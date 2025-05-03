Газизов высказался о будущем Волка

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» допустил, что команду может покинуть вратарь .

У нас есть два равноценных игрока: Давид и Тимур. Тренерский штаб в данный момент делает выбор в пользу Магомедова. Думаю, что у Волка ещё будет шанс проявить себя. Допускаю ли я, что он может уйти из-за этой ситуации летом? Такое может быть с любым игроком, если будут нюансы — рассмотрим.