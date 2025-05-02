Агент Сутормина сообщил, что игрок не нужен «Зениту»

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вчера, 14:03

Александр Клюев, агент полузащитника , прокомментировал будущее 31-летнего игрока. В этом сезоне Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды, в то время как его права принадлежат «Зениту». Однако контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2025 года.