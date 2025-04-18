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В «Химках» введено внешнее управление

вчера, 13:38

Президент РПЛ Александр Алаев подвёл итоги ситуации, сложившейся вокруг «Химок».

Введено внешнее управление, можно сказать. Данное решение было обсуждено с Александром Валерьевичем (Дюковым) и Максимом Львовичем (Митрофановым). Такое решение уже применялось и показало положительную практику. Это означает, что ни один платёж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ. Второе — была проведена встреча с футболистами, которые имеют задолженности по зарплате. Провели беседу. Я могу действовать только в рамках своего функционала. Я очень благодарен своему управлению. Мы провели заседание и согласовали выплату части денег. Провели авансирование. Для этого нужно было решение правления. Здесь наша общая задача сохранить целостность согласования. Часть денег футболистам будет выплачена, но проблема не решена.

Мы теперь в одной лодке и должны из этой ситуации выходить. Несмотря на то, что ситуация крайне тяжёлая, есть понимание, что нужно делать. Моя задача сохранить целостность соревнования, вторая задача сделать так, чтобы деньги дошли до футболистов.

Сама ситуация с «Химками» очень печальная. Крайне неприятная для всех нас. Мы сталкиваемся с тем, что может быть нарушен спортивный принцип. Мы постоянно были на связи с руководством клуба, но вы видели события последних дней, когда не тренировался основной состав. Пришлось вмешаться, я был на связи с руководством клуба. Мы приняли определённые решения. Игроки говорили главное, что они устали. Я их понимаю. В этой ситуации виноваты не они. Главная причина этой проблемы менеджмент. За хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство. Случился ряд факторов.

Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учётом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.

Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы.

Ранее Алаев посетил тренировку «Химок».

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Алаев посетил тренировку «Химок»
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Все комментарии
протон
протон ответ Vilen Naidenkine (раскрыть)
вчера в 22:12
У Факела положение не позавидуешь. У Химки на много лучше позиция. Вот интересно, что бы вывел супер пупер комп Опта из нижних в ТТ клубов кто вылетит из РПЛ а кто через стыки
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
вчера в 20:31
Химки всë, Факел в стыки)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:28
,Великий и могучий " для чего? Для кого?
Чиновничий неубиваемвй язык, увы...
протон
протон
вчера в 18:18
Может под управление ИИ оставить?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:41
Печально.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:33, ред.
И тем больше по дороге прилипнет к рукам транзитеров!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:32
Остается вспомнить Глеба Жеглова. " Вор ( Садыгов) должен сидеть в тюрьме"!
nubom
nubom
вчера в 16:30
В лучших традициях незабвенного Виктора Степановича Черномырдина:
- "Я очень благодарен своему управлению"
- "Мы теперь в одной лодке и должны из этой ситуации выходить."
- "Мы приняли определённые решения. Игроки говорили главное, что они устали. Я их понимаю. В этой ситуации виноваты не они. Главная причина этой проблемы менеджмент. За хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство. Случился ряд факторов."
-"Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные"
Digger88
Digger88
вчера в 15:46
"От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1404937/alaev-aleksandr-himki 18.04.2025
Никогда такого не было и вот опять! !лободзип йынчозакс
Вещий
Вещий
вчера в 13:55
Что то не тем путем идет руководство....
grroznyi85
grroznyi85
вчера в 13:54
Внешнее управление обычно вводится во время процедуры банкротства. А ведь Туфан Садыгов в марте говорил что банкротство клуба точно не планируется. Но походу всё именно к этому и идёт.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:41, ред.
Ну по сути деньги Газпрома потекли таки в Химки, только обходным путём. Нормальный план, чем сложнее маршрут тем труднее отследить отправителя
Гость
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