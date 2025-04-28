«Челси» готов заплатить 100 млн евро за нападающего «Ювентуса»

«Райо Вальекано» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо

«Хайденхайм» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги