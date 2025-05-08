Луис Энрике: «Мы из „лиги фермеров“, но мы в финале»

Главный тренер ПСЖ с сарказмом высказался о «лиге фермеров» (так в футбольной среде уничижительно называют чемпионат Франции — прим.) после того, как его команда вышла в финал Лиги Чемпионов, обыграв «Арсенал» (2:1, общий счет 3:1).

«Лига фермеров», не так ли? Мы из «лиги фермеров», но мы в финале. Микель Артета – хороший друг, но я не могу согласиться с тем, что «Арсенал» заслуживал победу. Они играли так, как хотели, но в конечном итоге мы забили больше голов по итогам двух матчей, и это самое главное. «Арсенал» провел блестящий матч. Нам пришлось проявить терпение, но мы заслужили выход в финал. Джанлуиджи Доннарумма сыграл феноменально, и он так же выступал в каждом раунде, так же как и против «Ливерпуля».