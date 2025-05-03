Газизов высказался о будущем Волка

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что команду может покинуть вратарь Давид Волк.
У нас есть два равноценных игрока: Давид и Тимур. Тренерский штаб в данный момент делает выбор в пользу Магомедова. Думаю, что у Волка ещё будет шанс проявить себя. Допускаю ли я, что он может уйти из-за этой ситуации летом? Такое может быть с любым игроком, если будут нюансы — рассмотрим.
Волк выступает за «Динамо» с января 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл 23 матча, в которых пропустил 24 мяча и 8 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.
Напомним, вчера в рамках 27-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Акрону».