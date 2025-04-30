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Артига направит письмо в ФИФА, если «Химки» не выплатят задолженность

вчера, 12:54

Испанский тренер Франк Артига сегодня вечером отправит письмо в ФИФА, если «Химки» не закроют перед ним задолженность. Об этом сообщил агент 48-летнего специалиста Дмитрий Селюк.

Письмо в ФИФА уже написано. Думаю, сегодня вечером будет отправлено. Артига и тренерский штаб 100 процентов получат свои деньги. Я надеюсь, это произойдёт дружеским путём и закроются долги просто за несколько месяцев. Или через ФИФА — недружеским путём, тогда за 2,5 года. Для Артиги выгоднее получить деньги за 2,5 года, столько у него осталось до конца контракта.

В ФИФА он будет требовать зарплату до конца контракта. А так он просит просто за то время, что отработал, потому что он нормальный, порядочный человек. Будем надеяться, что разум возобладает: лучше заплатить за несколько месяцев, чем за несколько лет. Если сегодня вопрос не закроют, дальше даже не хочу это обсуждать, пусть обсуждают официальные органы, которые этим занимаются.

Ранее в «Химках» выразили уверенность, что закроют вопрос с выплатами Артиге.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:02
М - да... международный позор ещё тот. Хотя какой позор, никто в ФИФА и не подозревал до сей поры о существовании этого клуба. Интересно, какие санкции могу применить к команде в случае продолжения волынки с выплатой. Кстати, а самим болельщикам интересно наблюдать за игрой этого коллектива ? Думаю, что нет.
yesv67p4j8gz
yesv67p4j8gz
вчера в 13:27
Нужно отправить письмо в спартак, почему они не платят.
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
Плохи дела в стане Химок.... нужно решать вопросы.
Гость
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