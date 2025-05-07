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Флик: «Каждый футболист „Барселоны“ имеет право гордиться собой»

вчера, 08:32
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко отозвался об игроках своей команды после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3 первый матч, 3:4 ответная игра).

Команда заслуживает уважения, она его заработала. Мы играем ради побед, хотим брать титулы, впереди Ла Лига и очень непростой поединок [c «Реалом»]. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к этой встрече.

Вернувшись домой, каждый футболист [«Барселоны»] имеет право посмотреть в зеркало и гордиться собой. Мы спокойно изучим этот матч и посмотрим, что нужно сделать. Это нормально.

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Все комментарии
Robin Hood
Robin Hood ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:22
И какая связь между поведением болельщиков Реала и функционеров и футболистов клуба Барселона? Она называется "натягиваем сову на глобус из-за отсутствия аргументов"?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Robin Hood (раскрыть)
вчера в 21:42
У Флика есть идея - вырвать титулы, с чем он хорошо справляется в Испании. Вырвал у Реала два кубка, на кону ещё и Ла Лига. В ЛЧ он в полуфинале сыграл как и обычно для себя в дерзкой манере, Барса была хороша в атаке, но сыграли в конце бездарно, но будь они в финале кто вспомнит про ошибки? Никто. Счёт на табло, а в руках титулы. Разве не за результатами приходят тренеры?
Анчи уволят именно из-за отсутствия титулов.
Игроки Реала, например, после матча с Атлетико вели себя крайне агрессивно и показывали жесты болельщикам, за что некоторые получили наказания. Аукнулось им в ЛЧ? Да. Если уж говорить за поведение, то надо говорить за всех. Просто некоторые изо дня в день указывают на Барселону, будто они играют по другим правилам.
Karkaz
Karkaz ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:30
150 это очень много, может договорятся за 100+бонусы. Раньше более 50млн игроков не рассматривали. Видимо за все годы экономии набрали резерв. За Люка Эрнандеса 80 отдали, за Кейна 95 выложили.
Компани летом не думаю что уволят, будут ждать осечки. Или какого нибудь конфликта.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Но всетаки 150млн. евро это много. Меня больше другое интересует- останется ли Компани?
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Ну я не удивлён. Бавария может упустить из бундеслиги таких как Холланд, Мармуш, Де Брюйне, но немцев ярко выступающих всегда старается себе забрать. В первую очередь с ними легче договориться и обойти зарубежных конкурентов.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:52
Похоже, Вирц уже принял окончательное решение перейти в Баварию, и даже его отец согласен.
"Florian Wirtz hat sich wohl entschieden."
Robin Hood
Robin Hood ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
У Флика есть идея - угождать фанатам. В этом и только в этом смысл "пацанского футбола" и "нагиба противника". Фанаты Барселоны за победы в дерби над Реалом готовы целовать Флику зад, как и фанаты Милана. Особенно за разгромные победы. А что они дают в перспективе? НИЧЕГО.
Но его футбол дал результат для фанатов Барселоны, и если кто помнит - не только фанатов. Во время матча с Реалом игроки Барселоны по указанию Флика зашли праздновать последний гол перед концом матча - в техническую зону Реала вместе с его помощником. Это "случайно"? Нет, это то, что нужно было Лапорте - фанатская преданность, месть, ненависть, всплеск "единения" вокруг этого акта унижения. Вот в чем Флик. Это суть его ИДЕИ, таки люди не понимают, что жизнь часто хоть и не всегда возвращает такое бумерангом. И Барселоне все это аукнется и в лиге чемпионов, и не забудется, и после таких разгромов как от Интера Барселоне будет жестко в СМИ, жестоко.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 18:58
Оказывается, у Ачерби была онкология, которая, как отмечают немецкие специалисты спасла ему карьеру...
Bombon
Bombon ответ Robin Hood (раскрыть)
вчера в 18:19
Хави не за это уволили, а за то, что он сказал, что с этим составом нельзя выйграть ЛЧ и нужно усиление
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Приятно беседовать с умным человеком!!!!!!!
Какой Флик тренер, спросите у Р.Феллера и футболистов сб.Германии... Тренер, который обещает через три месяца поставить сборной толковый футбол и не держит обещания- с позором изгоняется из сборной. Тренер, которому не подают руки и которого не уважают футболисты(мягко говоря) уважения не заслуживает.
Что касается его тренерских качеств, то уже все сказано и пересказано. Поверхностный футбол, авантюрный, лишенный тренерской мысли и глубины. Поэтому, я и называю футбол Флика- пацанским. Вчера, все увидели два разных футбола, два разных направления и два разных стиля. Победил академичный, глубинный футбол, а проиграл- футбол легковесный и аматорский. Тренер, который видит перед собой только атаку, а в обороне у него бардак- обречён на неудачу... Вспомните, какие провалы у него были в сб.Германии. А сб.Германии- это не Мальта и не Кипр, отсюда, просто так не увольняют. В работе Флика нет стержня, нет фундамента, нет идеи...
