В «Химках» сообщили о переговорах с Артигой по ситуации с долгами

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вчера, 15:02

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов сообщил источнику, что клуб находится в состоянии переговоров с бывшим главным тренером команды и его юристами по срокам выплаты задолженности специалисту.

Подмосковная команда 14 апреля объявила, что испанец покинул свою должность. Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера, заявил, что они намерены обратиться в ФИФА по поводу выплаты наставнику задолженности. После отставки Артиги коллектив возглавил Магомед Адиев, однако он стал исполняющим обязанности главного тренера, так как контракт клуба с Франком официально ещё не расторгнут.