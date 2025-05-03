«Бавария» на последних минутах упустила победу над «Лейпцигом»

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.
На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. На 39-й минуте Лукас Клостерманн удвоил преимущество «Лейпцига». На 62-й минуте Эрик Дайер сократил отставание в счёте. На 63-й минуте Майкл Олисе сравнял счёт. На 83-й минуте Лерой Сане вывел «Баварию» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен сравнял счёт.
«Бавария» идёт на 1-м месте (76 очков), «Лейпциг» занимает 5-е место (50 очков).
Я думаю, что в условиях дефицита кадров сегодня, этот результат не самый плохой. Обескровленная команда, проигрывая по ходу-0:2, сумела отыграться и повести в счёте. И это при том, что Бавария играла без нападения, потому что смотреть на Мюллера просто неприятно. Я думаю, что в следующем туре, Мюнхен оформит чемпионство, а Кейн- первый свой долгожданный трофей...
Кроме всего, у Лейпцига сменился ГТ, после чего, команда заиграла увереннее.
Я думаю, что в условиях дефицита кадров сегодня, этот результат не самый плохой. Обескровленная команда, проигрывая по ходу-0:2, сумела отыграться и повести в счёте. И это при том, что Бавария играла без нападения, потому что смотреть на Мюллера просто неприятно. Я думаю, что в следующем туре, Мюнхен оформит чемпионство, а Кейн- первый свой долгожданный трофей...
Кроме всего, у Лейпцига сменился ГТ, после чего, команда заиграла увереннее.