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Махачкалинское «Динамо» выкупит защитника «Зенита»

вчера, 15:16

Махачкалинское «Динамо» выкупит у «Зенита» защитника Илью Кирша. Об этом сообщил генеральный директор «бело-голубых» Шамиль Газизов.

С «Зенитом» договорились, с Ильёй договорились. Если будет всё нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен.

Напомним, Кирш перешёл в «Динамо» на правах аренды из «Зенита — 2» в июле 2024 года. За махачкалинцев 20-летний центральный защитник провёл 7 матчей, в которых получил две карточки (жёлтую и красную).

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Все комментарии
tgp4pfn34uw7
tgp4pfn34uw7
вчера в 15:40
Из Зенита, значит, хороший.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:25
На Ваш вопрос был дан ответ, а в этот хэштег для вопросов модераторам, а не для комментирования их решений.

Рекомендую прочитать пятый раздел правил - https://www.soccer.ru/rules
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:18
Решили забрать себе защитника,значит нужен.
Гость
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