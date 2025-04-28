Мартинелли: «„Арсенал“ верит, что может выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом».

У нас есть мечта, мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов. Наш клуб никогда не выигрывал этот титул. Команда заслуживает его. Это один из крупнейших клубов в мире. Мы действительно рады быть причастными к текущему моменту.