«Челси» готов заплатить 100 млн евро за нападающего «Ювентуса»

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Кенану Йилдызу.
Этим летом лондонский клуб готов заплатить 100 млн евро за трансфер турецкого футболиста.
Однако «синим» придётся столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
ты даже Влаховича не продашь за 100 млн, тем более Йылдыза.
да, Йылдыз интересний игрок. и техничнее многих что есть в Челси.
и может делать разницу со временем. потенциал есть.
но Мареска слабый тренер для развития игрока. талант, но надо много работать.
если в Италии не потянул, то в Англию ехать нечего к Марески.
ты даже Влаховича не продашь за 100 млн, тем более Йылдыза.
да, Йылдыз интересний игрок. и техничнее многих что есть в Челси.
и может делать разницу со временем. потенциал есть.
но Мареска слабый тренер для развития игрока. талант, но надо много работать.
если в Италии не потянул, то в Англию ехать нечего к Марески.