Флик: «Каждый футболист „Барселоны“ имеет право гордиться собой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко отозвался об игроках своей команды после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3 первый матч, 3:4 ответная игра).
Команда заслуживает уважения, она его заработала. Мы играем ради побед, хотим брать титулы, впереди Ла Лига и очень непростой поединок [c «Реалом»]. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к этой встрече.
Вернувшись домой, каждый футболист [«Барселоны»] имеет право посмотреть в зеркало и гордиться собой. Мы спокойно изучим этот матч и посмотрим, что нужно сделать. Это нормально.
Анчи уволят именно из-за отсутствия титулов.
Игроки Реала, например, после матча с Атлетико вели себя крайне агрессивно и показывали жесты болельщикам, за что некоторые получили наказания. Аукнулось им в ЛЧ? Да. Если уж говорить за поведение, то надо говорить за всех. Просто некоторые изо дня в день указывают на Барселону, будто они играют по другим правилам.
Анчи уволят именно из-за отсутствия титулов.
Игроки Реала, например, после матча с Атлетико вели себя крайне агрессивно и показывали жесты болельщикам, за что некоторые получили наказания. Аукнулось им в ЛЧ? Да. Если уж говорить за поведение, то надо говорить за всех. Просто некоторые изо дня в день указывают на Барселону, будто они играют по другим правилам.
Компани летом не думаю что уволят, будут ждать осечки. Или какого нибудь конфликта.
Компани летом не думаю что уволят, будут ждать осечки. Или какого нибудь конфликта.
"Florian Wirtz hat sich wohl entschieden."
"Florian Wirtz hat sich wohl entschieden."
Но его футбол дал результат для фанатов Барселоны, и если кто помнит - не только фанатов. Во время матча с Реалом игроки Барселоны по указанию Флика зашли праздновать последний гол перед концом матча - в техническую зону Реала вместе с его помощником. Это "случайно"? Нет, это то, что нужно было Лапорте - фанатская преданность, месть, ненависть, всплеск "единения" вокруг этого акта унижения. Вот в чем Флик. Это суть его ИДЕИ, таки люди не понимают, что жизнь часто хоть и не всегда возвращает такое бумерангом. И Барселоне все это аукнется и в лиге чемпионов, и не забудется, и после таких разгромов как от Интера Барселоне будет жестко в СМИ, жестоко.
Но его футбол дал результат для фанатов Барселоны, и если кто помнит - не только фанатов. Во время матча с Реалом игроки Барселоны по указанию Флика зашли праздновать последний гол перед концом матча - в техническую зону Реала вместе с его помощником. Это "случайно"? Нет, это то, что нужно было Лапорте - фанатская преданность, месть, ненависть, всплеск "единения" вокруг этого акта унижения. Вот в чем Флик. Это суть его ИДЕИ, таки люди не понимают, что жизнь часто хоть и не всегда возвращает такое бумерангом. И Барселоне все это аукнется и в лиге чемпионов, и не забудется, и после таких разгромов как от Интера Барселоне будет жестко в СМИ, жестоко.
Какой Флик тренер, спросите у Р.Феллера и футболистов сб.Германии... Тренер, который обещает через три месяца поставить сборной толковый футбол и не держит обещания- с позором изгоняется из сборной. Тренер, которому не подают руки и которого не уважают футболисты(мягко говоря) уважения не заслуживает.
Что касается его тренерских качеств, то уже все сказано и пересказано. Поверхностный футбол, авантюрный, лишенный тренерской мысли и глубины. Поэтому, я и называю футбол Флика- пацанским. Вчера, все увидели два разных футбола, два разных направления и два разных стиля. Победил академичный, глубинный футбол, а проиграл- футбол легковесный и аматорский. Тренер, который видит перед собой только атаку, а в обороне у него бардак- обречён на неудачу... Вспомните, какие провалы у него были в сб.Германии. А сб.Германии- это не Мальта и не Кипр, отсюда, просто так не увольняют. В работе Флика нет стержня, нет фундамента, нет идеи...
Какой Флик тренер, спросите у Р.Феллера и футболистов сб.Германии... Тренер, который обещает через три месяца поставить сборной толковый футбол и не держит обещания- с позором изгоняется из сборной. Тренер, которому не подают руки и которого не уважают футболисты(мягко говоря) уважения не заслуживает.
Что касается его тренерских качеств, то уже все сказано и пересказано. Поверхностный футбол, авантюрный, лишенный тренерской мысли и глубины. Поэтому, я и называю футбол Флика- пацанским. Вчера, все увидели два разных футбола, два разных направления и два разных стиля. Победил академичный, глубинный футбол, а проиграл- футбол легковесный и аматорский. Тренер, который видит перед собой только атаку, а в обороне у него бардак- обречён на неудачу... Вспомните, какие провалы у него были в сб.Германии. А сб.Германии- это не Мальта и не Кипр, отсюда, просто так не увольняют. В работе Флика нет стержня, нет фундамента, нет идеи...
конечно, имеет
конечно, имеет
👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👏👏👏👏👏👏👏
👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👏👏👏👏👏👏👏
Ну что, нерукопожатный и гонимый- чья взяла?! Даже твое омерзительное поведение вчера, показало твое истинное лицо, и прежде всего, как человека!!!!!!! Ты даже проиграть не умеешь по-человечески и по мужски. Правильно Руди сделал, что руки тебе не подал, а игроки сборной посылали тебя в известном направлении!!! Твой футбол смешон и предсказуем, рассчитанный, исключительно на ряд ярких индивидуалистов. Всё что ты можешь- это побеждать мертвый Реал. Вспомни, как япошки выносили тебя-1:4, как не выходил ты из группы на ЧМ. А твоя победа в ковидный год и при пустых трибунах, пусть так и останется твоим единственным утешением.
Ну что, нерукопожатный и гонимый- чья взяла?! Даже твое омерзительное поведение вчера, показало твое истинное лицо, и прежде всего, как человека!!!!!!! Ты даже проиграть не умеешь по-человечески и по мужски. Правильно Руди сделал, что руки тебе не подал, а игроки сборной посылали тебя в известном направлении!!! Твой футбол смешон и предсказуем, рассчитанный, исключительно на ряд ярких индивидуалистов. Всё что ты можешь- это побеждать мертвый Реал. Вспомни, как япошки выносили тебя-1:4, как не выходил ты из группы на ЧМ. А твоя победа в ковидный год и при пустых трибунах, пусть так и останется твоим единственным утешением.
финале!!!
финале!!!
какой то благотворительный ....!!!
какой то благотворительный ....!!!