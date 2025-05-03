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«Реал» рассматривает возможность приобретения защитника «Милана»

вчера, 09:31

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес является основным кандидатом для усиления левого фланга обороны «Реала». В пользу игрока говорит то, что он уже выступал за мадридцев. Также контракт Эрнандеса с «Миланом» заканчивается через год, и пока он не подписал новый, а это значит, что его трансфер можно будет оформить по вполне выгодной цене.

Напомним, 27-летний левый защитник перешёл в стан «россонери» из «Реала» в июле 2019 года. В текущем сезоне на счету Эрнандеса 46 матчей во всех турнирах, 5 голов, 6 голевых передач и 10 карточек (9 жёлтых и красная). Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Тоттенхэм» включились в борьбу за Эрнандеса.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 14:21
руки прочь от Тео
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 09:47
Реал хочет, что бы их левый фланг обороны ещё хлеще рвали чем с Менди. В атаке Эрнандес лучше играет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:42
Хороший защитник,надо брать.
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