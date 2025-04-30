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ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» может уволить ещё около 200 сотрудников

сегодня, 00:25

Новая волна сокращений может затронуть высокопоставленных сотрудников «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что некоторым работникам клуба, включая недавно назначенного члена высшего руководства, на прошлой неделе дали знать о планах уволить их.

Кроме того, еще несколько сотрудников были предупреждены о том, что они находятся в зоне риска. Наибольший удар от сокращений, похоже, понес скаутский отдел МЮ: на прошлой неделе стало известно, что директор по скаутингу Стив Браун покинет клуб после девятилетней работы.

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Все комментарии
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yqckn4xp8e99
сегодня в 06:33
Стоит на 10 процентов урезать зарплату игроков и многих сотрудников можно было бы оставить.
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75bw94zq8dvy
сегодня в 06:33
В спартаке бы так кучу бездельников сократить.
112910415
112910415
сегодня в 06:16
да все лишние !
все только мешают !
shur
shur
сегодня в 00:30
...вот она радость последнего дня Апреля! От кого,конечно же от МЮ!
Гость
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