112910415
112910415
вчера в 18:02
имеет
конечно, имеет
Robin Hood
Robin Hood ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 17:46
Хави с этой сформированной собой командой (всю молодежь на смену пике/бускетсам вытащил он) дошел до четвертьфинала ЛЧ за что его и сняли с тренера.
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Но проблема в том, что Флик либо не признает свои ошибки, либо не считает, что он ошибся. И то и другое очень плохо. Но Лапорта не сменит его в ближайшее время. Он удобен. Любой тренер попросит усиление, но денег нет даже зарегистрировать своих игроков, про новых и говорить нечего. А Флик ничего не просит. И Флика это тоже устраивает. С молодой и неопытной командой вышел в полуфинал ЛЧ, выйграл кубок, есть шанс на Ла Лигу. Вроде и не видны его недостатки как тренера. А так, конечно, тренер он весьма посредственный. Если не сказать никакой. Но другой и не пойдет в клуб, где нет денег, а результаты требуют
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 16:23
Серьезных звонков было много по ходу сезона, но в Дортмунде прозвучал набат...
Robin Hood
Robin Hood
вчера в 15:47
Так же говорили и Тен Хаг с Аморимом.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 14:14
Аплодирую стоя!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👏👏👏👏👏👏👏
Bombon
Bombon ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
А это еще не учитывая того, что произошло в Дортмунде. Могли еще там отлететь даже после домашней победы 4-0. Это уже был серьезный звонок, что что-то идет не так. Флик полностью провалил два матча против Интера. После первой игры никаких выводов он не сделал. Более того выпустил вечного привозчика в ЛЧ Араухо, когда есть Кристенсен, за которым таких косяков не замечено. По факту ни тактики, ни нормального стартового состава, ни толковых замен. Полный провал Флика. Других виновных здесь нет. Вопрос в том, прихнает ли он это. Скорее всего нет
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:23
Если ПСЖ-пройдет в финал- он однозначный фаворит!!!
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:22
На мой взгляд ПСЖ может забивать как Барселона, но в то же время намного надёжнее в обороне. Поэтому если они попадут в финал, Интер почти ничего не сможет противопоставить ПСЖ, тут уже так легко забивать не получится.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 12:28
Фатальное невезение и превосходная игра вратаря соперника. В целом - Барса была на Голову сильнее автобуса! Но увы - прошел клуб - любимчик Инфантино. Совпадение?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:27
Кому нужны эти возвышенные слова. Или тренер решил таким способом успокоить футболистов. Не успокоил, а ещё больше разбередил их раны. Накладывай не накладывай на них повязки из добрых слов, заживут они не скоро.
cuag6ne95qgq
cuag6ne95qgq
вчера в 11:11
Флик наступает на теже грабли что и Анчелотти,строя игру вокруг одного игрока,который вчера был практически-ноль,постоянно терял мяч,играл на публику,а ведь Барселона забила все 3 мяча -без его участия ,делай выводы!
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:46
Потенциально, ПСЖ сильней Интера, мобильный и просто мощней. Но и здесь, как и в случае с МС в финале, многое решит тренерская проницательность Индзаги. Нынешний ПСЖ, точно не сильней, чем МС Гварда. Я бы очень хотел увидеть в финале Арсенал, но, увы, боюсь, что это мало вероятно.
Capral
Capral
вчера в 10:40
Какой текст, какие слова!!!
Ну что, нерукопожатный и гонимый- чья взяла?! Даже твое омерзительное поведение вчера, показало твое истинное лицо, и прежде всего, как человека!!!!!!! Ты даже проиграть не умеешь по-человечески и по мужски. Правильно Руди сделал, что руки тебе не подал, а игроки сборной посылали тебя в известном направлении!!! Твой футбол смешон и предсказуем, рассчитанный, исключительно на ряд ярких индивидуалистов. Всё что ты можешь- это побеждать мертвый Реал. Вспомни, как япошки выносили тебя-1:4, как не выходил ты из группы на ЧМ. А твоя победа в ковидный год и при пустых трибунах, пусть так и останется твоим единственным утешением.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:04, ред.
Команда гордиться собой может. Тут он прав. Флик собой не может... и кипер польский.
drug01
drug01
вчера в 09:40
Эта игра войдет в историю клуба!
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 09:34
...всё к тому и идёт, только если Интер не удивит вновь,только в
финале!!!
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:29
Как бы ПСЖ нос всем не утерли
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 09:27
...Арсенал не зная, а Дембеле точно!
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:27
...да и нет такого кубка в истории футбола "Гордиться собой", вот кубок ЛЧ знаю, а это
какой то благотворительный ....!!!
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