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«Милан» обыграл «Венецию» в поединке Серии А

сегодня, 15:29
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Венеция» уступила «Милану» в 34-м туре Серии А (0:2).

Кристиан Пулишич забил на 5-й минуте, Сантьяго Хименес отличился на 90+6-й.

После этой игры «Венеция» идет на 19-м месте (25 пунктов), «Милан» находится на 9-й строчке (54 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:29
Милан с победой.
но....это сложно назвать защитой.
Венеция сделала все что хотела над россонери.
просто каким то чудом мяч в ворота не попадал.
потому Пулишич и Хименес принесли победу Милану на классе.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:01
Важная победа для "Милана" борющегося за попадание
в зону еврокубков Серии А..
Гость
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