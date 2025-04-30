Этим футболистам срочно нужно на повышение. Ярких игроков «Спартака» и ЦСКА спасут трансферы

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сегодня, 16:46

Парни из «Ростова» и «Краснодара» тоже в списке.

Легко не согласиться с Кокориным, что РПЛ стала плохой лигой. Киприот Александр ошибается. Но для футбольной карьеры опасно вариться в собственном соку. Закрытость РПЛ – её минус, как и отсутствие еврокубков. Там столько турниров, что даже скандинавские клубы нашли свою нишу. В Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре собрались футболисты, которым пора задуматься о трансферах на повышение. Переход как локомотив успеха в футболе. Кстати, о «Локомотиве».

Алексей Батраков, плеймейкер

В «Зените» привычно отрицают желание подписать Батракова. Не юлят, ведь забрали у «Локомотива» Глушенкова. И на флангах есть люди. Нет смысла портить карьеру 19-летнему Батракову. Но решение остаться в «Локомотиве» тоже будет ошибкой. Молодых российских талантов напугал опыт Захаряна. Перешёл в «Реал Сосьедад». Столкнулся с серией травм. Впрочем, мог получать их и в «Динамо». А у Батракова будет свой путь. Может стать новым Головиным по успешности адаптации в топ-5. Алексей заиграет в приличном клубе из Серии А. Есть пример Кварацхелии с ассистом в полуфинале Лиги чемпионов. «Локомотив» упустил Хвичу. А для грузина расставание стало счастливым.

Эсекьель Барко, диспетчер

Эсекьель – шустрый малый. Писал неприличные вещи Ванде Наре, бывшей жене Икарди. «Санта-Барбара», ведь аргентинка дарила за деньги форварда Мауро дорогие часы бывшему форварду «Спартака» Бальде. Барко не интересен одной из самых знаменитых женщин футбола. Зато после успехов в «Спартаке» интересен серьёзным командам. Аргентинцу 26 лет. Создал 19 голов в РПЛ , помогает «красно-белым» по пути в Суперфинал Кубка. Тяжело будет пройти победителя пары «Ростова» и «Локомотива», а потом обыграть ЦСКА или «Зенит». Но с Барко легче. Скауты вряд ли считают, что хавбек Мартинс существенно прибавит. А диспетчер Эсекьель в более сильном составе легко может впечатлить.

Виллиан Роша, центрбек

Среди центральных защитников много диких персон. Бразилец Пепе из сборной Португалии как пример. Немец Рюдигер получил дисквалификацию на 6 матчей, ведь бросил в арбитра пакет со льдом. Не попал, получил травму и не поможет «Реалу» в решающем бою в Ла Лиге против «Барселоны». Роши нет на прицеле клубов такого калибра, но бразилец умеет играть в хороший футбол. Здесь похож на Пепе и Рюдигера, всюду успел. Рошу подводит лишь возраст. Виллиану 30 лет. Будь на пару лет моложе, легко заиграл бы в основе многих клубов Серии А. Впрочем, у «Лацио» есть Жиго, бывший игрок «Спартака». По уровню футболист ЦСКА не хуже. Роша спокойно меняет схемы и напарников.

Максим Осипенко, центрбек

Ещё один перезревший хороший защитник. Осипенко, как и другие лидеры «Ростова», не уходили из клуба из-за Карпина. Разочаровались, когда Валерий Георгиевич ушёл. Осипенко заслужил уважение, ведь поднялся с низов. Пора двигаться дальше. У «Динамо» может уйти Бальбуэна, подумывает вернуться в Южную Америку, чтобы хватало сил на сборную Парагвая накануне ЧМ -2026. Рошу могут забрать если не турецкие, то итальянские клубы, их возраст не пугает. У «Локомотива» две проблемы в центре обороны. У «Спартака» нет надёжного напарника для Бабича. Осипенко правша, может стать напарником Срджана. Вариантов много. Максиму давно пора сменить клуб.

Эдуард Сперцян, диспетчер

Самое прекрасное, Сперцян не играет на пределе возможностей. Скауты ценят такое состояние игрока. У атакующего хавбека хорошая статистика. Характер тоже имеется. Со Сперцяном «Краснодар» ведёт борьбу за чемпионство. Сперцян не ушёл прошлым летом, но хавбеку сборной Армении всего 24 года. Успевает в топ-5. Надо приносить «горожанам» чемпионство на прощание и повторять опыт Сафонова с трансфером в большой клуб. Только с одной разницей. Полевому футболисту важно выбрать команду, в которой Эдуард будет игроком основы. Мхитарян советует «Интер», но там непросто. И снова вспоминаем о Кварацхелии. Можно после РПЛ зажигать в элитной лиге.

Иван Обляков, хавбек

Обляков в западне. Николич перестроил ЦСКА . Новая схема вывела на первый план Кисляка, опорник – самый яркий хавбек команды на старте года. Пьянич тянет одеяло на себя. А где место Облякову? Играют в два форварда. Койта занимается тем, чем Иван промышлял осенью в атаке. Облякова не видят «десяткой». Кисляк забирает опорную зону. Иван проиграл после смены модели игры ЦСКА . Обляков и Файзуллаев пострадали сильнее всех. Намёк от судьбы, что пора искать западный клуб? Лучший игрок первой части сезона в ЦСКА понимает, что если потерять момент, то можно повторить ошибку коллег. Баринов в Ла Лиге, а Фомин в Бундеслиге могли сейчас играть на совсем другом уровне.

Мирлинд Даку, нападающий

Форвард готов покинуть «Рубин», перерос середняка РПЛ . У Даку одна из проблем Роши – покупатели знают, что у нападающего буйный нрав. Зато Мирлинду всего 27 лет, моложе бразильца из ЦСКА . Нападающие с такими талантами – может и подыграть, и забить самостоятельно, всегда в цене. Желаем «Рубину» найти щедрого покупателя для форварда, у которого через год заканчивается контракт с казанцами. Даку нужно отправлять на повышение прямо сейчас, чтобы не потерять через год бесплатно. Игрок многогранный, ловкий и хорошо соображает. Поведение не красит Мирлинда. Впрочем, Даку не скрывает свой характер. Форвард с подходом Суареса – цель оправдывает средства.

Аббосбек Файзуллаев, вингер