«Манчестер Юнайтед» может уволить ещё около 200 сотрудников

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сегодня, 00:25

Новая волна сокращений может затронуть высокопоставленных сотрудников «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что некоторым работникам клуба, включая недавно назначенного члена высшего руководства, на прошлой неделе дали знать о планах уволить их.