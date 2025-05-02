Агент Сутормина сообщил, что игрок не нужен «Зениту»

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, прокомментировал будущее 31-летнего игрока. В этом сезоне Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды, в то время как его права принадлежат «Зениту». Однако контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2025 года.
Контракт с «Зенитом» заканчивается. Естественно, «Зениту» Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся.