Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Химках» сообщили о переговорах с Артигой по ситуации с долгами

вчера, 15:02

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов сообщил источнику, что клуб находится в состоянии переговоров с бывшим главным тренером команды Франком Артигой и его юристами по срокам выплаты задолженности специалисту.

Подмосковная команда 14 апреля объявила, что испанец покинул свою должность. Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера, заявил, что они намерены обратиться в ФИФА по поводу выплаты наставнику задолженности. После отставки Артиги коллектив возглавил Магомед Адиев, однако он стал исполняющим обязанности главного тренера, так как контракт клуба с Франком официально ещё не расторгнут.

Когда Магомед Адиев сможет тренировать без приставки «исполняющий обязанности»? По регламенту у нас есть право использовать эту приставку на данный момент. Связано с тем, что мы находимся в переговорах по расторжению контракта с предыдущим тренерским штабом, определяем условия и сроки. Как только урегулируем все вопросы технически, думаю, приставка «и. о.» уйдёт.

Когда решится ситуация с задолженностями Франку Артиге? Определяемся по срокам. Ведём переговоры непосредственно с самим Франком, а также с его представителями — юристами. Обычная история.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бюджет «Парижа» в Лиге 1 составит до 100 млн евро
03 мая
Артига направит письмо в ФИФА, если «Химки» не выплатят задолженность
30 апреля
«Манчестер Юнайтед» может уволить ещё около 200 сотрудников
30 апреля
В «Химках» выразили уверенность, что закроют вопрос с выплатами Артиге
29 апреля
«Химки» собираются реструктуризировать долги
29 апреля
Часть игроков «Химок» получила зарплату за январь 2025 года
27 апреля
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:16
Если должны , то надо отдать
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:26
Вот даже посчитать не могут когда конкретно, в Химках проблемы не с деньгами а с числами и арифметикой в принципе. Ну купите счеты деревянные чтоле
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
Постоянная проблема с деньгами у Химок, это ни есть хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 