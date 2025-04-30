Артига направит письмо в ФИФА, если «Химки» не выплатят задолженность

Испанский тренер сегодня вечером отправит письмо в ФИФА , если «Химки» не закроют перед ним задолженность. Об этом сообщил агент 48-летнего специалиста .

Письмо в ФИФА уже написано. Думаю, сегодня вечером будет отправлено. Артига и тренерский штаб 100 процентов получат свои деньги. Я надеюсь, это произойдёт дружеским путём и закроются долги просто за несколько месяцев. Или через ФИФА — недружеским путём, тогда за 2,5 года. Для Артиги выгоднее получить деньги за 2,5 года, столько у него осталось до конца контракта.