер проигрывает третью игру подряд и то в сухую, это хорошо
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:44
Интер копит силы на Барсу)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:36
ЛЧ полна сюрпризами. Ливерпуль в 2005-м взял ушастого, финишировав 5-м в АПЛ.
Результаты в нац. чемпионате на финише ЛЧ, - не показатель.
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 18:25
Что-то нерадзури сдали.. То ли на Баварию весь запал истратили.. То ли Барсу уже боятся.. Идут по стопам Мадрида.. 😅
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 18:19
Думаю, что Интер сегодня упустил скудетто. Теперь все зависит не от них. Судьба титула находится в руках Наполи, которому достаточно выиграть все свои оставшиеся матчи, чтобы завоевать чемпионство, а сделать это будет не так уж сложно, ведь судя по календарю у них в соперниках остались одни аутсайдеры.
AKH
AKH
сегодня в 18:14
Зря убились с Баварией. Теперь их ждет позор от Барсы. Да и чемпионство похоже упустили в погоне за двумя зайцами. Вобщем им виднее :)
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 18:14
Привет, Салех!!!
Прикинь, какая офигенная сетка у Барселоны в ЛЧ- прямо в финал.
salleeh
salleeh
сегодня в 18:10
Большая вероятность того, что Наполи сегодня обойдёт Интер. И в ЛЧ Интер самая слабая команда из оставшихся в 1/4 финала…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:08
неужель Кейн проклял Интер ? )))
кажется, сезон закончен для нерадзурри не очень хорошо.
хотя боролись за три трофея до конца.
проиграли Милану.
проиграли Роме.
и возможно, мячи от Барсы из сетки доставать будут.
все было ожидаемо. так как Интер это
- средний по качеству состав
- отсутствие качественной скамейки
- возрастной состав
- высокая травматичность возрастных игроков.
Бавария должна была быть в 1/2 ЛЧ по игре, они были лучше, а не Интер
но Бавария хотя бы чемпионы стали, а Интер у разбитого корыта.
хорошо, что у каталонцев один день больше отдыха.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:00
Что-то сливает Интер уже которую игру подряд....
Недавно были мысли о требле, а теперь хоть бы что-то зацепить
Capral
Capral
сегодня в 17:59
То, что у Интера дофига проблем было видно ещё по матчам с Баварией. Не представляю себе, как команда собирается играть с барсучней. Даже, как-то стрёмно становится.
Гость
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