«Милан» обыграл «Венецию» в поединке Серии А

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сегодня, 15:29

«Венеция» уступила «Милану» в 34-м туре Серии А (0:2).

Кристиан Пулишич забил на 5-й минуте, Сантьяго Хименес отличился на 90+6-й.

После этой игры «Венеция» идет на 19-м месте (25 пунктов), «Милан» находится на 9-й строчке (54 балла).