«Реал» рассматривает возможность приобретения защитника «Милана»

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вчера, 09:31

Защитник «Милана» и сборной Франции является основным кандидатом для усиления левого фланга обороны «Реала». В пользу игрока говорит то, что он уже выступал за мадридцев. Также контракт Эрнандеса с «Миланом» заканчивается через год, и пока он не подписал новый, а это значит, что его трансфер можно будет оформить по вполне выгодной цене.

Напомним, 27-летний левый защитник перешёл в стан «россонери» из «Реала» в июле 2019 года. В текущем сезоне на счету Эрнандеса 46 матчей во всех турнирах, 5 голов, 6 голевых передач и 10 карточек (9 жёлтых и красная). Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Тоттенхэм» включились в борьбу за Эрнандеса.