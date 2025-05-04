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«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Факелом»

вчера, 16:02
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Факел» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ (0:0).

На 25-й минуте московская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Руслан Литвинов.

«Факел» занимает 16-е место в чемпионате России (16 очков). «Спартак» идёт 3-м (51 балл).

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 23:30
Станковича собираются переподписать? Ну, ну... Флаг в руку этим дегенератам!
Это значит, что распил бабок Лукойла в новом сезоне продолжат с новой силой.
Станок и весь его тренерский штаб - это, вообще, не про футбол!
wa9mnrd73haa
wa9mnrd73haa
вчера в 21:59
Главное в меньшенстве, команду, которую уже объявили чемпионом, явно кто-то сглазил.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:43
А Краснодар не вчистую проиграл свой домашний матч??? Вчистую. Ни одна команда в этом сезоне неидеальна и вообще нет идеальных команд. Но у Спартака всё было хорошо, когда команда была в отличной физической форме. Которую после паузы в чемпионате как ветром сдуло.
Bad Listener
Bad Listener ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Я видел, другого не потерплю иначе не буду себя как болельщика уважать. Кто то должен помнить, а то большинству проще забыть, безболезненнее
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:38
когда он последний раз великим был? при Романцеве? уже выросло поколение, которое величие Спартака видело только википедии
Bad Listener
Bad Listener ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:35
Вообще мне лично плевать как у других, меня волнует Спартак, Великий Московский Спартак, и пока команда этому званию хоть чучуть не соответствует я буду об этом говорить. А почему это происходит это уже частности, меня как болельщика это волновать не должно. Моё дело требовать и ждать результата, оценивать как они оправдывают мою в них веру которую я выдаю им авансом.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:34
Команда с лучшим составом не смогла выиграть при Эмери чемпионат. На следующий сезон они все выиграли, т.к. забрали лучших из Монако, плюс им помогли английские клубы. А вот по первому сезону к Эмери большие вопросы. Если он не может стать лучшим, имею лучший состав и скамейку, то вопросы именно к тренеру. Значит зря он свой хлеб ест.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
псж выиграл в первом сезоне 2 кубка, во втором - все 3 французские трофеи. а Арсенал это такой английский Спартак, 100 лет без побед, с Эмери хотя бы в финале ЛЕ сыграл
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:30
Если Станковича устраивает это физическая форма, то тогда вопросы к нему.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:28
у Спартака 5 тренеров по физической подготовке
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:27
А Гонду тоже несколько лет в зенитушке играет??? Не принимается. Это просто говорит о том, что Кассьера и Гонду гораздо более классные игроки. Ты видел этот позор, что сейчас творился в исполнении соболя в первом тайме с Парии НН??? Что ему ещё надо??? Он с 8 метров не смог забить ни головой ни ногой. Спартак за 12 млн просто вредителя отдал зенитушке. На него вся команда играет. А он забить не в состоянии в тех моментах, в которых проще не забить.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:23
А что с Эмери Арсенал выиграл? А ПСЖ в первом же сезоне с ним проиграл чемпионат.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:17
с Эмери может быть Спартак что-то выиграл?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:17
Чего???
Я написал про вопрос к Станковичу по поводу физического состояния команды. Зачем ты мне это всё пишешь, если это не относится к моему комментарию никаким образом???
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:13
Спартак 10-тилетиями, из года в год, с десятками предыдущих тренеров, играет одинаково плохо. в начале сезона он всегда "претендент", а после перерыва все сливает. причем тут Станкович, если до него было 10 таких? вопрос не в тренерах, а в чемпионате, когда у игроков всех команд нет никакой мотивации, кроме денег, а игроки приезжают такие, которые получат 1 млн. $ и им этого достаточно на всю жизнь, по весне мысли только о том как свалить домой поскорее
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:10
а в других российских командах как? какой хороший игрок в здравом уме поедет играть в Россию, когда во всех топ-лигах и клубах не хватает игроков
Capral
Capral
вчера в 20:06, ред.
Кассьерра не первый год в Зените, а Соболь и года не наиграл. Что касается того, что Спартак летал. С кем летал, против кого? Летал и забивал командам, позволяющим играть с ними в открытый футбол. Даже Новгород, играя закрыто в 1-м тайме, ничего не позволил Спартаку. Как только раскрылся- тут же получил три штуки. Спартак играл на кураже, также играл и Угальде. Ничего тренерского гениального не было. Более того, вчистую проиграли Краснодару-0:3 в Москве, по тренерски безграмотно попали Локо-1:3. Единственная игра, которую я назвал похожей на футбол Бескова, была игра в Химках. Там, да, много было похожего на бесковский Спартак- стеночки, забегания и тп.
Во всех остальных играх, я ничего гениального у Станковича не увидел.
Да, вот обещанная от Анчи статья:"Карло Анчелотти:"Дида будет играть с Селтиком". От 6 марта 2007.
Всё, я шел, устал.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:20
А давай начнём с того, что вопросы надо задавать к Станковичу. Где та физическая форма у Спартака когда он просто летал по полю? Спартак набрал тот ход прежде всего благодаря отличной физической форме, это отмечали все. Где она весной??? Ты видишь, что вводные разные??? И то, что костариканец в плохом психологическом состоянии это также видно.

