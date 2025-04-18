В «Химках» введено внешнее управление

Президент РПЛ подвёл итоги ситуации, сложившейся вокруг «Химок».

Введено внешнее управление, можно сказать. Данное решение было обсуждено с Александром Валерьевичем (Дюковым) и Максимом Львовичем (Митрофановым). Такое решение уже применялось и показало положительную практику. Это означает, что ни один платёж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ . Второе — была проведена встреча с футболистами, которые имеют задолженности по зарплате. Провели беседу. Я могу действовать только в рамках своего функционала. Я очень благодарен своему управлению. Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Для этого нужно было решение правления. Здесь наша общая задача сохранить целостность согласования. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена.

Мы теперь в одной лодке и должны из этой ситуации выходить. Несмотря на то, что ситуация крайне тяжёлая, есть понимание, что нужно делать. Моя задача сохранить целостность соревнования, вторая задача сделать так, чтобы деньги дошли до футболистов.

Сама ситуация с «Химками» очень печальная. Крайне неприятная для всех нас. Мы сталкиваемся с тем, что может быть нарушен спортивный принцип. Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав. Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определённые решения. Игроки говорили главное, что они устали. Я их понимаю. В этой ситуации виноваты не они. Главная причина этой проблемы менеджмент. За хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство. Случился ряд факторов.

Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учётом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.

Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы.