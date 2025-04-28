Мартинелли: «„Арсенал“ верит, что может выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий Габриэл Мартинелли заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом».
У нас есть мечта, мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов. Наш клуб никогда не выигрывал этот титул. Команда заслуживает его. Это один из крупнейших клубов в мире. Мы действительно рады быть причастными к текущему моменту.
уровня Арсенала,как сильнейшей команды Европы, не верю! Я как то со времён Венгера расположил его в пятёрочке АПЛ но не дальше! Обмановаться рад, время покажет....!!!
уровня Арсенала,как сильнейшей команды Европы, не верю! Я как то со времён Венгера расположил его в пятёрочке АПЛ но не дальше! Обмановаться рад, время покажет....!!!
но Арсенал уже побеждал ПСЖ в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
понятно, что были два разных ПСЖ, в том матче ПСЖ до последнего бился, чтоб попасть в плей офф ЛЧ. Дембеле не играл против Арса. Кварацхелия бегал за Наполи, Мендеш был в плохом форме.
А сейчас у французов форма лучше гораздо.
у Арсенала кадровых потерь много относительно первого матча.
хорошо что Сака вернулся.
но если в финале будут Арсенал и Барселона, шансов мало ))
но Арсенал уже побеждал ПСЖ в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
понятно, что были два разных ПСЖ, в том матче ПСЖ до последнего бился, чтоб попасть в плей офф ЛЧ. Дембеле не играл против Арса. Кварацхелия бегал за Наполи, Мендеш был в плохом форме.
А сейчас у французов форма лучше гораздо.
у Арсенала кадровых потерь много относительно первого матча.
хорошо что Сака вернулся.
но если в финале будут Арсенал и Барселона, шансов мало ))