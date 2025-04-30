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Стало известно, кто может заменить Хаби Алонсо на посту тренера «Байера»

вчера, 11:55

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в «Реал».

Сообщается, что его место может занять бывший рулевой «Барселоны» Хави либо экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Аспириновые» ищут тренера, который сохранит атакующий стиль с доминирующим владением мячом. Руководство клуба видит в Хави именно такого специалиста, а еще испанец хорошо говорит по-английски.

В пользу тен Хага говорит стиль игры, который он настроил в «Аяксе». Рулевой умеет говорить по-немецки, ранее он работал во второй команде «Баварии». Это делает тен Хага приоритетным вариантом «Байера».

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Все комментарии
a74rcsw2wuz4
a74rcsw2wuz4
вчера в 13:58
с тен Хагом Байер точно вернется на привычные и облюбованные позиции ближе к середине таблицы
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:14, ред.
Возможные, но ещё не свершившиеся, перестановки в мадридском Реале уже подняли на уши всю Европу, скоро начнутся обсуждения в лигах восточной Европы кого будут искать на замену тренеру условного венского Рапида, который уйдёт в Сегунду из-за того что там уйдёт трнер в Бундеслигу 2 из-за того что чей то тренер уйдёт в команду из которой уйдёт Тен Хаг чтобы занять место Алонсо который уйдёт в Реал. Фух. У самого чуть крыша не поехала. А по факту короче ничего не произойдёт и Карло останется в Мадриде
Capral
Capral
вчера в 12:09
Другими словами, хотят сохранить силовой и прессингующий футбол. А разве Хави так работает, это его стиль?
Гость
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