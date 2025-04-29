Дебютный гол Гарсии помог «Спартаку» обыграть «Динамо» в Кубке России

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
На 14-й минуте Маркиньос вывел «Спартак» вперёд. На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в свои ворота. На 51-й минуте нападающий Леви Гарсия принёс победу «красно-белым».
Напомним, что завтра в другом матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Локомотив» сыграет против «Ростова». «Спартак» же вышел в финал Пути регионов.
Отмечу одно- кресло под Марцелом Личкой теперь зашатается сильнее;
как поступит руководство клуба по итогам сезона, это жизнь покажет, но то, что Личке точно не простят болельщики- это бесконечных и неотвратимых, как восход солнца, дежурных проигрышей Спартаку.
Что ж, спартачей с победой и проходом, а нам умываться..
Отмечу одно- кресло под Марцелом Личкой теперь зашатается сильнее;
как поступит руководство клуба по итогам сезона, это жизнь покажет, но то, что Личке точно не простят болельщики- это бесконечных и неотвратимых, как восход солнца, дежурных проигрышей Спартаку.
Что ж, спартачей с победой и проходом, а нам умываться..
Но голы, конечно, красавцы, и ЛУЧШИЙ гол забил, как всегда в последнее время, Денисов. )
Рад за Гарсию: очень полезно играл весь матч и наконец-то забил хороший гол, который, правда, повторюсь, рядом не стоит с голом Денисова ( когда Денисов забил, сразу Виталия Старухина из Шахтёра вспомнил, только последний НЕ в свои, а в чужие ворота забивал)) ).
Надоела мне лично уже вся эта гоп-компания, стоящая в технической зоне, т. е. Станкович-сотоварищи.
Чё вы ОРЁТЕ и руками размахиваете, выходя за пределы технической зоны???
Картинно показываете, что всем вам не всё равно?
Поневоле вспомнишь К. И. Бескова и В. В. Лобановского и ИХ тренерские штабы.
А реализуй Макаров в концовке УБОЙНЕЙШИЙ момент?
Но, видимо, Динамо всё таки не Рубин.
В общем, КБ вышли в финал Пути Регионов, но КАЧЕСТВА ИГРЫ как не было, так и нет.
Но голы, конечно, красавцы, и ЛУЧШИЙ гол забил, как всегда в последнее время, Денисов. )
Рад за Гарсию: очень полезно играл весь матч и наконец-то забил хороший гол, который, правда, повторюсь, рядом не стоит с голом Денисова ( когда Денисов забил, сразу Виталия Старухина из Шахтёра вспомнил, только последний НЕ в свои, а в чужие ворота забивал)) ).
Надоела мне лично уже вся эта гоп-компания, стоящая в технической зоне, т. е. Станкович-сотоварищи.
Чё вы ОРЁТЕ и руками размахиваете, выходя за пределы технической зоны???
Картинно показываете, что всем вам не всё равно?
Поневоле вспомнишь К. И. Бескова и В. В. Лобановского и ИХ тренерские штабы.
А реализуй Макаров в концовке УБОЙНЕЙШИЙ момент?
Но, видимо, Динамо всё таки не Рубин.
В общем, КБ вышли в финал Пути Регионов, но КАЧЕСТВА ИГРЫ как не было, так и нет.