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«Пари Сен-Жермен» одолел «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Арсенал» проиграл ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1).

Гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

Ответная игра состоится 7 мая.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
сегодня в 06:36
Слабая игра от Арсенала, сыграли ниже своего уровня, первые 20 минут на дрожащих ногах. Удивляет не первый раз игра Эдегора - отдал пас и спрятался среди чужой защиты вместо того чтобы открываться. Очень много проигранных единоборств у всей команды. В очередной раз разочаровал Мартинелли - мог решать эпизоды , но сыграл как обычно. Конечно, можно говорить о не оптимальном составе, но ... Удивил Салиба, был хорош - брал игру на себя, возил мяч и нападающих, и главное - не отдал голевой пас... Подождем игру в Париже, надеюсь Артета сможет настроить команду, ПСЖ сильный соперник, но и его можно пройти.
a6mz897htpgq
a6mz897htpgq
сегодня в 06:30
Похоже теперь шансы Арсенала не велики.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 05:56
Арсенал попал в четвёрку и успокоился - давняя традиция лондонцев. Клуб верен своим идеям, а вы его ругаете. 🙂
mzd8tgmz4uxc
mzd8tgmz4uxc
сегодня в 05:47
Арсенал как обычно обделались, теперь эйфория от Мадрида прошла и всё становится на свои места
112910415
112910415
сегодня в 05:27
Арсенал забыл предъявить козыри ... (
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 01:32
Ну смотрите, ловлю вас на слове!!!)))
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:08
ПСЖ был лучше сегодня, но всё же гол залетел не без доли везения. Думаю Энрике будет в финале, а там сыграет против своей бывшей команды.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07
Потому что это можно представить. По закону Мёрфи для ПСЖ)

Про Арсенал не думаем. Там Артета им надаёт подзатыльников сегодня-завтра.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:02
Эх болел за Арсенал
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 00:56
Свежо предание...
Но почему-то, очень хочется вам верить.)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
ПСЖ как раз на такое способен. И Хвича будет жаловаться на всё подряд, и Донарумма в стиле Лодыгина отчебучит. Всё будет) 0:1 - точно не приговор.
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 00:45
Как бы хотелось, чтобы ваши слова оказались пророческими, но увы, я утратил вкус халвы...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:43
У ПСЖ более опытный тренер в отличие от других команд, так что парижане должны как минимум в финал выйти
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:39
Скорее легко трёшку закинут Арсеналу)) Зато сколько было гордости, когда выбили Реал, который в этом сезоне на полуспущенных играет...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:27
...чувствуется определённая уверенность у вас в завтрашнем дне, нет мандража,всё по задумке тренера!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:26
Каким боком Арсенал фаворитом турнира, не пойму.
Зря только Реал выбили , он бы псж дал бой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:25, ред.
Мужики. У меня натикало новых 2000 комментов. ВИП полагается ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:22
Всего 0:1, ничего страшного. В Париже французы будут пальцы гнуть вместе с Донаруммой, который думает, что он крутой кипер. А потом итальянский пижон привезёт, может и не раз) По классике)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
Спасибо, дружище. Но пока рано откупоривать "Шато Монтелена ШардоннЭ". )))
Дождёмся ответки.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
...Вить, сам не верил,а дурак на них поставил,повыпендривался,каюсь!!!
Спокойной Ночи!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:17
...Доброго вечерка! И снимаю шляпу, Я хотел увидеть команду, которую вынесла нас непутёвых,даже поставил на потомков Венгера,но ошибался, с победой! Думаю вы в финале! Да и
ультрас постараются!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 00:15
Интер не видел, но мой прогноз - Барселона...
Hamman
Hamman
сегодня в 00:12
Не впечатлил Арсенал. Победа над хромающим на обе ноги Реалом не была показателем силы команды. Ответная игра в Париже оставляет шанс канонирам, но сегодня я не увидел за счет чего Арсенал сможет пройти в финал. Парижане смотрятся более вариативней.
Кстати что там показал супер компьютер Ё пта, кто будет победителем ЛЧ 2025?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Довольно неожиданный результат получился, Думаю будет ничья...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:09
....ну ты у нас намбер ВАН, тебе видней,тяжела шапка Мономаха!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
Сегодня Париж должен выпить за здоровье Артеты... Микель просто упростил ПСЖ задачу при построении автобуса у своих ворот, дав карт-бланш Мартинелли. Никчёмный бразил был не в состоянии проходить своих визави на левой бровке, ввиду чего полузащита Арсенала перевела вектор своих атак через центр и правый фланг. Умница Сака шатал раз за разом оборону Парижа, как бобик тряпку на правой бровке, но ширины поля не хватало, и ПСЖ успевал закрывать свободные зоны...

Ну а у Парижа свои узкие места: Хвича хоть и хороший технарь, но скорость у него для вингера черепашья, ввиду чего даже после обводки его визави успевал догонять грузина и снова вступать в отбор...
Барколя - это пятое колесо в телеге. Ноль без палки, который может только на своей пустой башке косички плести. Как мячик у него, так продолжений только два: либо отнимут, либо снаряд запускается в далёкий космос. Иного варианта нет.
Хакими сегодня просто с ватными ногами бегал. Очень плохо дирижировал и играл в единоборствах..., а также много ошибался как в игре в пас, так и в выборе продолжения атаки ПСЖ.
Дембеле и Донна - лучшие. Они и сделали результат.
Остальные - так себе.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:08, ред.
Арсенал особо ничего не предъявил ПСЖ, чтобы те испугались и просто сдались. В принципе игра была достаточно равная, но ощущение, что ПСЖ играл с запасом. Гол был случайным и неожиданным для Арсенала, после которого они задумались, но ничего не придумали, только бились о стену, имея один эпизод голевой.
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:06
Да смогут и пятак отгрузить, это же фермеры))))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:06
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:05, ред.
    Изначально не верил в выход Арсенала в финал. Болел сегодня за лондонцев всей душой, но понимал, что такой Арсенал не может обыграть ПСЖ. А/В смотрелась интересней. Разница в классе очевидна. Арсенал проиграл по всем компонентам, а французы, как мне показалось, сыграли не в полную силу и с запасом. В 1-м тайме вообще безобразно действовал Арсенал, безынициативно и пассивно. Всплески были в конце тайма и даже забили отмененный гол, но складывалось впечатление, что ПСЖ победит. Второй тайм прошел на встречных курсах, но было ощущение, что лондонцы подавлены и в успех не верят. Действовали больше по инерции, шли вперёд, но огня в глазах не было.

    Ну чтож, теперь и посмотрим на истинную силу Барселоны в финале. Соперник очень сильный, сбалансированный, мобильный. Финал и ответит на многие вопросы...
    Ну а пока- ПСЖ с победой!!!
    Гость
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