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Педри хочет выиграть «Золотой мяч»

вчера, 19:23

Полузащитник «Барселоны» Педри сообщил о желании выиграть «Золотой мяч».

После победы Родри стало ясно, что игрок, контролирующий полузащиту и диктующий темп игры, имеет шансы взять эту награду. Я всегда мечтал о том, чтобы завоевать «Золотой мяч».

Но сейчас, за месяц до завершения сезона, все мое внимание сосредоточено на команде, на завоевании требла – это сейчас самое главное. Через месяц будет видно, можно ли начинать обсуждать подобные вопросы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
стремиться к вершинам следует всегда !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:28
Родри мячик подарили просто назло чтобы не от давать его Винисиусу ,больше не когда такого не будет. Честно он бы эту награду не выйграл!!
2anbepkm36bu
2anbepkm36bu
вчера в 20:40
Пока это только останется мечтой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:12
гол Реалу знатный положил Педри)))
Беллингэм просто стоял и смотрел как прошили Куртуа
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:47
если даже Барса всё выиграет, Педри такую награду не видать, Рафинья 100%
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