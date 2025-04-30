Нападающий «Ростова» Комличенко может перейти в «Локомотив»

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вчера, 20:38

По информации инсайдера Ивана Карпова, в руководстве «Локомотива» проявляют интерес к форварду «Ростова» . Также их внимание привлек нападающий .

Кроме того, московская команда рассматривает возможность приобретения игроков «Химок» — , и .