В «Реале» приняли решение по будущему Куртуа

«Реал» продлит контракт с вратарём сборной Бельгии Тибо Куртуа до лета 2028 года. Решение уже принято. В ближайшие недели это соглашение будет оформлено официально.
Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» в августе 2018 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 14 игр провёл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Реал» находится в шаге от заключения соглашения с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.
карьера пошла под откос...!!!
карьера пошла под откос...!!!
Если такой вратарь как Донна называется лучшим, то это значит, что в футболе нет настоящих топовых вратарей.
Но материал хороший. Посмотрим, что будет после 30.
Если такой вратарь как Донна называется лучшим, то это значит, что в футболе нет настоящих топовых вратарей.
Но материал хороший. Посмотрим, что будет после 30.
Игра на выходе - да , бывают косяки, но в целом Донна шикарен.
Игра на выходе - да , бывают косяки, но в целом Донна шикарен.