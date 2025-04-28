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«Челси» готов заплатить 100 млн евро за нападающего «Ювентуса»

вчера, 21:50

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Кенану Йилдызу.

Этим летом лондонский клуб готов заплатить 100 млн евро за трансфер турецкого футболиста.

Однако «синим» придётся столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:47
Он даже в Юве не всегда проходит в основу. Сыроват еще. Лямов 30-40 может и дадут, не больше. И вообще, думаю скоро он превратится во второго Кьезу
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:42
Да какие 100 млн…бред
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:13
Красная цена 50мил!
Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II
вчера в 23:10
За такие бабки надо продавать.
y792sb3q2wqn
y792sb3q2wqn
вчера в 22:48
Очевидно, деньги девать неуда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:41
100 млн многовато. Джунтоли, будь скромней))
ты даже Влаховича не продашь за 100 млн, тем более Йылдыза.
да, Йылдыз интересний игрок. и техничнее многих что есть в Челси.
и может делать разницу со временем. потенциал есть.
но Мареска слабый тренер для развития игрока. талант, но надо много работать.
если в Италии не потянул, то в Англию ехать нечего к Марески.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:32
Овес ноне дорог...не укупишь!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:17
Не стоит он столько
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:57
Стоит 45 млн , а хотят сотку отдать
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