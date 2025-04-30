Махачкалинское «Динамо» выкупит защитника «Зенита»

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вчера, 15:16

Махачкалинское «Динамо» выкупит у «Зенита» защитника . Об этом сообщил генеральный директор «бело-голубых» .

С «Зенитом» договорились, с Ильёй договорились. Если будет всё нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен.

Напомним, Кирш перешёл в «Динамо» на правах аренды из «Зенита — 2» в июле 2024 года. За махачкалинцев 20-летний центральный защитник провёл 7 матчей, в которых получил две карточки (жёлтую и красную).