Будущее тренера «Милана» определено. Консейсау настроен на нестандартный шаг – такой исход неизбежен

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сегодня, 16:17

Готов попрощаться с клубом.

Атмосфера нагнеталась перед дерби в Кубке

У «россонери» весь текущий сезон действительно творится ад. Причиной тому стало необдуманное расставание со Стефано Пиоли. Фонсека не помог с перестройкой, а при Консейсау страсти поутихли лишь ненадолго. Начиная с середины февраля, дела обстоят ещё хуже. В Лиге чемпионов случился сенсационный вылет от «Фейеноорда», в чемпионате прочно обосновались на окраине топ-10. Сейчас нет никаких шансов, что «россонери» поднимутся хотя бы на восьмую строчку (там располагается «Фиорентина», отрыв – пять очков).

В таких условиях на тренера оказывалось огромное давление – и в период полуфинальных матчей Кубка Италии оно только усилилось. Атмосфера была накалена до предела – «Милан» добивали успехи соседей: «Интер» идёт в лидерах Серии А и считается фаворитом чемпионской гонки, плюс успел выбить из ЛЧ «Баварию», в полуфинале предстоит сыграть против «Барселоны». И праймовые «нерадзурри» достались «Милану» в качестве соперника по 1/2. Было чёткое разделение на фаворита и аутсайдера.

И вдобавок ко всему этому уже пошли слухи о поиске нового тренера. Довольно предметные инсайды появились относительно кандидатуры Роберто Де Дзерби. У менеджера осложнились отношения с «Марселем», он разругался с игроками – и «россонери» были готовы воспользоваться проблемой «провансальцев».

Похоже, сотрудничество прервётся летом в любом случае

Сержиу сделал свою работу. В первом матче забрали ничью, при этом открыли счёт и старались сохранить минимальное преимущество. Итог – 1:1. А в ответном поединке выстрелил тот, от кого не ждали – путёвку в финал «россонери» подарил Лука Йович. Серб, у которого за 11 игр текущего чемпионата два мяча, забил столько же в дерби. Окончательно все вопросы снял Рейндерс.

Важно, что «Милан», по сути, пережил самое тяжёлое – команда выбила чемпиона Италии, считаясь при этом андердогом. Португальский менеджер в любом случае сглаживает углы от кошмарного периода в Серии А.

В финале Кубка предстоит сыграть против «Болоньи». «Красно-синие» в новом году представляют особую угрозу – непонятно, чего ждать от коллектива. Летом они лишились главного тренера, но Винченцо Итальяно после периода адаптации сам начал творить историю. В 2025 году на отрезке с января по апрель у «Болоньи» было только одно поражение. Команда вернулась в борьбу за зону ЛЧ . И несмотря на спад в последних играх, для «Милана» это в любом случае непредсказуемый соперник.

Правда, судя по всему, судьба Консейсау уже не зависит от финального матча. Отмечается, что руководство клуба при поражении отправит португальца в отставку, а в случае победы и завоевания трофея с командой попрощается уже сам тренер.

Пытались прийти к компромиссу, но слишком велик диссонанс

В «Милане» токсичная атмосфера и высочайшее давление – это давно не секрет. Не просто так с 2010 года у команды только два титула, неспроста пять сезонов подряд она не могла забраться даже в первую пятёрку. Даже последнее «скудетто» добыто было не благодаря, а вопреки.

И на самом деле изначально клуб старался идти Сержиу навстречу. Португалец в первых же матчах принёс миланцам Суперкубок Италии, потом они тоже сильно не проседали. Но самое интересное произошло в конце января-начале февраля. У тренера складывались непростые отношения с лидерами – футболисты считали методы работы Сержиу слишком жестокими. Специалист едва не подрался с капитаном после матча с «Пармой». Мората также был не в восторге от сотрудничества. В конфликтной ситуации руководство встало на сторону Консейсау – Калабрию и Альваро отправили по арендам, также продали Окафора (у него тоже был конфликт), привели вместо них новичков.

Но не просто так Консейсау перед ответной игрой с «Интером» откровенно высказался:

Когда я приехал сюда, [в прессе] уже обсуждали всех тренеров, которых «Милан» мог бы пригласить, даже когда я выиграл Суперкубок Италии и свой первый матч в Серии А против «Кальяри». Я в футболе 40 лет и привык к этому, но те, с кем я работаю, всё это видят, и это не способствует стабильности. Честно говоря, иногда мне тяжело наблюдать отсутствие уважения, когда люди говорят о тренере «Милана» так, как будто он никогда раньше не был в раздевалке и не работал в футболе. Мое будущее – подготовиться к матчу с «Интером» наилучшим образом, чтобы мы могли выйти в финал и попытаться выиграть трофей. Два трофея за один сезон… Не знаю, когда «Милан» делал это в последний раз, но это не нормально.

То, какие слухи ходят сейчас, для «Милана» – печальная норма.

Это должно пойти на пользу, есть одно «но»

Но это не значит, что такое отношение – норма для тренера. Для самого Консейсау расставание с «Миланом» пойдёт на пользу. Он покинет сомнительный проект – как тут относятся к тренерам, показал кейс Пиоли. Консейсау придётся работать с не самым эффективным руководством – и при этом самому нести ответственность за результат. Ужасно, когда на твоём имидже сказывается результат, на который ты не мог полноценно повлиять.

Правда, есть и обратная сторона. Сержиу давно хотел попробовать себя в большом проекте, поэтому минувшим летом и покинул «Порту». Следующие полгода он оставался без работы – «Милан», куда хотел специалист, предпочёл Фонсеку, с остальными так и не договорились. Если Консейсау решится уйти сейчас после противоречивого отрезка в «Милане», к нему будут относиться с ещё большей осторожностью. Так что португальцу предстоит непростой выбор.