А если соболь классный форвард, где его голы, где его помощь зенитушке??? И то, что у Семака все деградирует не работает в данном случае. Потому что несмотря на регресс, Кассьера и Гонду продолжают приносить пользу, но только не мёртвый соболь.
Capral
Capral
вчера в 19:13, ред.
А много Угальде весной забил?! Где стабильность, если он классный форвард?! Он не просто перестал забивать, он стал незаметным.

Просьба больше не тревожить.
Про тандем с Соболем- это к Абаскалю.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:10
И можно статистику сколько Угальде забил в тандеме с соболем??? Прям интересно стало.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:04, ред.
Ты сказал Угальде не может играть без таранного форварда. Как он забил 14 голов??? Фамилию таранного напа можно, который помог ему забить 14 голов???
Не вижу подтверждения аргументами, т.к. есть 14 голов Угальде и он был единственным напом когда их забивал.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:02
А ещё Семак виноват, что не может на тренировках исправить обработку соболя, что бы мяч не отскакивал на 50 метров. Семак не может сложившемуся игроку на тренировках поставить пас, что бы тот мог точно отдать пас ближнему на 2-3 метра. Не может 28 летнего нападающего научить не промахиваться с 5 метров по воротам. Все вокруг виноваты, что соболь такое го...
pjm8brzvf9jh
pjm8brzvf9jh
вчера в 19:00
Подвёл Литвинов команду реально.
shur
shur
вчера в 19:00
    Capral
    Capral
    вчера в 18:58
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 18:34
      А ещё мне очень сегодня понравился момент, когда "диспетчер" Зобнин, имея огромное количество времени, взял и навесил в зону где вообще никого не было. А когда его сняли и переместили Дуарте на правый фланг обороны, то парагваец показал как надо точно навешивать на ЦФ с гораздо более дальней дистанции.
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 18:30
      Только ты сравниваешь этих двух напов, от меня никогда не было сравнения.
      Если хочешь постоянно упоминать своего соболя то хотя бы аргументы приводи в виде его голов, голевых пасов, выигранных в штрафной единоборствах, скидки под удары. И не то, что было 10 лет назад, а в этом сезоне.

      Ливай вон уже победный гол Динамо забил, очень важный мяч, который вывел в следующий раунд кубка.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 18:28
      Спартак теряет важные очки !
      Jean_Valjean
      Jean_Valjean
      вчера в 18:27
      А теперь назови мне таранного форварда в Спартаке с которым Угальде в паре забил 14 голов??? Ты можешь хоть чем-то аргументировать своё мнение??? Спартак играл с одним напом и им был Угальде. Теперь покажи где у Соболя 14 голов в чемпионате???
      А как Угальде играл и забивал без таранного ЦФ??? Твоё заявление разбилось в пух и прах. 14 мячей это подтверждают. Если там был таранный ЦФ, то напишу его фамилию.

      Да у Семака все деградируют, только Касьера всё равно продолжает забивать, новый нап Гонду продолжает забивать. А где голы соболя??? Почему игрок за 12 млн не может вообще ничего??? Почему-то остальные, пусть и деградируя, всё равно продолжают приносить пользу, но только не мёртвый соболь.

      Можно аргументы хоть какие-то, а не просто слова, которые под собой не имеют основы???
      Capral
      Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
      вчера в 18:19
      Или Спартак Нальчик...
      Гость
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