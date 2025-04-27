Клуб «Торпедо» переиграл «Аланию» в матче Первой лиги

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сегодня, 14:58

«Алания» уступила «Торпедо» в 30-м туре Первой лиги (2:4).

Александр Юшин вывел гостей вперед на 35-й минуте, Марио Чурич реализовал пенальти на 50-й и удвоил преимущество команды. На 52-й Юшин оформил дубль, на 68-й у москвичей забил Йесон Гузман. У гостей отметились Сармат Огоев на 80-й и Тарас Гаглоев на 87-й.

После этой игры «Алания» замыкает таблицу (23 балла), «Торпедо» идет на 2-м месте (55 очков).