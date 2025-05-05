В «Химках» сообщили о переговорах с Артигой по ситуации с долгами

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов сообщил источнику, что клуб находится в состоянии переговоров с бывшим главным тренером команды Франком Артигой и его юристами по срокам выплаты задолженности специалисту.
Подмосковная команда 14 апреля объявила, что испанец покинул свою должность. Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера, заявил, что они намерены обратиться в ФИФА по поводу выплаты наставнику задолженности. После отставки Артиги коллектив возглавил Магомед Адиев, однако он стал исполняющим обязанности главного тренера, так как контракт клуба с Франком официально ещё не расторгнут.
Когда Магомед Адиев сможет тренировать без приставки «исполняющий обязанности»? По регламенту у нас есть право использовать эту приставку на данный момент. Связано с тем, что мы находимся в переговорах по расторжению контракта с предыдущим тренерским штабом, определяем условия и сроки. Как только урегулируем все вопросы технически, думаю, приставка «и. о.» уйдёт.
Когда решится ситуация с задолженностями Франку Артиге? Определяемся по срокам. Ведём переговоры непосредственно с самим Франком, а также с его представителями — юристами. Обычная история.