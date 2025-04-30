Названо условие, при котором Анчелотти может остаться в «Реале» до 2026-го

У Карло Анчелотти есть шанс остаться на должности главного тренера «Реала».
Если мадридский клуб выиграет чемпионат Испании в нынешнем сезоне, то итальянский специалист останется в команде до лета 2026 года.
За 5 туров до конца чемпионата «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 4 очка.
Если учесть все эти "если", то получается, что Перес просто вежливо и тактично послал Анчелотти куда подальше.
Если учесть все эти "если", то получается, что Перес просто вежливо и тактично послал Анчелотти куда подальше.