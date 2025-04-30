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Названо условие, при котором Анчелотти может остаться в «Реале» до 2026-го

вчера, 17:23

У Карло Анчелотти есть шанс остаться на должности главного тренера «Реала».

Если мадридский клуб выиграет чемпионат Испании в нынешнем сезоне, то итальянский специалист останется в команде до лета 2026 года.

За 5 туров до конца чемпионата «Реал» отстаёт от «Барселоны» на 4 очка.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:37
итак, прощаются !
RM_35
RM_35
вчера в 18:31
ну шанс всегда есть!!! я про шанс что Реал выиграет Ла Лигу, чем что Анчи останется!!! хотя все возможно!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:17
Не очень похоже на Переса. Тот как раз сразу рубит при малейшей неудачи. С очень большой вероятностью итальянец тренирует последний сезон Мадрид.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:58, ред.
То есть Реалу нужно выиграть пять оставшихся матчей, включая игру с Барселоной на их поле, а Барселоне нужно помимо того, что проиграть Реалу у себя дома, ещё и как минимум с одной командой сыграть вничью. Ну, если осечку Барселоны ещё можно теоретически допустить, учитывая что каталонцы тратят силы ещё и на ЛЧ, то вот победа Реала над Барселоной, ещё и на Монтжуике, особенно оглядываясь на результаты предыдущих очных встреч в этом сезоне... Как-то в это вериться очень с трудом. А ещё у Реала, с его и так большими проблемами в обороне, остался всего один номинальный центральный защитник в лице Асенсио, а значит на позиции ЦЗ остальные игры будет играть Чуамени, соответственно центральная линия будет опять разобрана.

Если учесть все эти "если", то получается, что Перес просто вежливо и тактично послал Анчелотти куда подальше.
Гость
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