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Артета об игре с ПСЖ: «Это великолепная возможность сотворить историю»

вчера, 23:21
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от противостояния с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Кажется ли мне, что это самая важная игра в моей карьере? Да. Ощущается энергия. Это, наверное, один из самых значимых поединков, которые проводились на «Эмирейтс» с тех пор, как мы его построили.

Как проявить храбрость в игре с ПСЖ? Вы видели, как мы подходили к матчу с «Реалом» и к каждой игре в нынешнем сезоне. Сейчас всё по-прежнему. В этом сезоне мы показали, что способны адаптироваться.

Возможность сотворить историю? Это невероятная возможность. Мы здесь для того, чтобы создавать историю, и мы очень близки к этому. Теперь мы должны воспользоваться этим шансом.

Победа в Лиге чемпионов? Я надеялся и мечтал, что мы сможем сделать это. Те [мрачные] дни были необходимы. Нужно учиться и проходить через определенные периоды.

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 11:07
Оказывается новый стадион Арсенала построил доминатор..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:40, ред.
Про Дембеле забыл.) Этот в нынешнем сезоне с Нуну Мендешом всю погоду в ПСЖ и делают. "Уголёк" просто шикарен на правом фланге. По силе, как по мне, - на уровне с Ямалем.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:57
Арсенал способен выиграть у ПСЖ,хороший состав команды.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:56
"Вы видели, как мы подходили к матчу с «Реалом»..."

Ну тут будут кардинально разные команды. Реал был полумёртвый, безидейный, беззубый. Реал Анчелотти никогда не прессингует, не давит. А ПСЖ в этом сезоне очень подвижная команда, довольно сбалансированное, с хорошей, быстрой атакой. С очень резвыми и техничными игроками на обоих флангах атаки. С одной стороны с первых же игр влившийся в коллектив Хвича, а с другой молодой талант в лице Дуэ, который просто расцвёл в этом сезоне. Так что, думаю, хоть Реал на бумаге смотрелся и более грозно, но по факту парижане сейчас на две головы выше Мадрида, и находятся сейчас, наверное, в лучшей форме за все время эпохи правления шейха.

А с другой стороны и Арсенал впервые за долгое время смог взобраться так высоко в ЛЧ, и тоже находится в очень неплохой игровой форме.

В общем, результат этих двух противостояний очень трудно предугадать, и тем интереснее они будут!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:37, ред.
Матч достойный финала. Кажется Арсенал одержит верх. Как всегда, у кого оборона сильнее, тот и выигрывает. Как говорится - красивой игрой выигрываются матчи, а сильной обороной - титулы
112910415
112910415
сегодня в 08:05
просто побеждай
это будет интересный поворот
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:24
Ох как же печально что Артета не справляется с эмоциями в такой ответственный момент. Похоже на речи тренера чья команда собирается с треском провалиться. Единственная надежда что игрокам удаётся сохранять холодную голову на плечах. Но Артета прям поплыл
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:04
на Эмирайтс канониры будут рисковать и идти вперед большими силами.
а у ПСЖ нет особой надежностью в обороне.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:32
Меньше слов... Всего лишь нужно обыграть ПСЖ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:32, ред.
Хороший парень Артета, очень хороший и позитивный. Но, блин, буду болеть за плохого..., очень плохого ..., ибо деваться некуда - Париж превыше всего !))
Гость
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