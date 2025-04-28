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Мартинелли: «„Арсенал“ верит, что может выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 21:12

Нападающий Габриэл Мартинелли заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Арсеналом».

У нас есть мечта, мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов. Наш клуб никогда не выигрывал этот титул. Команда заслуживает его. Это один из крупнейших клубов в мире. Мы действительно рады быть причастными к текущему моменту.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:09
обязательно надо верить
а реально-то не получится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54
Верить мало. Надо ещё и мочь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:31
пройти парижанам будет сложно.
но Арсенал уже побеждал ПСЖ в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
понятно, что были два разных ПСЖ, в том матче ПСЖ до последнего бился, чтоб попасть в плей офф ЛЧ. Дембеле не играл против Арса. Кварацхелия бегал за Наполи, Мендеш был в плохом форме.
А сейчас у французов форма лучше гораздо.
у Арсенала кадровых потерь много относительно первого матча.
хорошо что Сака вернулся.
но если в финале будут Арсенал и Барселона, шансов мало ))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:13
Трофеи любят тишину...
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:02
Удачи вам Арсенал!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:52
Завтра всё узнаем, оба соперника симпатичны
shur
shur
вчера в 21:49
...удачная игра против нынешнего Реала не показатель высочайшего
уровня Арсенала,как сильнейшей команды Европы, не верю! Я как то со времён Венгера расположил его в пятёрочке АПЛ но не дальше! Обмановаться рад, время покажет....!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:20
Хотелось бы чтобы Арсеналу это удалось, у то сколько помню канониры всегда где-то вроде высоко но не на первых местах
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:15
Верят так же и их соперники в это...)
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