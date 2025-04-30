Нападающий «Ростова» Комличенко может перейти в «Локомотив»

По информации инсайдера Ивана Карпова, в руководстве «Локомотива» проявляют интерес к форварду «Ростова» Николаю Комличенко. Также их внимание привлек нападающий Алексей Сутормин.
Кроме того, московская команда рассматривает возможность приобретения игроков «Химок» — Александра Руденко, Лукаса Веры и Эдгардо Фариньи.
Локо в прошлом сезоне хотел купить Голенкова. Предлагали за него 5 евролямов или обмен на Морозова. Ростов конечно отказал
Локо в прошлом сезоне хотел купить Голенкова. Предлагали за него 5 евролямов или обмен на Морозова. Ростов конечно отказал
У Локо такой бюджет что они могут купить перспективного лидера любой региональной команды РПЛ. Как они и сделали купив - Лантратова, Самошникова, Сарвели, Пиняева, Воробьёва, Сулейманова
У Локо такой бюджет что они могут купить перспективного лидера любой региональной команды РПЛ. Как они и сделали купив - Лантратова, Самошникова, Сарвели, Пиняева, Воробьёва, Сулейманова