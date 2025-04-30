Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Бразилии

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вчера, 10:04

В понедельник главный тренер «Реала» отправился в Лондон, чтобы подписать соглашение с Бразильской конфедерацией футбола ( CBF ) о назначении на пост наставника сборной Бразилии. Но этого не произошло. Агенты, занимающиеся сделкой, ожидали, что Анчелотти подпишет соглашение с CBF во вторник в Мадриде. Однако итальянец сказал им, что в конечном итоге он не примет это предложение. Более того, он лично связался с президентом CBF Эдналдо Родригесом, чтобы поблагодарить его за проявленный интерес. Сообщается, что сейчас Анчелотти рассматривает предложение из Саудовской Аравии, где ему предлагают зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Реала» станет наставник «Байера» Хаби Алонсо.