Хуммельс летом завершит карьеру

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс сообщил о завершении карьеры в ближайшем будущем.
Футболист доиграет до лета, нынешний сезон для него — последний в качестве игрока.
Ранее Хуммельс выступал за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию». Защитник 5 раз становился чемпионом Германии, взял 3 Кубка Германии, 5 раз завоевал Суперкубок Германии.
В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира в 2014 году.
да, в Дортмунде сделал имя, и был капитаном команды.
странно, что в Роме у немца ничего не получилось.
ни у кого там нет его мозгов. и паса.
может, станет тренером, и вытащит Боруссию из кризиса?))
да, в Дортмунде сделал имя, и был капитаном команды.
странно, что в Роме у немца ничего не получилось.
ни у кого там нет его мозгов. и паса.
может, станет тренером, и вытащит Боруссию из кризиса?))
Только Марко Ройс заслуживает полного уважения.
Только Марко Ройс заслуживает полного уважения.
И на ЧМ-2014 тоже был важным игроком, забил Португалии 🇵🇹 в группе, победный гол Франции 🇲🇫 в 1/4⚽ (оба ассиста были от Тони Кросса✨)
Принял участие в 6/7 матчей, включая 120 минут в финале, где остановил Аргентину 🇦🇷
Уходит эпоха, но футболист по своему легендарный для немецкого футбола
И на ЧМ-2014 тоже был важным игроком, забил Португалии 🇵🇹 в группе, победный гол Франции 🇲🇫 в 1/4⚽ (оба ассиста были от Тони Кросса✨)
Принял участие в 6/7 матчей, включая 120 минут в финале, где остановил Аргентину 🇦🇷
Уходит эпоха, но футболист по своему легендарный для немецкого футбола