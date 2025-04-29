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Дебютный гол Гарсии помог «Спартаку» обыграть «Динамо» в Кубке России

вчера, 22:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

На 14-й минуте Маркиньос вывел «Спартак» вперёд. На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в свои ворота. На 51-й минуте нападающий Леви Гарсия принёс победу «красно-белым».

Напомним, что завтра в другом матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Локомотив» сыграет против «Ростова». «Спартак» же вышел в финал Пути регионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
средний матч, хороший результат
ABir
ABir
сегодня в 00:17
Спартак с выходом в первый финал, ждём соперников по финалу.
Николай 1
Николай 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:31
Как это "неудачливого"? Бабло-то снял.
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 23:26
    nik9373
    nik9373 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Одни верят, другие нет.
    Capral
    Capral ответ nik9373 (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Никакого проклятия не было, можете мне поверить. А даже, если жена Севидова и прокляла клуб за увольнение мужа, то даже в этом случае это выглядит по детски. Я столько лет болел за клуб, столько всего наслышан, беседовал и беседую с Легендами Динамо, поэтому имею самую достоверную информацию.
    А этот Крестный Ход не более, чем показуха и выброшенные деньги...
    nik9373
    nik9373 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Скажем так, оно было, но срок давно вышел. А вообще, проклятие - вещь удобная, мол мы прикладываем все силы, но тут от нас ничего не зависит.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:06
    Все ближе и ближе к исполнению заветная мечта пана Марцела Лички. Попить настоящего Пльзеньского пива, прогуляться по набережной Влтавы, постоять на Карловом мосту. Красавица Прага ждет неудачливого коуча.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Я уже со счета сбился, сколько чех вам проиграл...
    Ну чтож, как говорится: "Видели глаза, что покупали".
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 22:59
    Да уж, проклятие Динамо продолжается и проклятие Спартака тоже, а ведь одной игрой можно было два проклятия снять, со Спартака проклятие неуравновешенного дылды переростка Станковича, с Динамо проклятие неудачных игр со Спартаком. Сегодня Боги футбола не благосклонны ни к кому и одним махом решили наказать сразу две команды. Одну из них они наказывают уже 25 лет к ряду, по несчастью мою любимую.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:57
      Kuvkil
      Kuvkil
      вчера в 22:54
      Динамо не забило свой гол. Судья отвратно.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 22:48
      Всю Красно - Белую дружину с победой!
      Тех кто радовался за Спартак тоже с Викторией!
      Клуб Яшина - не унывать, просто не ваш день был!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 22:48
      С победой нас всех спартаковцев...!!! Если честно не ожидал...а так матч боевой и все голы забиты кстати Спартаком. Ждем соперников в матче локо-ростов...
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 22:44
      Кому как, но по мне, так, по УЙМЕ технического брака со стороны игроков обеих команд, очень "колхозный" ХУТбол.
      Но голы, конечно, красавцы, и ЛУЧШИЙ гол забил, как всегда в последнее время, Денисов. )
      Рад за Гарсию: очень полезно играл весь матч и наконец-то забил хороший гол, который, правда, повторюсь, рядом не стоит с голом Денисова ( когда Денисов забил, сразу Виталия Старухина из Шахтёра вспомнил, только последний НЕ в свои, а в чужие ворота забивал)) ).
      Надоела мне лично уже вся эта гоп-компания, стоящая в технической зоне, т. е. Станкович-сотоварищи.
      Чё вы ОРЁТЕ и руками размахиваете, выходя за пределы технической зоны???
      Картинно показываете, что всем вам не всё равно?
      Поневоле вспомнишь К. И. Бескова и В. В. Лобановского и ИХ тренерские штабы.

      А реализуй Макаров в концовке УБОЙНЕЙШИЙ момент?
      Но, видимо, Динамо всё таки не Рубин.
      В общем, КБ вышли в финал Пути Регионов, но КАЧЕСТВА ИГРЫ как не было, так и нет.
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 22:42
      "Что ты там пыжишься, Гладышев? Сейчас я тебе покажу, как бить надо" , решил Денисов и уложил головой круглого аккурат в угол собственных ворот. ЦЗ красно-белых при навесах со стандартов перво-наперво Денисова нужно держать, Даня ложит головой, как профессиональный бильярдист шары в лузу. А ежели серьезнее, то хороший бойкий матч получился, как по мне. Гарсия наконец-то забил, Маркиньос как всегда выжигал. Да и "ДМ" вполне прилично смотрелись. В концовке Макаров мог сравнивать. но в итоге сегодня забивали только футболисты "Спартака". В общем болельщиков "Спартака" с победой, болельщикам "Динамо" не расстраиваться. Как-то так с моей колокольни.
      баск
      баск
      вчера в 22:41
      Совсем не хочется ничего писать- этот матч для Динамо был как экзамен сезона, нюансы неважны, важно только то, сдал ты его или не сдал, имеет значение только результат, а он на табло.

      Отмечу одно- кресло под Марцелом Личкой теперь зашатается сильнее;
      как поступит руководство клуба по итогам сезона, это жизнь покажет, но то, что Личке точно не простят болельщики- это бесконечных и неотвратимых, как восход солнца, дежурных проигрышей Спартаку.

      Что ж, спартачей с победой и проходом, а нам умываться..
      Capral
      Capral
      вчера в 22:41, ред.
      Спартак с победой!!!!!!!
      Жду финал Спартак-ЦСКА, как в лучшие советские незабываемые годы!!!!!!!
      Армейцы, не подведите, надеюсь на вас завтра!!!!!!
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:40
      Да конечно глупости!!)))
      Capral
      Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 22:39
      А как можно снять проклятие которого нет...)))
      Придумали подростки очередную хрень, а так называемое руководство потворствует этому идиотизму...
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 22:37
      В общем Ливая с дебютным голом. Всех красно белых с трудовой победой. А я спать....
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 22:33
      Слава яицам . Победа. Это чудо, что динамики нам второй не закатили. Подсели мы всё таки во втором тайме основательно. Участвовать одним составом в двух турнирах мы пока не можем. Силёнок на всё точно не хватает...
      KSY_116
      KSY_116
      вчера в 22:32
      Футбола было мало в игре бицца-бороцца поросята отскочили благодаря полену Макарову
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 22:32
      Спартак с Победой в кубковом матче!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 22:30
      Станкович при любом стандарте Динамо:
      NbKA555
      NbKA555
      вчера в 22:30
      С победой родной Спартак!Гарсию с голом.Денисова с вторым автоголом.Маркиньос лучший ,пашет до последнего,сражается как в последний раз.Своих обнял.Всем добра!
      Vittorio_Emanuele_II
      Vittorio_Emanuele_II
      вчера в 22:29
      Ливая с первым голом. Маркиньос лучший игрок матча.
      Всех с победой!
      8n2ya4fctpx8
      8n2ya4fctpx8
      вчера в 22:29
      Спартак с победой в матче Кубка России!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 22:28, ред.
      Похоже проклятие так и не сняли с Динамо)
      Спартак с победой! Ливай уже отбил свой трансфер!!))
      Гость
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