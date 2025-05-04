«Акрон» будет в приоритете у Дзюбы на следующий сезон

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сообщил источнику, что продление контракта с тольяттинским клубом будет для него приоритетным вариантом на следующий сезон.
Соглашение игрока истекает летом.
То, что в приоритете будет «Акрон», это действительно так.
«Я бы на месте «Зенита» подписал Дзюбу на следующий сезон. Он бы свои 20 голов там забил изи.
И точно получше Александра Соболева, и чемпионами бы они стали», – написал Кириленко.
«Я бы на месте «Зенита» подписал Дзюбу на следующий сезон. Он бы свои 20 голов там забил изи.
И точно получше Александра Соболева, и чемпионами бы они стали», – написал Кириленко.
Убрать тренеришек из Зенита или Спартака, а Дзюба- играющий тренер в одной из команд.И его команда- чемпион. Акрон же точка опоры, осталось рычаг найти, чтобы перевернуть РПЛ.)
Убрать тренеришек из Зенита или Спартака, а Дзюба- играющий тренер в одной из команд.И его команда- чемпион. Акрон же точка опоры, осталось рычаг найти, чтобы перевернуть РПЛ.)