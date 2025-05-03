Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Газизов высказался о будущем Волка

вчера, 13:22

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что команду может покинуть вратарь Давид Волк.

У нас есть два равноценных игрока: Давид и Тимур. Тренерский штаб в данный момент делает выбор в пользу Магомедова. Думаю, что у Волка ещё будет шанс проявить себя. Допускаю ли я, что он может уйти из-за этой ситуации летом? Такое может быть с любым игроком, если будут нюансы — рассмотрим.

Волк выступает за «Динамо» с января 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл 23 матча, в которых пропустил 24 мяча и 8 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

Напомним, вчера в рамках 27-го тура РПЛ «Динамо» уступило «Акрону».

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА интересуется нападающим «Тироля»
Вчера, 10:23
«Локомотив» нацелился на защитника олимпийской сборной Мали
Вчера, 10:16
Агент Сутормина сообщил, что игрок не нужен «Зениту»
02 мая
Мохеби прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Лиги 1
02 мая
Тюкавин рассказал, как отказался от предложения «Зенита»
01 мая
Вахания отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Зенит»
01 мая
Все комментарии
c2a7zy39rdq7
c2a7zy39rdq7
вчера в 16:20
Такой вратарь найдет себе приличную команду.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:58
Наверное Давид всё больше в лес смотрит...)))
g2defyt3vmdn
g2defyt3vmdn
вчера в 13:58
Игрок перспективный, нужна другая команда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 