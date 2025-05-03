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«Бавария» на последних минутах упустила победу над «Лейпцигом»

вчера, 18:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги.

На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. На 39-й минуте Лукас Клостерманн удвоил преимущество «Лейпцига». На 62-й минуте Эрик Дайер сократил отставание в счёте. На 63-й минуте Майкл Олисе сравнял счёт. На 83-й минуте Лерой Сане вывел «Баварию» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен сравнял счёт.

«Бавария» идёт на 1-м месте (76 очков), «Лейпциг» занимает 5-е место (50 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:43
Золотые слова, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Futurista
Futurista
вчера в 21:56
Ну и правильно)...чемпионство надо дома оформлять...
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:42
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:39
Воскликним,обязательно воскликним !!! Я тоже суеверный, но в чудеса, все равно не верю🍺🍺🍺🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:25
Приветище, Дружище!!!
К сожалению сегодня не победили, но часто команда пропускает в добавленное время, что конечно настораживает. Алексей, я- человек суеверный, поэтому свои поздравления отложу до следующего тура... В чемпионстве Баварии не сомневаюсь, но лучше подождать. Очень надеюсь, что в следующем туре, мы сможем воскликнуть- Бавария Чемпион!!!!!!!)))))))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:20
Привет,дружище!!!🤝🤝🤝Тем не менее, поздравлю тебя с чемпионством Баварии🍻И еще замечу, что по моему мнению,Урбик слабоват и если не ошибаюсь, то это первая волевая победа за два сезона
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:02
Бавария чемпион!!!
хороший был матч, первый тайм особенно)))
Palex
Palex ответ e42j8xtnt7fs (раскрыть)
вчера в 18:56
Я понимаю, что очень хочеться потролить Кейна, но Бавария-чемпион и это совершенно очевидно
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Бавария все равно чемпион, но чествование отложено, надеюсь ненадолго. Бавария не первый раз в этом сезоне пропускает в концовке. С чем это связано не знаю. Команда лишилась всей ЦЗ, а тут ещё и Кейн пропускал из-за ЖК. Вообще, к Кейну есть вопросы по дисциплине: как, нападающий, практически не участвующий в единоборствах с соперниками, абсолютно статичный позиционщик умудряется получать карточки?!
Я думаю, что в условиях дефицита кадров сегодня, этот результат не самый плохой. Обескровленная команда, проигрывая по ходу-0:2, сумела отыграться и повести в счёте. И это при том, что Бавария играла без нападения, потому что смотреть на Мюллера просто неприятно. Я думаю, что в следующем туре, Мюнхен оформит чемпионство, а Кейн- первый свой долгожданный трофей...
Кроме всего, у Лейпцига сменился ГТ, после чего, команда заиграла увереннее.
e42j8xtnt7fs
e42j8xtnt7fs
вчера в 18:41, ред.
Проклятье Харика-бестрофейника действует железно, пока есть хоть математические шансы прое-ать трофей
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:35
Уже может праздновать. Не забьёт Байер столько за оставшиеся игры.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:33
Позорный первый гол пропустила Бавария. Лейпциг молодец.
112910415
112910415
вчера в 18:32
не чемпионское это дело - расслабляться до свистка !
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
Даже на трибунах когда находится Кейн его проклятие действует...Потусторонние силы какие-то
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:29
Это было невероятно. Оставалось несколько секунд до финального свистка, который означал бы чемпионство Баварии и первый трофей для Кейна, но пропустили гол. Формально Бавария еще не чемпион. Это надо же так мучать Кейна.
Гость
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