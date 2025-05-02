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Агент Сутормина сообщил, что игрок не нужен «Зениту»

вчера, 14:03

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, прокомментировал будущее 31-летнего игрока. В этом сезоне Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды, в то время как его права принадлежат «Зениту». Однако контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2025 года.

Контракт с «Зенитом» заканчивается. Естественно, «Зениту» Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:53
Это и без агента понятно было... уровень Ростова...
112910415
112910415
вчера в 20:52
всё проходит ...
6r9a885jausc
6r9a885jausc
вчера в 16:28
Зенит конечно большой стал клуб, но Сутормин мог бы пригодится, хоть на замену
fkdpma7k78s9
fkdpma7k78s9 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:12
А теперь станут без Сутормина.
Брулин
Брулин
вчера в 14:34
Работайте и определяйтесь! Главное смотрите что бы вас не определили !😎
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:26
С Суторминым питерцы становились чемпионами, а теперь чего?
Гость
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