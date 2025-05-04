Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Акрон» будет в приоритете у Дзюбы на следующий сезон

вчера, 10:59

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сообщил источнику, что продление контракта с тольяттинским клубом будет для него приоритетным вариантом на следующий сезон.

Соглашение игрока истекает летом.

То, что в приоритете будет «Акрон», это действительно так.

Подписывайся в ВК
Все новости
Представитель Дзюбы рассказал о будущем Артёма
03 мая
«Ювентус» продлит контракт с одним из основных полузащитников
03 мая
Игроки «Барселоны» недовольны зарплатой Ямаля
03 мая
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с одним из основных вингеров
03 мая
Будущее Де Брюйне остаётся туманным
03 мая
ОфициальноЗанимающий последнее место в Бундеслиге «Бохум» продлил контракт с тренером
03 мая
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 13:56
Журналист «РБ Спорт» Никита Кириленко порекомендовал «Зениту» вернуть Артема Дзюбу.

«Я бы на месте «Зенита» подписал Дзюбу на следующий сезон. Он бы свои 20 голов там забил изи.

И точно получше Александра Соболева, и чемпионами бы они стали», – написал Кириленко.
ftgt7peud3qv
ftgt7peud3qv
вчера в 12:55
Просто, кроме Акрона только в пердив.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:18
Цену набивает рукастый рекордсмен....
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:16
А если помечтать.)
Убрать тренеришек из Зенита или Спартака, а Дзюба- играющий тренер в одной из команд.И его команда- чемпион. Акрон же точка опоры, осталось рычаг найти, чтобы перевернуть РПЛ.)
Vilar
Vilar
вчера в 12:03
Наглеет этот рекордсмен, год назад в Медиалиги готов был прозябать, а сейчас будет перебирать, кто приоритетней. Радуйся, чтобы Акрон тебя оставил.
hjlzuf
hjlzuf ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:53
А что, о Зените была речь?
drug01
drug01
вчера в 11:51
Он стал меньше спорить и лучше играть!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:47
Думаю он прав в этом выборе команды
протон
протон
вчера в 11:41
кроме Акрона какие еще варианты ? разве что к полевому командиру
cska1948
cska1948
вчера в 11:39
Дзюба прав! Лучше быть лидером в Акроне, чем на подхвате в Зените.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 