Артета об игре с ПСЖ: «Это великолепная возможность сотворить историю»

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от противостояния с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Кажется ли мне, что это самая важная игра в моей карьере? Да. Ощущается энергия. Это, наверное, один из самых значимых поединков, которые проводились на «Эмирейтс» с тех пор, как мы его построили.

Как проявить храбрость в игре с ПСЖ ? Вы видели, как мы подходили к матчу с «Реалом» и к каждой игре в нынешнем сезоне. Сейчас всё по-прежнему. В этом сезоне мы показали, что способны адаптироваться.

Возможность сотворить историю? Это невероятная возможность. Мы здесь для того, чтобы создавать историю, и мы очень близки к этому. Теперь мы должны воспользоваться этим шансом.

Победа в Лиге чемпионов? Я надеялся и мечтал, что мы сможем сделать это. Те [мрачные] дни были необходимы. Нужно учиться и проходить через определенные периоды.