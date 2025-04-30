«Манчестер Юнайтед» может уволить ещё около 200 сотрудников

Новая волна сокращений может затронуть высокопоставленных сотрудников «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что некоторым работникам клуба, включая недавно назначенного члена высшего руководства, на прошлой неделе дали знать о планах уволить их.
Кроме того, еще несколько сотрудников были предупреждены о том, что они находятся в зоне риска. Наибольший удар от сокращений, похоже, понес скаутский отдел МЮ: на прошлой неделе стало известно, что директор по скаутингу Стив Браун покинет клуб после девятилетней работы.
все только мешают !
все только мешают !