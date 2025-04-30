Стало известно, кто может заменить Хаби Алонсо на посту тренера «Байера»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в «Реал».
Сообщается, что его место может занять бывший рулевой «Барселоны» Хави либо экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
«Аспириновые» ищут тренера, который сохранит атакующий стиль с доминирующим владением мячом. Руководство клуба видит в Хави именно такого специалиста, а еще испанец хорошо говорит по-английски.
В пользу тен Хага говорит стиль игры, который он настроил в «Аяксе». Рулевой умеет говорить по-немецки, ранее он работал во второй команде «Баварии». Это делает тен Хага приоритетным вариантом «Байера».