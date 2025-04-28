Педри хочет выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Барселоны» сообщил о желании выиграть «Золотой мяч».

После победы Родри стало ясно, что игрок, контролирующий полузащиту и диктующий темп игры, имеет шансы взять эту награду. Я всегда мечтал о том, чтобы завоевать «Золотой мяч».

Но сейчас, за месяц до завершения сезона, все мое внимание сосредоточено на команде, на завоевании требла – это сейчас самое главное. Через месяц будет видно, можно ли начинать обсуждать подобные вопросы.