Хуммельс летом завершит карьеру

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вчера, 18:47

Защитник «Ромы» сообщил о завершении карьеры в ближайшем будущем.

Футболист доиграет до лета, нынешний сезон для него — последний в качестве игрока.

Ранее Хуммельс выступал за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию». Защитник 5 раз становился чемпионом Германии, взял 3 Кубка Германии, 5 раз завоевал Суперкубок Германии.

В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира в 2014 году.