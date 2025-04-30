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Нападающий «Ростова» Комличенко может перейти в «Локомотив»

вчера, 20:38

По информации инсайдера Ивана Карпова, в руководстве «Локомотива» проявляют интерес к форварду «Ростова» Николаю Комличенко. Также их внимание привлек нападающий Алексей Сутормин.

Кроме того, московская команда рассматривает возможность приобретения игроков «Химок» — Александра Руденко, Лукаса Веры и Эдгардо Фариньи.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:29
Если хотят чего-то добиться, то заплатят. Нет, ну и по... тогда.
Capral
Capral
вчера в 21:26
Локо он не усилит, а Ростов конкретно ослабит.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:06
Что значит забирать? Локо готов заплатить за него 7-8 евролямов?
Локо в прошлом сезоне хотел купить Голенкова. Предлагали за него 5 евролямов или обмен на Морозова. Ростов конечно отказал
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:56
Если и забирать оттуда напа, то Голенкова.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:49
Не верю я фантазиям Карпа. Зачем им покупать 30 летнего игрока?
У Локо такой бюджет что они могут купить перспективного лидера любой региональной команды РПЛ. Как они и сделали купив - Лантратова, Самошникова, Сарвели, Пиняева, Воробьёва, Сулейманова
протон
протон
вчера в 20:47
Все, пошел бардак в Локо. Сейчас будут тысячи новостей по игрокам и тренерам. Там уже усатый Стас в шарфе Локо на стадионе был
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:43
Как сказал бв Карпин 50 млн. евро и он ваш!!! Его запакуют в подарочной упаковке!!!
Гость
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