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В «Реале» приняли решение по будущему Куртуа

вчера, 10:02

«Реал» продлит контракт с вратарём сборной Бельгии Тибо Куртуа до лета 2028 года. Решение уже принято. В ближайшие недели это соглашение будет оформлено официально.

Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» в августе 2018 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 14 игр провёл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в шаге от заключения соглашения с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 21:20
ну это хорошо!!! только вот уже надо брать молодого хорошего вратаря, на обучение!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:54
Ну не знаю, голы которые забивал Арсенал отчасти на совести голкипера, не выручает он, средний старый вратарь
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:01
Куртуа часто выручает сливочных, играет на хорошем уровне, так что продление верный шаг
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:05
В финале кубка Испании Куртуа не показал себя как игрок, с которым следовало бы продлить контракт на три года: третий гол Барсы на его совести. Тяжеловат он, по мне, нет легкости, сказал бы, что он не упал, а "рухнул как мешок картошки", пытаясь отбить удар из-за пределов штрафной, причем видел момент удара, но не среагировал своевременно! Сдаёт позиции! Правда, мое мнение основано лишь на паре-тройке матчей, в частности с ПСЖ и Барсой и, может, в чемпионате он иначе смотрится?
shur
shur
вчера в 16:48
...Лунин медленно подошёл к календарю,угрюмо усмехнулся,
карьера пошла под откос...!!!
альсато
альсато
вчера в 15:37
для меня, лучший кипер-тот кто меньше всех запустил!..а все остальное-это рассуждения)))
протон
протон
вчера в 12:21
Первый сезон вышел комом, но после Куртуа показывал только высочайший класс! Финал ЛЧ 2021/22 - лучший матч в его карьере! Лучшего стража ворот «Мадрида» сейчас трудно представить, новость более чем отличная!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:20
Уж точно не моих))) Я был против саксов))
Vittorio_Emanuele_II
Vittorio_Emanuele_II ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:09
Румма только на ленточке хорош. На выходах слаб. Игра ногами ужасная. Плюс, несмотря та то, что мёртвые мячи тащит, довольно часто пускает бабочки. В сезоне в ЛЧ, когда играли в одной группе с сороками и Миланом, почти в каждой игре группвого этапа совершал ошибки. А также кто похоронил скуадру адзура в матче с Македонией.
Если такой вратарь как Донна называется лучшим, то это значит, что в футболе нет настоящих топовых вратарей.
Но материал хороший. Посмотрим, что будет после 30.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:23
Ну разумеется худший, раз в 2020-м ваших любимых англичан обидел в финале! )))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:22
Какой вопрос ? В серии пенок Ливер ему вср*л. На чемпе Евро в 2020-м 1/2 и финал серию пеналей он вытащил. На ленточке в наше время - одна из лучших реакций.
Игра на выходе - да , бывают косяки, но в целом Донна шикарен.
adekvat
adekvat ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:53
Про итальянца вопрос, посмотрим в ЛЧ, во Франции соперников нет.
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:48
С арсеналом не тащил
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 10:45, ред.
Ничем не лучше и не хуже других. Так же может спасти, и так же может пропустить пенку. Где найти идеального вратаря ? Вот именно, таких нет и не предвидится.
112910415
112910415
вчера в 10:44
не может быть возражений !
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:43
Кто из них лучше можно долго спорить. Но из этих троих для меня Донна худший
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:30
Доннарумма и Мартинес из Виллы - лучшие. Куртуа тоже хорош, но не настолько.
Vilar
Vilar
вчера в 10:24
Деда убирают, кандеда оставляют.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Это правильно, носатого надо продлевать. Один из лучших киперов, если не лучший
s2cexabacup2
s2cexabacup2
вчера в 10:04
Продлят и будет дальше играть,такими не раскидывается
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