«Милан» обыграл «Венецию» в поединке Серии А

«Венеция» уступила «Милану» в 34-м туре Серии А (0:2).
Кристиан Пулишич забил на 5-й минуте, Сантьяго Хименес отличился на 90+6-й.
После этой игры «Венеция» идет на 19-м месте (25 пунктов), «Милан» находится на 9-й строчке (54 балла).
«Венеция» уступила «Милану» в 34-м туре Серии А (0:2).
Кристиан Пулишич забил на 5-й минуте, Сантьяго Хименес отличился на 90+6-й.
После этой игры «Венеция» идет на 19-м месте (25 пунктов), «Милан» находится на 9-й строчке (54 балла).
но....это сложно назвать защитой.
Венеция сделала все что хотела над россонери.
просто каким то чудом мяч в ворота не попадал.
потому Пулишич и Хименес принесли победу Милану на классе.
но....это сложно назвать защитой.
Венеция сделала все что хотела над россонери.
просто каким то чудом мяч в ворота не попадал.
потому Пулишич и Хименес принесли победу Милану на классе.
в зону еврокубков Серии А..
в зону еврокубков Серии А..