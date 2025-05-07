Флик: «Каждый футболист „Барселоны“ имеет право гордиться собой»

Главный тренер «Барселоны» высоко отозвался об игроках своей команды после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3 первый матч, 3:4 ответная игра).

Команда заслуживает уважения, она его заработала. Мы играем ради побед, хотим брать титулы, впереди Ла Лига и очень непростой поединок [c «Реалом»]. У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к этой встрече.

Вернувшись домой, каждый футболист [«Барселоны»] имеет право посмотреть в зеркало и гордиться собой. Мы спокойно изучим этот матч и посмотрим, что нужно сделать. Это нормально.