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«Локомотив» нацелился на защитника олимпийской сборной Мали

вчера, 10:16

«Локомотив» сделал предложение в размере 300 тысяч евро по покупке защитника «Ренессанс Земамра» и олимпийской сборной Мали Махамаду Камара. Самому игроку предложили зарплату 150 тысяч евро за год. «Ренессанс Земамра» не против продажи Камара. Также интерес к нему проявляют клубы из чемпионата Марокко. А ранее «Ренессанс Земамра» отклонил предложения от французской «Бастии» и турецкого «Ризеспора».

В текущем сезоне Камара провёл 16 матчей в чемпионате Марокко, в которых отметился забитым мячом и получил 5 жёлтых карточек.

Также «Локо» летом планирует приобрести форварда.

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Все комментарии
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7x7qh35b9xt6
вчера в 10:20
Неужели у нас нет игроков лучше Камара?
Гость
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