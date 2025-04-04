Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьИталия. Серия А 2024/2025

Хуммельс летом завершит карьеру

вчера, 18:47

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс сообщил о завершении карьеры в ближайшем будущем.

Футболист доиграет до лета, нынешний сезон для него — последний в качестве игрока.

Ранее Хуммельс выступал за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию». Защитник 5 раз становился чемпионом Германии, взял 3 Кубка Германии, 5 раз завоевал Суперкубок Германии.

В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира в 2014 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-игрок «Краснодара» Олссон объявил о завершении карьеры в 29 лет
31 марта
Сычёв о Гильерме: «Увидел Омск и решил закончить»
27 марта
ОфициальноЯн Вертонген объявил, что закончит карьеру после нынешнего сезона
25 марта
Джузеппе Росси провёл прощальный матч
23 марта
Игра в Брянской области, тюрьма и великая карьера. Где сейчас футболисты из дебютного матча Неймара в сборной Бразилии
18 мартаЕвгений Петров в блоге Вспомнить всё!Комментарии1
ОфициальноБывший игрок сборной Италии Антонио Кандрева объявил о завершении карьеры
18 марта
Сортировать
Все комментарии
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 20:16
Возраст, пора вешать бутсы на гвоздь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:59
Хуммельс воспитанник мюнхенского клуба.
да, в Дортмунде сделал имя, и был капитаном команды.
странно, что в Роме у немца ничего не получилось.
ни у кого там нет его мозгов. и паса.
может, станет тренером, и вытащит Боруссию из кризиса?))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:54
А чо получается он так и не взял ЛЧ ни разу? Обидно должно быть и неприятно, а мне прям удивительно что такое произошло с таким игроком с учётом того что играл даже за Баварию
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:42
Жаль, что не смог выиграть ЛЧ.
матос
матос
вчера в 19:39
Наверное это и правильное решение Матса. Карьера у него получилась отличной.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:27
Единственное пятно на его карьере - это переход в стан врага, в Баварию. Но они там пачками из Боруссии переходили туда.. Левандовски, Гётце..
Только Марко Ройс заслуживает полного уважения.
протон
протон
вчера в 19:09
Один из лучших игроков той Боруссии Клоппа, что взяла 2 Бундеслиги подряд и вышла в финал ЛЧ 2013
И на ЧМ-2014 тоже был важным игроком, забил Португалии 🇵🇹 в группе, победный гол Франции 🇲🇫 в 1/4⚽ (оба ассиста были от Тони Кросса✨)
Принял участие в 6/7 матчей, включая 120 минут в финале, где остановил Аргентину 🇦🇷
Уходит эпоха, но футболист по своему легендарный для немецкого футбола
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 