«Бавария» на последних минутах упустила победу над «Лейпцигом»

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вчера, 18:27

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.

На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. На 39-й минуте Лукас Клостерманн удвоил преимущество «Лейпцига». На 62-й минуте Эрик Дайер сократил отставание в счёте. На 63-й минуте Майкл Олисе сравнял счёт. На 83-й минуте Лерой Сане вывел «Баварию» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен сравнял счёт.

«Бавария» идёт на 1-м месте (76 очков), «Лейпциг» занимает 5-е место (50 очков).