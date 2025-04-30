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Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Бразилии

вчера, 10:04

В понедельник главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отправился в Лондон, чтобы подписать соглашение с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) о назначении на пост наставника сборной Бразилии. Но этого не произошло. Агенты, занимающиеся сделкой, ожидали, что Анчелотти подпишет соглашение с CBF во вторник в Мадриде. Однако итальянец сказал им, что в конечном итоге он не примет это предложение. Более того, он лично связался с президентом CBF Эдналдо Родригесом, чтобы поблагодарить его за проявленный интерес. Сообщается, что сейчас Анчелотти рассматривает предложение из Саудовской Аравии, где ему предлагают зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Реала» станет наставник «Байера» Хаби Алонсо.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:46
Не написано, а подумано))) взаимно!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 00:51
А где у меня написано про десять, Володь ?))

С праздником 1 Мая тебя!
Dauletbek
Dauletbek ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 17:09
На старости лет обычно у многих людей заостряются те черты характера, которые уже есть...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:54
100%, а во время гегенпрессинга и футболистов-функций - всякие настроенческие нестабильные скандалисты, пусть и с дриблингом и скоростью, но без дисциплины и с чсв (давно ли было, что Бензема говорил не пасовать Вини? И тут уже ЗМ хотел увести у самого РОДРИ!!! который уже который год на два уровня выше играет и на три - стабильнее)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 16:52
эх, если бы не такой уж старый по тренерским меркам Анчи взял клуб топовый - или в Реале вымолил себе прощение у Переса, либо какой евроклуб из топ10 бюджета - как всегда у него почти было, в принципе. Тот же МЮ, Тотенхем - на дне, в Атлетико не все гладко, Челси тот же
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:49
а кто спорит что Анчи победитель
Более того, аргумент что попыток у него в ЛЧ много было - тоже так себе, потому как значит он стабильно десятилетиями на высоком уровне себя держал
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:17
Дед оказывается любит очень большие деньги.
valt134
valt134
вчера в 15:07
Похоже, по деньгам не договорились.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:39
Пы.сы.Дюжина это двенадцать, а не десять)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:36
1.давай, накидай мне по второй половине пятого пункта (где про милан в серии) доводов. Простодля проверки, пожалуйста.
2.я писал и о прошлом, и о будущем Анчи, а не об одном сезоне, просто перечитай
3.о том что он опытен упоминал в своем тексте неединожды, с чем ты спорить тут собрался? Ясогласен
4.ван гал не подтвердил величие - только один топтрофей международный, так что тут не ставь его в один ряд с теми, кто 2 и больше.
5.так это ТЫ не судишь победителей. И в этом сезоне анчи еще ничего не выиграл, да и вряд ли выиграет чемп испании. Но, опять же, посмотри не только на победы.
6.анчи как никто другой заслуживает критики, тк не тот друг кто медом мажет, а кто матрм кроет. Так как можно исправить, за что тебя критикуют, и стать ЕЩЕ лучше.
Так что вся разница между нами - вы за похвалой скрываете свое неверие в шестую лигу чемпионов этого тренера, а я с трудом, но надеюсь на это!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
Володя.
Тебе на твой каждый пункт можно накидать дюжину доводов в обратку, - про то, что Анчи крут, гениален, опытен и т.п. Только я в этом смысла не вижу. В чём смысл твоих слов про Анчи, если ты его оцениваешь по Одному (!) неудачному сезону ? ))) Так и Гвардиолу с Клоппом можно до уровня посредственности представить по их последним сезонам..., и Липпи и Хайнкеса и ван Гааля ... и любого коуча во все времена.

P.S. Не стоит забывать, что победителей не судят, а Анчи - победитель и спорить с этим ..., ну такое.))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:46
Карло понимает, что в сборной он опять будет плясать перед Вини как в Реале.
Если честно то не ожидал, что Анчелотти так опустится на старости лет.
Скорее всего это главная причина отказа, Карло надоели унижения.
протон
протон
вчера в 12:17
Анчи понял, что может не справиться. Слабое поколение, нужен тренер, умеющий не расставлять звезд, а строить команду. Условный Клопп или Эмери на худой случай.
Опять же деньги. Контракт бразильцев скорее всего на порядок меньше.
112910415
112910415
вчера в 11:41
надо на всё это смотреть философски
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:27
Он лично решил отказать)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 10:46
+он иногда выигрывал ЛЧ не показывая по ИКСДЖИ лучшей игры в Европе. Вернее, раза 2 так ТОЧНО было
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 10:45
люди обычно быстро умирают без работы.
А Анчи может проработать еще 10 лет, ведь у него ОПЫТ!!! Плюс - куча денег, которые можно потратить на штаб, на обучение новым трендам и подтягивание собственных зон роста. Этот сезон показал, что не так-то он и велик, как все после предыдущего думали. ДА, куча побед, но
1.Пять ЛЧ но и попыток-то было больше чем у всех
2.Дыма без огня не бывает, во второй раз из Реала просто так не выгоняют
3.У него очень хороший имидж, созданный для того, чтобы отводить стрелы критиков от объективных недостатков
4.Он уже скатывался в своей работе с Реала до Эвертона, но нашел в себе силы повысить ее качество
5.В чемпионатах играет заметно хуже, чем в ЛЧ. С тем же грандиозным Миланом только одну Серию А взял!!!
6.Возможно, отстал от трендов, но не берусь утверждать, просто гегенпрессинг, футболисты-функции и т.д. - всего этого как будто и нет в этом сезоне.
adekvat
adekvat
вчера в 10:34
Ну да у арабов денег больше, да и ответсивенности меньше чем со сборной Бразилии.
Маг_тм
Маг_тм ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 10:31
Так то да, но работа тренера очень сложная, может просто 2-3 года поработать в СА, и завершить карьеру, отдохнуть, наслаждаться жизнью.
epe8zvaznr4s
epe8zvaznr4s
вчера в 10:29
Правильно, что не стал связываться с этой кучей головняка
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:29
Не исключено, что Винисиус тоже перейдёт в Аль-Хиляль))
Тем более, что при новом тренере в Реале могут заставить работать, а Винисиусу оно надо... То ли дело с папой Карло работать, спокойно, без напряга, без суеты. Правда часто и без результата, но это для кое-кого видимо не главное.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 10:29
А я думаю, что рано списывать Анчи. 5-10 лет еще может протянуть на европейском уровне, а потом уже в Аравию или что там будет. Не забывайте, что ему не 70 лет
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:28
ага - "Анчелотти намерен уведомить о том, что в ближайшем будущем заключит устное соглашение с клубом из СА"
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:27
это пять)))))
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:24
Хах)) ну может ещё на матч Арсенала сходип))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:19
Когда узнал, что с Винисиусом так просто не расстаться.

Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:18
Думаю Анчи заслужил, пусть едет в СА, и отработает свой последний контракт.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:15
Разве мы бы отказались от бесплатного обеда в лондонском ресторане?
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:12, ред.
Ну вот и началась новая сага от создателей многолетнего сериала "Перейдёт ли Мбаппе в Реал".
Теперь два-три месяца нас будут кормить новостями в стиле, - "Анчелотти остаётся в Реале ещё на сезон", "Анчелотти заключил устное соглашение с клубом из СА", "Анчелотти намерен взять паузу в тренерской карьере" и всё остальное в подобном роде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Поехал в Лондон, чтоб лично отказать)))) мог бы и смску скинуть))
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