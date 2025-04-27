«Интер» проиграл «Роме» в поединке Серии А

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сегодня, 17:57

«Интер» уступил «Роме» в матче 34-го тура Серии А (0:1).

Единственный гол забил Матиас Суле на 22-й минуте.

После этой игры «Интер» идет на первом месте (71 очко), «Рома» находится на 4-й строчке (60 баллов).