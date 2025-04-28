Артета об игре с ПСЖ: «Это великолепная возможность сотворить историю»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от противостояния с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.
Кажется ли мне, что это самая важная игра в моей карьере? Да. Ощущается энергия. Это, наверное, один из самых значимых поединков, которые проводились на «Эмирейтс» с тех пор, как мы его построили.
Как проявить храбрость в игре с ПСЖ? Вы видели, как мы подходили к матчу с «Реалом» и к каждой игре в нынешнем сезоне. Сейчас всё по-прежнему. В этом сезоне мы показали, что способны адаптироваться.
Возможность сотворить историю? Это невероятная возможность. Мы здесь для того, чтобы создавать историю, и мы очень близки к этому. Теперь мы должны воспользоваться этим шансом.
Победа в Лиге чемпионов? Я надеялся и мечтал, что мы сможем сделать это. Те [мрачные] дни были необходимы. Нужно учиться и проходить через определенные периоды.
Ну тут будут кардинально разные команды. Реал был полумёртвый, безидейный, беззубый. Реал Анчелотти никогда не прессингует, не давит. А ПСЖ в этом сезоне очень подвижная команда, довольно сбалансированное, с хорошей, быстрой атакой. С очень резвыми и техничными игроками на обоих флангах атаки. С одной стороны с первых же игр влившийся в коллектив Хвича, а с другой молодой талант в лице Дуэ, который просто расцвёл в этом сезоне. Так что, думаю, хоть Реал на бумаге смотрелся и более грозно, но по факту парижане сейчас на две головы выше Мадрида, и находятся сейчас, наверное, в лучшей форме за все время эпохи правления шейха.
А с другой стороны и Арсенал впервые за долгое время смог взобраться так высоко в ЛЧ, и тоже находится в очень неплохой игровой форме.
В общем, результат этих двух противостояний очень трудно предугадать, и тем интереснее они будут!
Ну тут будут кардинально разные команды. Реал был полумёртвый, безидейный, беззубый. Реал Анчелотти никогда не прессингует, не давит. А ПСЖ в этом сезоне очень подвижная команда, довольно сбалансированное, с хорошей, быстрой атакой. С очень резвыми и техничными игроками на обоих флангах атаки. С одной стороны с первых же игр влившийся в коллектив Хвича, а с другой молодой талант в лице Дуэ, который просто расцвёл в этом сезоне. Так что, думаю, хоть Реал на бумаге смотрелся и более грозно, но по факту парижане сейчас на две головы выше Мадрида, и находятся сейчас, наверное, в лучшей форме за все время эпохи правления шейха.
А с другой стороны и Арсенал впервые за долгое время смог взобраться так высоко в ЛЧ, и тоже находится в очень неплохой игровой форме.
В общем, результат этих двух противостояний очень трудно предугадать, и тем интереснее они будут!
это будет интересный поворот
это будет интересный поворот
а у ПСЖ нет особой надежностью в обороне.
а у ПСЖ нет особой надежностью в обороне.