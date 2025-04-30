Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Бразилии

В понедельник главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отправился в Лондон, чтобы подписать соглашение с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) о назначении на пост наставника сборной Бразилии. Но этого не произошло. Агенты, занимающиеся сделкой, ожидали, что Анчелотти подпишет соглашение с CBF во вторник в Мадриде. Однако итальянец сказал им, что в конечном итоге он не примет это предложение. Более того, он лично связался с президентом CBF Эдналдо Родригесом, чтобы поблагодарить его за проявленный интерес. Сообщается, что сейчас Анчелотти рассматривает предложение из Саудовской Аравии, где ему предлагают зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Реала» станет наставник «Байера» Хаби Алонсо.
С праздником 1 Мая тебя!
С праздником 1 Мая тебя!
Более того, аргумент что попыток у него в ЛЧ много было - тоже так себе, потому как значит он стабильно десятилетиями на высоком уровне себя держал
Более того, аргумент что попыток у него в ЛЧ много было - тоже так себе, потому как значит он стабильно десятилетиями на высоком уровне себя держал
2.я писал и о прошлом, и о будущем Анчи, а не об одном сезоне, просто перечитай
3.о том что он опытен упоминал в своем тексте неединожды, с чем ты спорить тут собрался? Ясогласен
4.ван гал не подтвердил величие - только один топтрофей международный, так что тут не ставь его в один ряд с теми, кто 2 и больше.
5.так это ТЫ не судишь победителей. И в этом сезоне анчи еще ничего не выиграл, да и вряд ли выиграет чемп испании. Но, опять же, посмотри не только на победы.
6.анчи как никто другой заслуживает критики, тк не тот друг кто медом мажет, а кто матрм кроет. Так как можно исправить, за что тебя критикуют, и стать ЕЩЕ лучше.
Так что вся разница между нами - вы за похвалой скрываете свое неверие в шестую лигу чемпионов этого тренера, а я с трудом, но надеюсь на это!
2.я писал и о прошлом, и о будущем Анчи, а не об одном сезоне, просто перечитай
3.о том что он опытен упоминал в своем тексте неединожды, с чем ты спорить тут собрался? Ясогласен
4.ван гал не подтвердил величие - только один топтрофей международный, так что тут не ставь его в один ряд с теми, кто 2 и больше.
5.так это ТЫ не судишь победителей. И в этом сезоне анчи еще ничего не выиграл, да и вряд ли выиграет чемп испании. Но, опять же, посмотри не только на победы.
6.анчи как никто другой заслуживает критики, тк не тот друг кто медом мажет, а кто матрм кроет. Так как можно исправить, за что тебя критикуют, и стать ЕЩЕ лучше.
Так что вся разница между нами - вы за похвалой скрываете свое неверие в шестую лигу чемпионов этого тренера, а я с трудом, но надеюсь на это!
Тебе на твой каждый пункт можно накидать дюжину доводов в обратку, - про то, что Анчи крут, гениален, опытен и т.п. Только я в этом смысла не вижу. В чём смысл твоих слов про Анчи, если ты его оцениваешь по Одному (!) неудачному сезону ? ))) Так и Гвардиолу с Клоппом можно до уровня посредственности представить по их последним сезонам..., и Липпи и Хайнкеса и ван Гааля ... и любого коуча во все времена.
P.S. Не стоит забывать, что победителей не судят, а Анчи - победитель и спорить с этим ..., ну такое.))
Тебе на твой каждый пункт можно накидать дюжину доводов в обратку, - про то, что Анчи крут, гениален, опытен и т.п. Только я в этом смысла не вижу. В чём смысл твоих слов про Анчи, если ты его оцениваешь по Одному (!) неудачному сезону ? ))) Так и Гвардиолу с Клоппом можно до уровня посредственности представить по их последним сезонам..., и Липпи и Хайнкеса и ван Гааля ... и любого коуча во все времена.
P.S. Не стоит забывать, что победителей не судят, а Анчи - победитель и спорить с этим ..., ну такое.))
Если честно то не ожидал, что Анчелотти так опустится на старости лет.
Скорее всего это главная причина отказа, Карло надоели унижения.
Если честно то не ожидал, что Анчелотти так опустится на старости лет.
Скорее всего это главная причина отказа, Карло надоели унижения.
Опять же деньги. Контракт бразильцев скорее всего на порядок меньше.
Опять же деньги. Контракт бразильцев скорее всего на порядок меньше.
А Анчи может проработать еще 10 лет, ведь у него ОПЫТ!!! Плюс - куча денег, которые можно потратить на штаб, на обучение новым трендам и подтягивание собственных зон роста. Этот сезон показал, что не так-то он и велик, как все после предыдущего думали. ДА, куча побед, но
1.Пять ЛЧ но и попыток-то было больше чем у всех
2.Дыма без огня не бывает, во второй раз из Реала просто так не выгоняют
3.У него очень хороший имидж, созданный для того, чтобы отводить стрелы критиков от объективных недостатков
4.Он уже скатывался в своей работе с Реала до Эвертона, но нашел в себе силы повысить ее качество
5.В чемпионатах играет заметно хуже, чем в ЛЧ. С тем же грандиозным Миланом только одну Серию А взял!!!
6.Возможно, отстал от трендов, но не берусь утверждать, просто гегенпрессинг, футболисты-функции и т.д. - всего этого как будто и нет в этом сезоне.
А Анчи может проработать еще 10 лет, ведь у него ОПЫТ!!! Плюс - куча денег, которые можно потратить на штаб, на обучение новым трендам и подтягивание собственных зон роста. Этот сезон показал, что не так-то он и велик, как все после предыдущего думали. ДА, куча побед, но
1.Пять ЛЧ но и попыток-то было больше чем у всех
2.Дыма без огня не бывает, во второй раз из Реала просто так не выгоняют
3.У него очень хороший имидж, созданный для того, чтобы отводить стрелы критиков от объективных недостатков
4.Он уже скатывался в своей работе с Реала до Эвертона, но нашел в себе силы повысить ее качество
5.В чемпионатах играет заметно хуже, чем в ЛЧ. С тем же грандиозным Миланом только одну Серию А взял!!!
6.Возможно, отстал от трендов, но не берусь утверждать, просто гегенпрессинг, футболисты-функции и т.д. - всего этого как будто и нет в этом сезоне.
Тем более, что при новом тренере в Реале могут заставить работать, а Винисиусу оно надо... То ли дело с папой Карло работать, спокойно, без напряга, без суеты. Правда часто и без результата, но это для кое-кого видимо не главное.
Тем более, что при новом тренере в Реале могут заставить работать, а Винисиусу оно надо... То ли дело с папой Карло работать, спокойно, без напряга, без суеты. Правда часто и без результата, но это для кое-кого видимо не главное.
Теперь два-три месяца нас будут кормить новостями в стиле, - "Анчелотти остаётся в Реале ещё на сезон", "Анчелотти заключил устное соглашение с клубом из СА", "Анчелотти намерен взять паузу в тренерской карьере" и всё остальное в подобном роде.
Теперь два-три месяца нас будут кормить новостями в стиле, - "Анчелотти остаётся в Реале ещё на сезон", "Анчелотти заключил устное соглашение с клубом из СА", "Анчелотти намерен взять паузу в тренерской карьере" и всё остальное в подобном роде.