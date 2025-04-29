В «Реале» приняли решение по будущему Куртуа

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вчера, 10:02

«Реал» продлит контракт с вратарём сборной Бельгии до лета 2028 года. Решение уже принято. В ближайшие недели это соглашение будет оформлено официально.

Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» в августе 2018 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 14 игр провёл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в шаге от заключения соглашения с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо.