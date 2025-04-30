Названо условие, при котором Анчелотти может остаться в «Реале» до 2026-го

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вчера, 17:23

У есть шанс остаться на должности главного тренера «Реала».

Если мадридский клуб выиграет чемпионат Испании в нынешнем сезоне, то итальянский специалист останется в команде до лета 2026 года.

За 5 туров до конца чемпионата «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 4 очка.