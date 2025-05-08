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Луис Энрике: «Мы из „лиги фермеров“, но мы в финале»

вчера, 09:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике с сарказмом высказался о «лиге фермеров» (так в футбольной среде уничижительно называют чемпионат Франции — прим.) после того, как его команда вышла в финал Лиги Чемпионов, обыграв «Арсенал» (2:1, общий счет 3:1).

«Лига фермеров», не так ли? Мы из «лиги фермеров», но мы в финале. Микель Артета – хороший друг, но я не могу согласиться с тем, что «Арсенал» заслуживал победу. Они играли так, как хотели, но в конечном итоге мы забили больше голов по итогам двух матчей, и это самое главное. «Арсенал» провел блестящий матч. Нам пришлось проявить терпение, но мы заслужили выход в финал. Джанлуиджи Доннарумма сыграл феноменально, и он так же выступал в каждом раунде, так же как и против «Ливерпуля».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ g7w3zn6sdgu9 (раскрыть)
вчера в 17:14
Каким образом, учитель?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:13
А по какой причине упрёки? В чем Сафонов виноват? В том, что сидел на скамейке а готовности моментально заменить товарища в случае его травмы?
Так это дело и обязанность любого члена команды!
Ваш сарказм не к месту, уважаемый. ...
STVA 1
STVA 1 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 14:11
Согласен с Вами!Но им это не надо((( Если пойдем дальше , то отправят в баню)))
AKH
AKH ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:43
Зарабатывают на жизнь простые смертные. Миллиардеры меряются десятками и сотнями миллиардов, которых хватило бы для глобального решения проблемы голода и образования в мире.. Не то что бы поднять один клуб конкурент Парижу в Лиге 1😁
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:28
А где про Мотю? Что он помог пятой точкой с занозами...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:16
Ну скажи только кто ещё из вашей лиги кроме вас хоть чу-чуть достойно выступает хотя бы внутри лиги. ПСЖ для чемпионата Франции это аномалия а не закономерность так что слова о лиге лишены всякого смысла и оснований
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:10, ред.
Энрике обыграл лучших тренеров Англии.
Гвардиолы, Эмери, Слота, Артеты.
у каждого из них своя тактика. и ни одна тактика этих четырех не смогла сработать против ПСЖ Луиса Энрике.
браво!
94kygfc83yu2
94kygfc83yu2
вчера в 11:01
Хоть раз что-то у ПСЖ получается.
g7w3zn6sdgu9
g7w3zn6sdgu9
вчера в 10:57
Энрике !Решают на поле не игроки и тренер ,всё решил Инфантинно!!!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 10:39
ПСЖ уже играл в финале с Мбаппе и Неймаром, но успеха не добилась, а теперь они играют другим составом, и всё же на этот раз команда выглядит более цельной и сбалансированной.
STVA 1
STVA 1 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 09:57, ред.
Думаю эти скряги хотят что то заработать, а не просто как шейхи впуливать бабло. И наконец то у них срослось. Поздравляю с проходом в финал.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:57, ред.
С чувством юмора у Энрике всё в порядке. И ведь не поспоришь, команда из "лиги фермеров" дважды подряд обыграла команду со второго места самого сильного чемпионата в Европе. ПСЖ в этом розыгрыше ЛЧ вообще стал убийцей английских клубов, причём двое из этих клубов - это первое и второе место в АПЛ. Сначала Ливерпуль, потом Астон Вилла, теперь и Арсенал. Луис Энрике, конечно, полностью преобразил этот клуб, вдохнул в него жизнь. Команда стала подвижная, быстрая, лёгкая на ногах. И невольно создавалось впечатление, что ПСЖ на классе переигрывал своих оппонентов. Вроде бы и у соперников хватало опасных моментов, но ПСЖ более качественнее использовал свои, ещё и в нужное время, хотя справедливости ради стоит отметить, что и запороли парижане немало очень перспективных атак. Энрике переиграл Артету именно как тренер, переиграл не в футбол, а в шахматы. Ну и стоит отметить ещё грамотно и вовремя сделанные замены наставником парижан. На 70-й минуте выходит Дембеле, а на 72-ой он уже делает голевую передачу. А вот Витинье нужно надавать подзатыльников на такое пижонское исполнение пенальти в таком важном матче.

В общем, теперь нас ждёт очень интересный, не предсказуемый, а главное, не банальный финал.
AKH
AKH
вчера в 09:26
После очень долгих мучений шеихи таки смогли создать КОМАНДУ. Команду которая будучи из колхозной лиги прошла весь АПЛ. Жаль что во Франции где до крена миллиардеров так и не смогли собрать команду конкурента Парижу.. Скряги чертовы..
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:16
Эти "фермеры" почти всех в ,"стойло" убрали...)))
Гость
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