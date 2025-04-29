Дебютный гол Гарсии помог «Спартаку» обыграть «Динамо» в Кубке России

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вчера, 22:27

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

На 14-й минуте Маркиньос вывел «Спартак» вперёд. На 20-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов отправил мяч в свои ворота. На 51-й минуте нападающий Леви Гарсия принёс победу «красно-белым».

Напомним, что завтра в другом матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Локомотив» сыграет против «Ростова». «Спартак» же вышел в финал Пути регионов.