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Клуб «Торпедо» переиграл «Аланию» в матче Первой лиги

сегодня, 14:58
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 4Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Алания» уступила «Торпедо» в 30-м туре Первой лиги (2:4).

Александр Юшин вывел гостей вперед на 35-й минуте, Марио Чурич реализовал пенальти на 50-й и удвоил преимущество команды. На 52-й Юшин оформил дубль, на 68-й у москвичей забил Йесон Гузман. У гостей отметились Сармат Огоев на 80-й и Тарас Гаглоев на 87-й.

После этой игры «Алания» замыкает таблицу (23 балла), «Торпедо» идет на 2-м месте (55 очков).

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Все комментарии
ek38aby7hq98
ek38aby7hq98
сегодня в 16:43
Очень жаль, не нужно Торпедо в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:28
Походу, команды расходятся по разным лигам. И меня это радует, особенно понижение Алании...
Capral
Capral
сегодня в 15:34
Два гола от Алании, пожалуй многовато будет.
Но победа есть победа, а значит- с победой, Торпедо!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:24
Крутая была перестрелка, лучше чем у нас тут в РПЛ КС с Оренбургом нули возят
Гость
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