«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Факелом»

«Факел» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ (0:0).
На 25-й минуте московская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Руслан Литвинов.
«Факел» занимает 16-е место в чемпионате России (16 очков). «Спартак» идёт 3-м (51 балл).
Всё это "действо" я охарактеризую одним словом - ОТСКОЧИЛИ.
"Игра" красно-белых?
Как у Гафта о Лии Ахеджаковой - "всегда играет одинаково".
Гарсия что-то там пытался у чужих ворот, Маркиньос - оба коренные русские из Вологодчины, если что )) - ИГРАТЬ ЗА РУССКУЮ КОМАНДУ в атаке, но это всё, что можно было отметить.
Не, не зря Станкович выпустил Хлусевича в концовке: а то как бы ОТСКОЧИЛИ?
Первый тайм вообще у КБ ни о чём.
Разве только удаление Литвинова в достаточно безобидном моменте, где НА КЛАССЕ и скорости можно было "решить вопрос", но откедова у Литвинова КЛАСС?
Второй тайм...
Комментаторы из кожи вон лезли, доказывая и придумывая причины, почему сегодня матч в Воронеже не складывается для КБ. ))
"Именинник" Миша Игнатов что был на поле, что его не было в очередной, ***надцатый раз.
В целом, впечатление от матча: встреча двух равных по силе команд из 2-й восьмёрки.
P.S. А совет директоров пусть скорее заканчивает приготовления к подписанию нового контракта со Станковичем: хоть клоунаду большое количество людей как на стадионе, так и по ТВ.
Всё это "действо" я охарактеризую одним словом - ОТСКОЧИЛИ.
"Игра" красно-белых?
Как у Гафта о Лии Ахеджаковой - "всегда играет одинаково".
Гарсия что-то там пытался у чужих ворот, Маркиньос - оба коренные русские из Вологодчины, если что )) - ИГРАТЬ ЗА РУССКУЮ КОМАНДУ в атаке, но это всё, что можно было отметить.
Не, не зря Станкович выпустил Хлусевича в концовке: а то как бы ОТСКОЧИЛИ?
Первый тайм вообще у КБ ни о чём.
Разве только удаление Литвинова в достаточно безобидном моменте, где НА КЛАССЕ и скорости можно было "решить вопрос", но откедова у Литвинова КЛАСС?
Второй тайм...
Комментаторы из кожи вон лезли, доказывая и придумывая причины, почему сегодня матч в Воронеже не складывается для КБ. ))
"Именинник" Миша Игнатов что был на поле, что его не было в очередной, ***надцатый раз.
В целом, впечатление от матча: встреча двух равных по силе команд из 2-й восьмёрки.
P.S. А совет директоров пусть скорее заканчивает приготовления к подписанию нового контракта со Станковичем: хоть клоунаду большое количество людей как на стадионе, так и по ТВ.