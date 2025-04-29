«Пари Сен-Жермен» одолел «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» проиграл ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.
Ответная игра состоится 7 мая.
|Арсенал0 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Арсенал» проиграл ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).
Гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.
Ответная игра состоится 7 мая.
Ну чтож, теперь и посмотрим на истинную силу Барселоны в финале. Соперник очень сильный, сбалансированный, мобильный. Финал и ответит на многие вопросы...
Ну а пока- ПСЖ с победой!!!
Ну чтож, теперь и посмотрим на истинную силу Барселоны в финале. Соперник очень сильный, сбалансированный, мобильный. Финал и ответит на многие вопросы...
Ну а пока- ПСЖ с победой!!!
Ну а у Парижа свои узкие места: Хвича хоть и хороший технарь, но скорость у него для вингера черепашья, ввиду чего даже после обводки его визави успевал догонять грузина и снова вступать в отбор...
Барколя - это пятое колесо в телеге. Ноль без палки, который может только на своей пустой башке косички плести. Как мячик у него, так продолжений только два: либо отнимут, либо снаряд запускается в далёкий космос. Иного варианта нет.
Хакими сегодня просто с ватными ногами бегал. Очень плохо дирижировал и играл в единоборствах..., а также много ошибался как в игре в пас, так и в выборе продолжения атаки ПСЖ.
Дембеле и Донна - лучшие. Они и сделали результат.
Остальные - так себе.
Ну а у Парижа свои узкие места: Хвича хоть и хороший технарь, но скорость у него для вингера черепашья, ввиду чего даже после обводки его визави успевал догонять грузина и снова вступать в отбор...
Барколя - это пятое колесо в телеге. Ноль без палки, который может только на своей пустой башке косички плести. Как мячик у него, так продолжений только два: либо отнимут, либо снаряд запускается в далёкий космос. Иного варианта нет.
Хакими сегодня просто с ватными ногами бегал. Очень плохо дирижировал и играл в единоборствах..., а также много ошибался как в игре в пас, так и в выборе продолжения атаки ПСЖ.
Дембеле и Донна - лучшие. Они и сделали результат.
Остальные - так себе.